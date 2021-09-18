Гаджиев: «8 голов – это немало. Агаларов может получить вызов в сборную»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, должен ли нападающий «Уфы» Гамид Агаларов получить вызов в сборную России.
Готов ли Агаларов для вызова в национальную команду? На этот вопрос только ответит Карпин. Мне кажется, что Гамид как минимум обратил на себя внимание. Тренеру сборной важно, чтобы в его выступлениях была стабильность.
Хотя следует признать, что 8 голов – это уже немало. Для личного знакомства и приглашения в сборную хотя бы ради погружения в тренировочный процесс этого уже может хватить.
В сборную России его. Пацан нереально настырный.
В сборную России его. Пацан нереально настырный.
Ждем приглашения, Карпин наверняка уже обратил на него свое внимание.
Всем здоровья.
Ждем приглашения, Карпин наверняка уже обратил на него свое внимание.
Всем здоровья.