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Селюк: «ЦСКА — „Спартак“ — дерби неудачников»

18 сентября 2021, 23:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».

Вывеска матча очень симпатичная, но обе команды, мягко выражаясь, никак не могут войти в сезон. Что одни, что другие выглядят очень неважно. Что одни, что другие постоянно пропускают. «Спартак» и ЦСКА – это две команды, которые будут бороться за 6-7 место. И это грустно. Хочется назвать матч ЦСКА – «Спартак», мягко выражаясь, дерби неудачников.

Я не вижу у ЦСКА самоотдачи, настроя, борьбы, комбинационного футбола, строгости в защите. В прошлой игре против «Арсенала» ЦСКА пропустил два мяча. Вот увидите, на матч со «Спартаком» выйдет тот же Васин, Бийол. Березуцкий, поставь рядом с Дивеевым Гогуа и выпусти Бийола, если ты его так любишь, но в опорную зону. Учитывая проблемы обеих команд, думаю, что обе пропустят, а исход игры… Сложно будет предугадать.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
19 сентября в 08:44
Сельдюк как всегда о своих неграх и своём кармане: больше берите у Сельдюка дешёвых негров и будете лучшими.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 сентября в 07:16
Плевать Селюку на дерби , его Гогуа заботит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 сентября в 06:01
Торговец неграми решил, что кроме него есть ещё неудачники.
Gahi
Gahi
19 сентября в 05:35
Матч покажет как команды готовы продолжать играть и выступать в чемпионате. Удачи
ABir
ABir
19 сентября в 04:53
Любые неудачи рано или поздно заканчиваются, только у кого-то раньше, а у кого-то позже
swed27
swed27
19 сентября в 02:54
Очень точное подмечено
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 01:03
Команды, открытия этого сезона!!!)))
drug01
drug01
19 сентября в 00:11
Игра покажет кто сильней?
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 23:19
А как ещё может быть,если на поле у команд не выйдет ни одного чёрного раба СелЬДюка???
LAISMEN
LAISMEN
18 сентября в 23:16
Комплекс неудачника выстраивается на почве чужого успеха.
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