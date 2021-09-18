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Осинькин — о победе над «Ростовом»: «Очень весёлый для зрителей матч»

18 сентября 2021, 21:39
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (4:2).

Очень весёлый для зрителей матч. Весёлый для зрителей, но не для тренеров. Я, конечно, понимаю, что матч на высокой скорости, с обилием моментов. Иногда эти моменты были по-настоящему из хорошего качества игры. Но есть определенная ложка дёгтя. В обороне мы позволяем чуть больше. Любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол. Будем работать над тем, чтобы быть надежнее в обороне. Мы на правильном пути. Мы не так много дали сегодня сопернику, какие-то явные ошибки не подарили. Но мы понимаем, что есть определенные сложности.

В матче против «Ростова» рекорд установил один из футболистов «Крыльев Советов».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
19 сентября в 07:46
Крылья - как луч света в темном подвале РПЛ !
Самая играющая команда , даже в тех играх где проиграли играли отлично, лучше соперников, не хватало опыта, теперь видно поднабрались !
Так что через год , через два - Крылья в Кубке УЕФА !
mihaluch
mihaluch
19 сентября в 01:37
Ростову было не до веселья.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 сентября в 00:08, ред.
Ростову явно не до веселья. Трудно пока приходится Палычу. Не сказать что команда плохо играет, но результаты пока не радуют. Что касается КС, то они с начала сезона показали, что с ними придется считаться. Да, не всегда все получалось, но надо сделать скидку - они же дебютанты. Ну а результативный матч болельщикам явно нравится больше чем безголевой.
Всем здоровья.
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 22:18
Так и надо играть,отвечая на пропущенный гол бОльшим количеством.
протон
протон
18 сентября в 21:59
«Да, была у Солдатенкова яркая ошибка. Но надо отдать ему должное, он сразу вернулся в игру»... С другими, более сильными соперниками Солдатенкову, с его комплекцией, будет неимоверно сложно не допускать таких ошибок и своевременно "возвращаться в игру". Пока парень никак не может полностью уверенно играть в обороне и это факт...
stanichnik
stanichnik
18 сентября в 21:53
Можно закрыть глаза на ошибки в обороне, если атака покрывает их с лихвой.
Мои поздравления болельщикам Самары!
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 21:41
Для зрителей хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 сентября в 21:41
Весело было не всем!
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