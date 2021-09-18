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Терюшков: «Сборной России не помешал бы игрок уровня Глушакова»

18 сентября 2021, 22:06

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков заслужил вызов в сборную России.

Денис как феерит, он уже шесть голов забил, проявляет стремление в сборную. Я надеюсь, что Валерий Георгиевич тоже присмотрится, посмотрит. Денис очень хочет играть в сборной, хочет вернуться.

Ну и уровень Дениса соответствует сборной. Тем более вы видели, какие открывания, пасы, голевое чутье и феноменальное видение поля. Я думаю, что игрок уровня Дениса сборной не помешал.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 сентября в 05:44, ред.
Мне кажется, в словах министра физической культуры частица не - лишняя.
mihaluch
mihaluch
19 сентября в 02:37
Министр не для того чтобы набирать сборную.
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 01:19
Глушак уже не вариант для сборной! Позвать его - это сделать шаг назад!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 23:05
Навряд ли Карпин позовёт игроков которые старше его....
ЮЗИК
ЮЗИК
18 сентября в 22:58
Тоже как вариант, можно дать ему шанс
Рулон Обоев
Рулон Обоев
18 сентября в 22:20
Ну да расмешил:)
1bear
1bear
18 сентября в 22:19
сборной нужна молодежь в первую очередь,а ветераны как Валера решит
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 22:17
А ты за красных,али за белых? Сукин сын Дантес,великосветский шкода,как ты относишься к позиции Верховного Самоизолянта по лимиту???
beefs
beefs
18 сентября в 22:14
Все сейчас знают кого нужно брать в сборную, зачем тогда Карпин нужен...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 сентября в 22:09
Скорее сборная России уровня Глушакова, чем Глушаков уровня сборной.
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