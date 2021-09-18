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Червиченко: «Агаларов? В сборную можно попасть и в 18-19 лет»

18 сентября 2021, 20:59

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, который является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне, забив 8 голов.

Очень хорошо, когда у нас вырастают новые таланты, появляются новые бомбардиры, с этим у нас какой-то застой, после Аршавина и Кержакова очень сильных форвардов и не было. Дзюба, конечно, форвард, но немного другого фасона, качества. В сборную можно попасть в 18,19 лет, нужно привлекать, подтягивать молодых ребят. Ждать, когда он соберется на пенсию выходить, не нужно, после 20 — самое время. Карпину нужно присмотреться. «Уфа», как и большинство клубов Российской Премьер-Лиги, живет за счет трансферов и денег, которые выделяются, для них продажа игроков — это доход, если он себя проявит и предложат хорошие деньги, то, конечно, уфимцы его продадут.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
18 сентября в 23:20, ред.
Если хорошо приглядеться, то действительно молодёжь очень хорошая сейчас, много талантливых и неиспорченных молодых футболистов. В Агаларове понравилась помимо самой игры и его результативности, так это ещё и его после матчевые интервью. Где он очень правильно расставляет акценты в направлении командной игры, и это важно для форварда в каждой игре придерживаться командной игры, чтобы совместными усилиями добиваться нужного результата. С такими мыслями и желанием играть в Премьер Лиги за свою команду, обязательно будет ждать Гамида успех в большом футболе. Удачи
ABir
ABir
18 сентября в 23:17
Червиченко в каждой бочке… эксперт
Ислам0926
Ислам0926
18 сентября в 22:02
Нужно доверять молодым и тогда все получится у наших проблемы в первую очередь в голове что они уже добились всего в футболе если вызвали в сборную а нам нужна задорная команда для которых нет авторитетов и глаза горят
drug01
drug01
18 сентября в 21:45
Дорога открыта играй лучше всех
Ironigor
Ironigor
18 сентября в 21:44, ред.
Нужно конечно, да кто же на себя возьмёт такую ответственность. У нас же футбол строится совсем по другому принципу - старый конь борозды не портит, она и так испорчена. Зачем придумывать что-то другое, до меня все так делали и я буду так же. Тут в клубах боятся доверять молодёжи, а в сборной тем более. Почти у каждого клуба есть свои академии, а выхлопа нет или очень минимальный. И это тоже беда относится к тому что главные тренеры команд не всегда берут на себя ответственность ставить в основу молодёжь. И как правило которых даже берут в основу, начинают полировать лавку. Боязнь главных тренеров сказывается и на остановке развития молодёжи. А тренеру нужен как правило результат сегодня и сейчас. Отсюда и ещё одна проблема роста мастерства наших вроде бы перспективной молодёжи. Не дают должного времени для раскрытия потенциала. По больше бы таких тренеров как в Динамо и в Локомотиве (кстати тренеры иностранцы) которые бы рисковали и давали бы больше игрового времени молодёжи, может и качество всего российского футбола и подросло. А наши просто боятся и держутся за свои рабочие места и покупают среднего уровня легионеров, которые тормозят развиваться в том числе нашей молодёжи.
В общем как-то так. Всем Добра !!!
STVA 1
STVA 1
18 сентября в 21:39
Червь старается умничать
Caniggia
Caniggia
18 сентября в 21:36
Надо, чтобы парень почувствовал доверие, что должно у него вызвать дополнительную мотивацию для прогресса. В сборную можно позвать, хотя бы ради аванса и этой мотивации. А там глядишь, может и выстреливать сразу станет. Надо не бояться пускать в бой молодёжь. Захарян, Тюкавин, Агаларов... Следующий на подходе Пиняев.
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 21:33
Подтягивать в сборную сдуру можно и щестнадцатилетних,но что толку,если нет толку??? Пусть наберут сил на 110 минут матча и борьбы с европейскими середняками,а пока и молодёжка в полной дупе,или близка к этому.
1bear
1bear
18 сентября в 21:18
в сборной должны играть сильнейшие
beefs
beefs
18 сентября в 21:12
В ьтом то и дело, сейчас купят, посадят на лавку и забудут о нем, не первый уже...
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