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Ганчаренко: «За что мне показали красную? Это надо у судьи спросить»

18 сентября 2021, 22:47
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:0).

Мы сегодня очень организованно, можно сказать, даже самоотверженно играли. Может, не было контроля мяча, к которому мы привыкли, но где-то соперник не давал этого сделать, где-то качество поля.

Мне понравилось, как мы отреагировали на смену схемы соперником. Во втором тайме, когда «Ахмат» стал играть в меньшинстве, нам не хватило глубины атаки, стоило больше открываться вперед на линию защитника.

В целом победу мы заслужили. Наверное, то агрессивное, смелое действие, которое Сперцян сделал, когда мы забили первый гол, это то, что надо видеть в исполнении молодых футболистов.

За что мне показали красную карточку? Это надо у судьи спросить.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Ахмат» — «Краснодар».

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
19 сентября в 09:17
Ты в курсе, что Газинский нанес травму Тодоровичу и он не сможет помочь команде в следующих играх, увезли в больницу. И что? Газинскому даже карточки не показал.
КЭТиК
КЭТиК
19 сентября в 06:36
Краснодару наконец удался матч на выезде.
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 05:36
Обложил трёхэтажным матом всю судейскую бригаду, вот и выгнали позорно. Ещё дисква будет и штраф немалый.
ОПС
ОПС
19 сентября в 04:54
Что то сказал не то.
mihaluch
mihaluch
19 сентября в 04:38
За дело показали.
1bear
1bear
19 сентября в 00:46
Краснодар - молодцы,а Ганчаренка ругался нецензурной бранью,хулиганил
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 23:15
НЕ впервой,и всегда за длинный язык.
Cat01
Cat01
18 сентября в 23:10
Видно сказал что то не то!
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 22:58
Бывает и такое))
протон
протон
18 сентября в 22:57, ред.
Ганчаренко: «За что мне показали красную? Это надо у судьи спросить» Спросили ...
Судья: "За что я показал красную карточку? Спросите это у Ганчаренко
протон
протон
18 сентября в 22:50
спросили судью, а судья отправил к Гончаренко)
Ironigor
Ironigor
18 сентября в 22:48
Хулиганил наверное, ругался громко)))
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