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Ловчев: «Пока Агаларову просто прёт. Он не станет лучшим бомбардиром РПЛ»

18 сентября 2021, 23:23

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал игру нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, который является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне, забив 8 голов.

Он пока не стал лучшим бомбардиром, а просто забил больше всех мячей. Наверное, он талантливый парень. Но когда сразу начинаются разговоры о том, что Карпин должен взять его в сборную — это неправильно.

Надо посмотреть хотя бы год, как он будет. Тем более он играет не в самой выдающейся команде. Да, сегодня он забил 2 мяча, но я не сомневаюсь, что в конце концов такая команда, как «Зенит», сделает лучшим бомбардиром Дзюбу или Азмуна. Пока это просто стечение обстоятельств.

По большому счету, в первом тайме «Уфа» играла ни шатко ни валко, и ни одного момента не было. А пока ему просто прёт, короче говоря. Поэтому говорить, что сейчас он лучший и его надо срочно приглашать в сборную, нельзя. Мы на это уже насмотрелись. Надо, чтобы хотя бы год он показывал себя во всей красе.

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Все комментарии
Пик
Пик
20 сентября в 09:30
Серафимович исходит из того что Алагарову нужно в спартак
Жасур Баратов
Жасур Баратов
19 сентября в 14:31
Я не понимаю какой разница где он играет? главное как он играет !
Atashka1988
Atashka1988 ответ Владимир Немченков (раскрыть)
19 сентября в 09:15
Вспомнил брат и я об этом написал
Владимир Немченков
Владимир Немченков
19 сентября в 09:01
Не надо слушать этого горе предсказателя....сразу всплывает 2008 год,когда на всю страну по федеральному каналу вещал,что голову на плаху положит если Рубин станет чемпионом,Рубин взял чемп.в 2008 и 2009,а голова до сих пор от тела не отделена..
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 08:49
    Caniggia
    Caniggia
    19 сентября в 07:06
    А за Уфу в РПЛ кто-нибудь вообще больше забивал за целый сезон? Прёт, не прёт, какая разница? 8 голов за Уфу в 8-ми матчах - это уже серьёзно! А переть в шею надо этого старика-маразматика с эфиров Матч ТВ!
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    19 сентября в 06:56
    Ключевые слова, что Зенит СДЕЛАЕТ лучшим бомбардиром Азмуна (уж простите, но не Дзюбу). Ведь забивать играя за Зенит намного проще, нежели играя за Уфу. И то что Гамид забил свои голы выступая за далеко не топ клуб только добавляет уважения.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    19 сентября в 06:54
    Если будет продолжать в том же духе, конечно вызовут в сборную
    Lyon2009
    Lyon2009
    19 сентября в 06:36
    У престарелого п.здуна еще не хватало спрашивать
    Atashka1988
    Atashka1988
    19 сентября в 06:05
    Если кто-то помнит слова Ловчева в эфире на россия 2 ( нынешний матч тв ) когда Рубин стал чемпионом рпл что это чисто случайность что они не станут чемпионами второй год подряд и там что-то бормочил . И Рубин стал чемпионом второй год подряд . И тогда Россия 2 ( матч тв ) показал те высказывания Ловчева и он вот они молодцы тому подобное включил дурака . Нужно радоваться успехов игроков и клубов что у них прёт ( если можно так называть старания игроков или клубов ) . А лично желаю Гамиду не слушать таких умников и больше старания рад за тебя и удачи. А если есть желающие найти те высказывания Ловчева можете поискать в интернете может найдёте те кадры и удостовериться в его ( Ловчев ) ну вы поняли о чём хочу сказать
    mihaluch
    mihaluch
    19 сентября в 05:55
    Каждый человек кузнец своего счастья.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    19 сентября в 04:59
    Ему надо работать, а не слушать трубы
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    19 сентября в 04:55
    Поговорят и забудут
    swed27
    swed27
    19 сентября в 04:51
    Парень может далеко пойти если попадет в хороший клуб
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    19 сентября в 04:45
    О нем слишком много говорят
    1bear
    1bear
    19 сентября в 01:54
    ...а если (по мнению Ловчева) брать талантливую молодёжь в сборную пока рано, то кого тогда брать - Дзюбу или Соболева ???
    протон
    протон ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    19 сентября в 01:02, ред.
    тоже верно. вот не хотел говорить. но у Ловчего есть антипатия к игрокам из южных регионов ... я в общем его выступления трактую . вот у Бубнова этого не наблюдал..
    протон
    протон
    19 сентября в 00:25
    Надо посмотреть хотя бы год, как он будет. Тем более он играет не в самой выдающейся команде. Да, сегодня он забил 2 мяча, но я не сомневаюсь, что в конце концов такая команда, как «Зенит», сделает лучшим бомбардиром Дзюбу или Азмуна. Пока это просто стечение обстоятельств.
    при чем тут Азмун. он гражданин Ирана, а где Дзюба сейчас с учетом его возраста , никто не требует что бы он Агаларов завтра был заигран за сборную, но внимание уделить этому игроку стоит.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 сентября в 00:25, ред.
    Даже если парень и не станет лучшим бомбардиром, он все равно заслуживает к себе пристального внимания. Кто и когда из молодых игроков играющих в команде из второй восьмерки столько забивал? Я что-то не припомню. А Гамид уже восемь положил и это не два и не три гола. Средняя результативность у парня - гол за игру. Прет тому кто сам прет! Кто нацелен на ворота до последних минут, не взирая на статус соперников.
    Удачи Гамиду ! Ждем Гамида в сборной.
    Всем здоровья.
    Gahi
    Gahi
    19 сентября в 00:05, ред.
    Понять уважаемого ветерана можно, в глубине души он хочет чтобы такие игроки как Агаларов, Иван Сергеев, Сергей Пеняев, и другие, что эта перспективная молодёжь не в составе его любимой команды, и тогда бы Ловчев точно требовал бы чтобы они играли в сборной. Но с другой стороны прав Ловчев что в команде Зенит легко забивать голы в РПЛ, так как уровень команд и игроков разный, вот в этом и есть вся фишка сегодняшнего результата Агаларова, что играя в такой команде как Уфа что он умудрился к восьмому туру забить восемь голов. Может повезёт игроку в одном или втором туре, но не в восьми же быть с командой на высоте и тем более играя с Зенитом, в пятом туре Агаларов забил этой команде гол который и сравнял счёт и принёс Уфе ничью с действующим чемпионом РПЛ. Так что будет очень интересно наблюдать за лучшими футболистами команд, которые будут стараться забивать в чемпионате. Удачи
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    19 сентября в 00:04
    Ловчев так не говорил бы,если он не был бы с Кавказа.
    Ironigor
    Ironigor
    18 сентября в 23:58
    Наоборот, если у него сейчас всё получается его надо брать, зачем он нужен будет если он перестанет забивать. Ловчев странноватый человек.
    dеigandre
    dеigandre
    18 сентября в 23:38
    Ловчев-это тот, у кого головы быть не должно уже?
    протон
    протон
    18 сентября в 23:29
    Если станет тогда что Ловчев? никто не знает что будет завтра, да и критика такая только с мотивирует Агаларова играть еще лучше и забивать больше.
    beefs
    beefs
    18 сентября в 23:29
    У него белая полоса, нужно дождаться черной...
    LAISMEN
    LAISMEN
    18 сентября в 23:28
    Человек, которому повезло, – это человек, который делал то, что другие только собирались сделать.
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