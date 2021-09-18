Червиченко: «Агаларов? В сборную можно попасть и в 18-19 лет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру нападающего «Уфы» , который является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне, забив 8 голов.

Очень хорошо, когда у нас вырастают новые таланты, появляются новые бомбардиры, с этим у нас какой-то застой, после Аршавина и Кержакова очень сильных форвардов и не было. Дзюба, конечно, форвард, но немного другого фасона, качества. В сборную можно попасть в 18,19 лет, нужно привлекать, подтягивать молодых ребят. Ждать, когда он соберется на пенсию выходить, не нужно, после 20 — самое время. Карпину нужно присмотреться. «Уфа», как и большинство клубов Российской Премьер-Лиги, живет за счет трансферов и денег, которые выделяются, для них продажа игроков — это доход, если он себя проявит и предложат хорошие деньги, то, конечно, уфимцы его продадут.