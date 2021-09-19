Синхронистка РФ: «Услышав про тренировки футболистов, мне стало смешно»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина после встречи с наставником сборной России Валерием Карпиным высказалась о тренировочных занятиях футболистов.
Тут самое время для сравнения с нами, синхронистками. Десять месяцев в году мы находимся на сборах, трудимся и живем на базе. Тренировки длятся по 10-11 часов ежедневно. Естественно, я сказала Валерию, что и в футболе нужен подобный подход. Но это, увы, никак не получится, что вытекает из ответов Карпина. Игроки не привыкли столько работать, а если дать им такие нагрузки, то они просто травмируются и толку от них не будет никакого.
Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич мог бы тренировать парней и по шесть часов — по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно — и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой.
Нигде в мире футболисты не уродуются на тренировках 10 месяцев в году по 10-11 часов ежедневно).
В этом просто нет необходимости.
Даже КриРо столько не тренируется, хотя является не только футболистом, но и ярым фанатом собственной персоны и её атлетического состояния, на чём, по-видимому, абсолютно повёрнут.
Футбол- нормальная и естественная для человеческого тела игра с мячом.
Оно для такой игры приспособлено изначально, и потому эта игра не требует такого тотального изматывания, от природы красиво выглядит и является общедоступным занятием.
А вот синхронное плавание- это совсем другая песня..
Это примерно как учить лосося ездить на велосипеде, тут без дрессировок 25 часов в сутки никак не обойтись.
У лосося от такого, наверное, даже ноги могут вырасти, как у этих шишкиных- рыбьи хвосты, и они однажды у них таки вырастут)))
Нигде в мире футболисты не уродуются на тренировках 10 месяцев в году по 10-11 часов ежедневно).
В этом просто нет необходимости.
Даже КриРо столько не тренируется, хотя является не только футболистом, но и ярым фанатом собственной персоны и её атлетического состояния, на чём, по-видимому, абсолютно повёрнут.
Футбол- нормальная и естественная для человеческого тела игра с мячом.
Оно для такой игры приспособлено изначально, и потому эта игра не требует такого тотального изматывания, от природы красиво выглядит и является общедоступным занятием.
А вот синхронное плавание- это совсем другая песня..
Это примерно как учить лосося ездить на велосипеде, тут без дрессировок 25 часов в сутки никак не обойтись.
У лосося от такого, наверное, даже ноги могут вырасти, как у этих шишкиных- рыбьи хвосты, и они однажды у них таки вырастут)))