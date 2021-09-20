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«Юве» снова не побеждает, «Наполи» вышел в лидеры. Итоги 4-го тура Серии А

20 сентября 2021, 23:47

Завершились все матчи 4-го тура итальянской Серии А.

«Сассуоло» — «Торино» 0:1
Гол: Пьяца Марко 83

«Дженоа» — «Фиорентина» 1:2
Голы: Кришито Доменико 90+8 (пенальти) — Сапонара Риккардо 60, Бонавентура Джакомо 89

«Интер» — «Болонья» 6:1
Голы: Мартинес Лаутаро 6, Шкриньяр Милан 30, Барелла Николо 34, Весино Матиас 54, Джеко Эдин 62, Джеко Эдин 68 — Тете Артур 86

«Салернитана» — «Аталанта» 0:1
Гол: Сапата Дуван 75

«Эмполи» — «Сампдория» 0:3
Голы: Капуто Франческо 31, Капуто Франческо 52, Кандрева Антонио 70

«Венеция» — «Специа» 1:2
Голы: Чеккарони Пьетро 59 — Бастони Симоне 13, Бурабиа Мехди 90+3

«Верона» — «Рома» 3:2
Голы: Барак Антонин 49, Капрари Джанлука 54, Фараони Давиде 63 — Пеллегрини Лоренцо 36, Илич Иван 58 (автогол)

«Лацио» — «Кальяри» 2:2
Голы: Иммобиле Чиро 45, Катальди Данило 83 — Жоао Педро 46, Кейта Бальде 62

«Ювентус» — «Милан» 1:1
Голы: Мората Альваро 4 — Ребич Анте 76

«Удинезе» — «Наполи» 0:4
Голы: Осимхен Виктор 24, Ррахмани Амир 35, Кулибали Калиду 52, Лосано Ирвинг 84

«Юве» снова не побеждает, «Наполи» вышел в лидеры. Итоги 4-го тура Серии А

В этом туре свой антирекорд повторил «Ювентус».

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 06:57
Кризис у Юве затягивается...
ЮЗИК
ЮЗИК
21 сентября в 06:25
Сирию А стало интереснее наблюдать, гегемония Юве прошла
Gahi
Gahi
21 сентября в 06:08, ред.
Теперь понятно кто виноват во всех грехах Ювентуса, очень неожиданно видеть команду в зоне вылета из Серии А.
Zhgoon
Zhgoon
21 сентября в 05:17
Ну, пусть теперь все так и остается до конца сезона.
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 04:44
Верю что Юве выкарабкается.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 02:31
Наполи молодцы!
VeniaminS
VeniaminS
21 сентября в 00:55
Юве опять в пролете!!!
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
21 сентября в 00:12
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    21 сентября в 00:06
    Интересно разворачивается СериАл
    1bear
    1bear
    20 сентября в 23:57
    Наполи очень неплох,а вот Удинезе провалили матч - отвратительная статистика личных встреч
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