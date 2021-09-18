Терюшков: «Сборной России не помешал бы игрок уровня Глушакова»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что полузащитник «Химок» заслужил вызов в сборную России.

Денис как феерит, он уже шесть голов забил, проявляет стремление в сборную. Я надеюсь, что Валерий Георгиевич тоже присмотрится, посмотрит. Денис очень хочет играть в сборной, хочет вернуться.

Ну и уровень Дениса соответствует сборной. Тем более вы видели, какие открывания, пасы, голевое чутье и феноменальное видение поля. Я думаю, что игрок уровня Дениса сборной не помешал.