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Синхронистка РФ: «Услышав про тренировки футболистов, мне стало смешно»

19 сентября 2021, 10:04

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина после встречи с наставником сборной России Валерием Карпиным высказалась о тренировочных занятиях футболистов.

Тут самое время для сравнения с нами, синхронистками. Десять месяцев в году мы находимся на сборах, трудимся и живем на базе. Тренировки длятся по 10-11 часов ежедневно. Естественно, я сказала Валерию, что и в футболе нужен подобный подход. Но это, увы, никак не получится, что вытекает из ответов Карпина. Игроки не привыкли столько работать, а если дать им такие нагрузки, то они просто травмируются и толку от них не будет никакого.

Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич мог бы тренировать парней и по шесть часов — по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно — и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой.

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Все комментарии
drive45
drive45
20 сентября в 10:59
Карпин неспроста пришел со своим тренерским штабом, поскольку среди них есть очень хорошие специалисты европейского уровня.Цель которых повысить общую физ. подготовку всего состава нашей сборной, разумно без перегибов и травм. Обратите внимание на то как много футболистов при подготовее к сентябрьским матчам были отправлены в клубы по причине временных медецинских ограничений, связанных с разного вида старых либо недавно выявленных травм. Конечно всем нам хочется получить результат, но очень часто не понимаем к чему в итоге это может привести....??? Сравнивать между собой виды спорта по времени на тренировки нет смысла, однако ясно одно что сегодня наши футболисты физически уступают другим сборным и клубам. Главная причина кроется в системе подготовки наших спортсменов, уровня руководства многих федераций спорта
astill07
astill07
19 сентября в 19:50
Как спортсмены (скорость, выносливость и многое ещё) наши футболисты не выдерживают сравнения с европейскими футболистами, которые ещё и спортсмены хорошие. Неужели все это не очевидно?
zooveterinar
zooveterinar ответ баск (раскрыть)
19 сентября в 17:14
Это все про Криша понятно,но то, что дествительно наши дохляки ,это видно на поле ,играя против европейских команд!! Даже пример Зенит против Челси, там атлеты реальные ,мышца на мышце, они как бугаи ,а наши словно цуцики!!ножки худенькие,плечики сутулые,короче......она отчасти права!!!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ n272nm (раскрыть)
19 сентября в 17:08, ред.
Наших футболистов в бассейн с 3-ех метровой глубиной на часок и вот они точно там сдохнут! Да и на синхронное плавание гораздо приятней смотреть чем на российский футбол! 12 золотых олимпийских медалей у наших синхронисток - вот и весь толк! И я хоть и не смотрю этот вид спорта но горжусь нашими девчонками, а футбол наш хоть и смотрю но меня от него тошнит!
Ravshan878
Ravshan878
19 сентября в 15:45
Алла вы абсолютно правы.Когда мы занимались два раза в день по 2 или 3 часа. Смотря какие нагрузки.Думаю шасс ребята соберутся и п....т про шмотки.Что купил вчера а что купить сегодня после тренировки.По этому у них такие результаты.Алла красавица.)
112910415
112910415
19 сентября в 15:29
пафос понятен ... но нельзя так буквально сравнивать совсем разные виды спорта
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 сентября в 15:17
Ну, насколько известно, Рон тренируется в среднем примерно 6 часов в день, бОльшая часть из которых как раз и есть самостоятельные занятия (3-4 часа).
Но и то, он делает себе два дня в неделю отдыха от этих самостоятельных нагрузок. Так что всё равно столько не получается.

Но в принципе, я имел ввиду несколько другое- в футболе просто не требуется столько времени для поддержания формы и имеющихся игровых навыков, а в синхронном плавании как раз требуется.
Тем более, им иногда нужно новые программы разучивать, от чего и большой расход времени уходит на это разучивание в том числе.
Примерно как у балетчиков, которые перед премьерой могут вообще не вылезать из зала неделями.
У футболистов такой необходимости нет..
Rattlehead
Rattlehead ответ rubinovyi2 (раскрыть)
19 сентября в 15:16
О том и речь. Научиться можно практически всему, было бы желание и возможности. Многие навыки можно развить, особенно если делать это с юных лет, поэтому, как правильно говорит тот же Карпин, основной упор надо делать на детско-юношеский футбол, ибо нынешняя молодежь, опять же по его словам, даже мяч толком обрабатывать не умеет. Это как с музыкой. Существует мнение, что музыкальный слух - это некий дар, который либо есть, либо его нет, однако это заблуждение, и музыкальный слух поддается развитию точно так же, как и любой другой навык.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Rattlehead (раскрыть)
19 сентября в 14:44
А,вот не надо передергивать..
Есть люди,которым от бога талант даден,а есть те,которые только упорным ежедневным трудом могут достичь результатов.
А,из Артемки и ему подобным не тренировки,ни внезапное озарение не поможет стать чемпионами...))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 сентября в 14:40
Если следовать предложениям девочки то от наших пешеходов через 10 месяцев останутся кожа да кости.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 сентября в 14:36
К советской системе запирания на базах нужно вернуться, но к сожалению в наше время это вряд ли возможно, слишком уж избалованы современные игроки зарплатами и благами цивилизации к которым не нужно стремиться, а можно легко купить.
4RT
4RT
19 сентября в 14:34
Над нашими "футболистами" уже давно все смеются,однако деньги им платят непереставая
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 сентября в 14:19
да вообще они умеют вызывать смех, ладно бы были трёхкратными чемпионами мира, ей надо было спросить у Валеры - а почему не час? ну чем один час отличается от их 2 часов? пусть он объяснил бы
Rattlehead
Rattlehead ответ rubinovyi2 (раскрыть)
19 сентября в 14:17
Глеб в одном интервью рассказывал, что Месси на тренировках груши околачивает, что, однако, не помешало ему стать одним из лучших. Всё индивидуально, поэтому никакие тренировки не сделают, например, из Дзюбы Ибрагимовича.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ баск (раскрыть)
19 сентября в 14:07
Павлюченко рассказал, как в Англии проводятся тренировки: «У них здесь другая система. Вот сейчас игры идут: среда, воскресенье, среда, суббота. Тренировки такие: кто играл – после матча восстановление, пробежка, растяжка. А остальные в футбольчик, ударчики. Не так уж трудно. Вот во время паузы, когда есть неделя до игры, тренировка серьёзная. Я попал в первый раз – еле выполз. Смотрю на часы: два часа была тренировка ровно! Так, оказалось, это только на поле два часа! Потом ещё полчаса в тренажерном зале. Два с половиной часа, представляете?! Я так набегался, как никогда в жизни не бегал, клянусь! В тренажёрном зале мне как начали эти штанги давать! Я уже остановился, говорю тренеру – я не могу это делать. Они тут так работают, я в шоке! Но тренер говорит: „Не переживай, нужно время тебе, привыкнешь“. Хотя, конечно, тяжело. Думал, полегче будет.
Это в России после месяца отдыха неделю-две нам давали втягивающие легкие тренировки, зато в Англии начинали гонять с первого дня. И по мне было сразу видно: бежал самым последним, с трудом выполнял тест Купера.»
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Кто нибудь видел в России уставших после тренировок футболистов?! У них еще сил хватает по "злачным заведениям" побродить!
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ баск (раскрыть)
19 сентября в 14:05
Конечно вздор,особенно когда глянешь,сколько выигрывают эти "рыбьи хвосты",и сколько "пешеходы юродивые"...
Для красоты тела может и достаточно двух часов в день,а вот что-бы что-то выиграть,надо пахать на тренировках..
Kosmos58
Kosmos58 ответ баск (раскрыть)
19 сентября в 13:53
Вот поэтому наш футбол в опе! Пока не начнут пахать на тренировках - дела не будет!!!
Верг
Верг
19 сентября в 13:45
Ключевой момент тут, " не хотят тренироваться больше двух часов в день" Два часа это так разминка перед гусиным шагом в 2 км
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 13:44
Интересно, что у какого бы тренера на предсезонке не спроси, как проходит процесс, все отвечают, мы под нагрузками. Как начинается сезон, опять видим бег трусцой и хождение по полю. Спрашивается, что они там все нагружают? Вообще, складывается ощущение, что есть некая тенденция во всём российском футболе - тренеров, которые заставляют своих игроков пахать на тренировках до изнеможения, команды начинают тихо ненавидеть и произвольно начинается слив тренера, игры становятся всё хуже и медленнее, но у футболистов есть железная отмазка - нас перегрузили.
memphis
memphis
19 сентября в 13:10
Дзюба вон отделно тело тренирует
альсато
альсато
19 сентября в 13:05
Сейчас на передачи 1 канала семилетний мальчик 2304 раза мяч чеканил!...Андрюха Мостовой -рот открыл, так и ушел с передачи с ОТКРЫТЫМ РТОМ!))))....Так, что ждем лет так..15-ть...до победы ЧМ)))))
LAISMEN
LAISMEN
19 сентября в 13:03, ред.
Очень неумно. Махнула лишку. К примеру тренировка 10-11 часов, 8 часов сна, 2-3 часа дорога и еда в течении дня. Так выходит на личную жизнь всего 3 часа остается.....))). Интересно как она это драгоценное время проводит......)))
n272nm
n272nm
19 сентября в 12:59, ред.
Она бы лучше рассказала сколько человек ходят смотреть на выступления синхронисток. Они могут тренироваться хоть круглосуточно, до посинения, толку от этого! Опять же, футболом занимаются сотни миллионов людей. Нет ни одного пацана, который хотя бы раз в жизни не играл в футбол. Сколько людей, хотя бы раз пытались синхронно плавать?! :)))
Плюс ко всему, тренировка тренировке рознь! Можно пробежать кросс или марш-бросок в полной выкладке и чуть не сдохнуть. После этого организм будет восстанавливаться пару дней. А можно синхронно плавать.
sir_Alex
sir_Alex
19 сентября в 12:56
А когда узнала про их зарплаты – зарыдала 🤣😂😁
bacek15
bacek15
19 сентября в 12:56
Здесь впору вспомнить слова Алексея Миранчука, после перехода а Аталанту, о том, что по сравнению с Локо, сил после тренировки хватает только чтобы доползти до кровати.
За адекватность
За адекватность
19 сентября в 12:54
Вспомнился анекдот:
Собрались жены спортсменов на посиделки, обсуждают мужей.
Жена гимнаста:
- У нас фантастический секс - он только тальком ладони посыплет, чтоб не скользили, a потом как запрыгнет и такие позы принимает, что искры из глаз!
Жена лыжника:
- А мой сначала долго смазку подбирает, потом в ритм входит, но зато уж как пошел, так часами молотит, оргазмы косяком сыплются!
Жена футболиста:
- А с моим вечно проблемы. Толкается, пихается, а как до него дотронешься, он сразу орет, что больно, в клубочек сворачивается и врача зовет, время тянет. А ближе к концу вообще вызывает замену и уходит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
19 сентября в 12:54
Не совсем прав. Хотя бы по Роналду. Он , кроме ежедневных футбольных тренировок, самостоятельно по несколько часов ежедневно занимается атлетизмом, плаванием и поддержанием физической формы. И, главное. Результативность тренировок зависит не только от их продолжительности, но и от интенсивности, разнообразия для исключения психологической усталости. Это вопрос очень непростой. Но поскольку у нас наука не в почете. а в спорте особенно, то такой дилетантский подход к тренировочному процессу преобладает.
Чист
Чист ответ Bom Bom (раскрыть)
19 сентября в 12:54
ну сколько команд три игры в неделю играет - 2-3 и то раз два в год - а хоккеисты сколько игр играют - ну не бегайте а отрабатывайте удары точность паса -ведь в зоопарке меньше времени тратят чему то научить -всё пошло от денег и не только в футболе и в других видах тоже самое будет присходить- к примеру биатлон
Leha-ha50
Leha-ha50
19 сентября в 12:51
Разные виды спорта , разные подходы. Синхронистки несколько раз выложились за сезон , а потом готовятся. Футболисты чаще "соревнуются" , потому и процесс у них другой.
Твой Арсен
Твой Арсен
19 сентября в 12:47
Услышав про такой вид спорта, как синхронное плавание мне стало смешно.
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