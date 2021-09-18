Селюк: «ЦСКА — „Спартак“ — дерби неудачников»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».
Вывеска матча очень симпатичная, но обе команды, мягко выражаясь, никак не могут войти в сезон. Что одни, что другие выглядят очень неважно. Что одни, что другие постоянно пропускают. «Спартак» и ЦСКА – это две команды, которые будут бороться за 6-7 место. И это грустно. Хочется назвать матч ЦСКА – «Спартак», мягко выражаясь, дерби неудачников.
Я не вижу у ЦСКА самоотдачи, настроя, борьбы, комбинационного футбола, строгости в защите. В прошлой игре против «Арсенала» ЦСКА пропустил два мяча. Вот увидите, на матч со «Спартаком» выйдет тот же Васин, Бийол. Березуцкий, поставь рядом с Дивеевым Гогуа и выпусти Бийола, если ты его так любишь, но в опорную зону. Учитывая проблемы обеих команд, думаю, что обе пропустят, а исход игры… Сложно будет предугадать.