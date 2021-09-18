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Гаджиев: «8 голов – это немало. Агаларов может получить вызов в сборную»

18 сентября 2021, 20:05

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, должен ли нападающий «Уфы» Гамид Агаларов получить вызов в сборную России.

Готов ли Агаларов для вызова в национальную команду? На этот вопрос только ответит Карпин. Мне кажется, что Гамид как минимум обратил на себя внимание. Тренеру сборной важно, чтобы в его выступлениях была стабильность.

Хотя следует признать, что 8 голов – это уже немало. Для личного знакомства и приглашения в сборную хотя бы ради погружения в тренировочный процесс этого уже может хватить.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 сентября в 02:46, ред.
На данный момент парень молодец. Посмотрим как будет дальше.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 сентября в 21:36, ред.
Думаю что парень заслужил вызов в сборную. А кто кроме него??? Во многих сборных играют 18-19ти летние пареньки, а чем Агаларов хуже, тем более что его совсем мальчиком не назовешь - парню уже 21. Так что надо парнишку привлекать к сборной команде.
Ждем приглашения, Карпин наверняка уже обратил на него свое внимание.
Всем здоровья.
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 20:40
Какая сборная? Пусть хоть сезон отыграет и вытащит "Уфу" из дупы на белый свет.
drug01
drug01
18 сентября в 20:32
Надо пригласить
shlomo2
shlomo2
18 сентября в 20:18
Вы хвалите , да не перехвалите....
beefs
beefs
18 сентября в 20:08
Не спеши, все еще впереди...
протон
протон
18 сентября в 20:07, ред.
Если его не позовут в сборную, не буду верить Валере с его фразой "играешь за клуб - получишь вызов". Парень явно посильнее Тюкавина и Забалотного.. еще полгода назад о нем толком никто и не знал, а теперь парень разрывает РПЛ. Умеют находить в Уфе таланты.
В сборную России его. Пацан нереально настырный.
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