Ловчев: «Пока Агаларову просто прёт. Он не станет лучшим бомбардиром РПЛ»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал игру нападающего «Уфы» , который является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне, забив 8 голов.

Он пока не стал лучшим бомбардиром, а просто забил больше всех мячей. Наверное, он талантливый парень. Но когда сразу начинаются разговоры о том, что Карпин должен взять его в сборную — это неправильно.

Надо посмотреть хотя бы год, как он будет. Тем более он играет не в самой выдающейся команде. Да, сегодня он забил 2 мяча, но я не сомневаюсь, что в конце концов такая команда, как «Зенит», сделает лучшим бомбардиром Дзюбу или Азмуна. Пока это просто стечение обстоятельств.

По большому счету, в первом тайме «Уфа» играла ни шатко ни валко, и ни одного момента не было. А пока ему просто прёт, короче говоря. Поэтому говорить, что сейчас он лучший и его надо срочно приглашать в сборную, нельзя. Мы на это уже насмотрелись. Надо, чтобы хотя бы год он показывал себя во всей красе.