«Юве» снова не побеждает, «Наполи» вышел в лидеры. Итоги 4-го тура Серии А

Завершились все матчи 4-го тура итальянской Серии А.
«Сассуоло» — «Торино» 0:1
Гол: Пьяца Марко 83
«Дженоа» — «Фиорентина» 1:2
Голы: Кришито Доменико 90+8 (пенальти) — Сапонара Риккардо 60, Бонавентура Джакомо 89
«Интер» — «Болонья» 6:1
Голы: Мартинес Лаутаро 6, Шкриньяр Милан 30, Барелла Николо 34, Весино Матиас 54, Джеко Эдин 62, Джеко Эдин 68 — Тете Артур 86
«Салернитана» — «Аталанта» 0:1
Гол: Сапата Дуван 75
«Эмполи» — «Сампдория» 0:3
Голы: Капуто Франческо 31, Капуто Франческо 52, Кандрева Антонио 70
«Венеция» — «Специа» 1:2
Голы: Чеккарони Пьетро 59 — Бастони Симоне 13, Бурабиа Мехди 90+3
«Верона» — «Рома» 3:2
Голы: Барак Антонин 49, Капрари Джанлука 54, Фараони Давиде 63 — Пеллегрини Лоренцо 36, Илич Иван 58 (автогол)
«Лацио» — «Кальяри» 2:2
Голы: Иммобиле Чиро 45, Катальди Данило 83 — Жоао Педро 46, Кейта Бальде 62
«Ювентус» — «Милан» 1:1
Голы: Мората Альваро 4 — Ребич Анте 76
«Удинезе» — «Наполи» 0:4
Голы: Осимхен Виктор 24, Ррахмани Амир 35, Кулибали Калиду 52, Лосано Ирвинг 84
В этом туре свой антирекорд повторил «Ювентус».