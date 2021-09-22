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Варан: «Мы знаем ауру Роналду, невероятный профессионал»

22 сентября 2021, 11:24

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался об уровне партнера по команде Криштиану Роналду.

То, что он сохраняет уровень своей игры в таком возрасте, неслучайно.

Он — пример для подражания. Это здорово — иметь возможность работать, играть и быть с ним. Как мы хорошо знаем, он создан для того, чтобы побеждать, забивать голы, поэтому лучше, чтобы он был с нами.

Мы знаем, какая у него аура. Он невероятный профессионал. Лучше, чтобы он играл за нас, чем против нас.

Также недавно Варан объяснил, почему решил перейти в МЮ.

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Все комментарии
протон
протон
22 сентября в 17:22
Вопрос всем хейтерам Рона. Кто мешает делать всем остальным все тоже самое что делает Роналду, почему кроме него больше никто не приходит в новый клуб и с первого матча начинает забивать.
Юве сейчас внизу потому что кроме Рона больше некому забивать это не его вина что Морава не может забивать . Рон делал все возможное и невозможное. Причём во всех его командах . Интересный факт когда Барса проигрывает Ливерпуль или Баварии , то Месси не всегда может тянуть сам всю команду(с ваших слов) , а вот Рон всегда должен.
Вы господа хейтеры Рона либо не далекие люди либо так возомнили что Месси это Бог, что даже сами боитесь подумать что может быть ещё люди которые тоже могут тянуть сами команду в отдельных матчах
feris1
feris1
22 сентября в 14:08
Всё правильно сказал бывший партнёр по Реалу!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 13:24
Уж лучьше за,чем против,согласен!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
22 сентября в 12:38
Теперь остаётся надеяться, чтобы остальные не косячили, а только помогали. "На бога надейся, но сам не плошай".
Накир
Накир
22 сентября в 11:50
Ну поддержу на все 100
mihaluch
mihaluch
22 сентября в 11:27
Он безусловно прав.
shlomo2
shlomo2
22 сентября в 11:25
Давай Рон, докажи многим, что ты лучший
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