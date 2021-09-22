Варан: «Мы знаем ауру Роналду, невероятный профессионал»

Защитник «Манчестер Юнайтед» высказался об уровне партнера по команде .

То, что он сохраняет уровень своей игры в таком возрасте, неслучайно.

Он — пример для подражания. Это здорово — иметь возможность работать, играть и быть с ним. Как мы хорошо знаем, он создан для того, чтобы побеждать, забивать голы, поэтому лучше, чтобы он был с нами.

Мы знаем, какая у него аура. Он невероятный профессионал. Лучше, чтобы он играл за нас, чем против нас.