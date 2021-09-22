Варан: «Мы знаем ауру Роналду, невероятный профессионал»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался об уровне партнера по команде Криштиану Роналду.
То, что он сохраняет уровень своей игры в таком возрасте, неслучайно.
Он — пример для подражания. Это здорово — иметь возможность работать, играть и быть с ним. Как мы хорошо знаем, он создан для того, чтобы побеждать, забивать голы, поэтому лучше, чтобы он был с нами.
Мы знаем, какая у него аура. Он невероятный профессионал. Лучше, чтобы он играл за нас, чем против нас.
Также недавно Варан объяснил, почему решил перейти в МЮ.
Юве сейчас внизу потому что кроме Рона больше некому забивать это не его вина что Морава не может забивать . Рон делал все возможное и невозможное. Причём во всех его командах . Интересный факт когда Барса проигрывает Ливерпуль или Баварии , то Месси не всегда может тянуть сам всю команду(с ваших слов) , а вот Рон всегда должен.
Вы господа хейтеры Рона либо не далекие люди либо так возомнили что Месси это Бог, что даже сами боитесь подумать что может быть ещё люди которые тоже могут тянуть сами команду в отдельных матчах
Юве сейчас внизу потому что кроме Рона больше некому забивать это не его вина что Морава не может забивать . Рон делал все возможное и невозможное. Причём во всех его командах . Интересный факт когда Барса проигрывает Ливерпуль или Баварии , то Месси не всегда может тянуть сам всю команду(с ваших слов) , а вот Рон всегда должен.
Вы господа хейтеры Рона либо не далекие люди либо так возомнили что Месси это Бог, что даже сами боитесь подумать что может быть ещё люди которые тоже могут тянуть сами команду в отдельных матчах