Гаджиев: «8 голов – это немало. Агаларов может получить вызов в сборную»

Бывший главный тренер «Анжи» поделился мнением о том, должен ли нападающий «Уфы» получить вызов в сборную России.

Готов ли Агаларов для вызова в национальную команду? На этот вопрос только ответит Карпин. Мне кажется, что Гамид как минимум обратил на себя внимание. Тренеру сборной важно, чтобы в его выступлениях была стабильность.

Хотя следует признать, что 8 голов – это уже немало. Для личного знакомства и приглашения в сборную хотя бы ради погружения в тренировочный процесс этого уже может хватить.