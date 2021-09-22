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Ковач: «Сейчас только Черчесов может спасти „Спартак“»

22 сентября 2021, 11:36

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач порассуждал о ситуации Руя Витории в московском клубе.

Осталось две игры до перерыва на матчи сборных, поэтому можно дать Витории время. Но, конечно, место во втором десятке для «Спартака» — это очень плохо.

А вообще считаю, что сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он — хороший тренер, который провел прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант. К тому же, он набрался полезного международного опыта и стал еще мудрее. Честный и искренний человек с правильным темпераментом, всегда говорит то, о чем думает. Самое то для «Спартака».

Недавно Станислав Черчесов прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком».

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
23 сентября в 07:27, ред.
Спасти Спартак может только смена владельца ))) а про Черчесова...смешно)
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
22 сентября в 19:16
    морозз
    морозз
    22 сентября в 18:25
    Зарема забьёт его под лавку и заставит ходить строевым шагом, усы его точно не спасут! Тяжело смотреть во что превращается Спартак, чемпионат потускнеет и бомжи перестанут чувствовать конкуренцию!
    протон
    протон
    22 сентября в 17:44
    Пока Федун не согласится, что нанятый тренер понимает в футболе больше чем он и его благоверная, Спартак продолжит играть, как играет. У семи нянек дитя без глаза. Дайте уже Зареме лицензию, пусть поработает.
    berda2003
    berda2003
    22 сентября в 17:40
      Диванные войска
      Диванные войска
      22 сентября в 17:21
      Спасти от ада на земле и отправить его сразу экспрессом в рай на небе...это Черчесов точно может :) Ну и заодно пару миллионов болельщиков с инфарктом и инсультом туда же, к воротам рая :))
      1bear
      1bear
      22 сентября в 17:15
        Вячеслав Салтыков
        Вячеслав Салтыков
        22 сентября в 16:56
        Интересно как сложилась судьба фаната которого Ковач по ногам ударил.
        протон
        протон
        22 сентября в 16:55
        А Ковач хороший шутник. Осталось только усатого позвать, чтобы до конца добить фанатов Спартака. Сейчас модно жарить мясо в каждом туре
        cska1948
        cska1948
        22 сентября в 16:32
        Я не понял, это о ком Ковач говорит?
        13 RUS
        13 RUS
        22 сентября в 16:19
        Точно. Я тоже так считаю🤔😅
        Евгений Быстров
        Евгений Быстров
        22 сентября в 16:08
        Он его троллит чтоли?))) Или серьезно говорит? В таком случае сомневаюсь в адекватности Ковача. Усатый чабан отработанный материал уже. Пусть сидит у себя в Австрии под пледом.
        Некакойшенко
        Некакойшенко
        22 сентября в 16:08
        Бред бредовый даже комментировать не хочется. А адептов Черчесова прошу пригласить этого товарища в свой клуб. Спартак сейчас спасёт хорошая трансферная политика. Но откуда её взять если талантливых и самобытных людей разом разогнали, а ....ополизов и Зарем наоборот к клубу приблизили.....?
        Caniggia
        Caniggia
        22 сентября в 15:15
        Срочно брать Черчесова! Он поставит Спартаку игру, как сборной России с Данией. Ведь там был лучший футбол и даже результат уже не так будет важен!
        Capral
        Capral ответ Zimka (раскрыть)
        22 сентября в 15:07, ред.
        Ах да, ну конечно, как же я забыл- чемпионство с легендарной и непобедимой Легией, в самом сильном чемпионате Европы!!! Конечно, надо брать!!!
        Zimka
        Zimka ответ Capral (раскрыть)
        22 сентября в 15:00
        В это нужно добавить чемпионство с Легией и уже немного другая картина правда? Не люблю Черчеса, но как клубный тренер он возможно то-то ещё покажет.
        Валерыч
        Валерыч
        22 сентября в 15:00
        Нет, Ковач.
        Только Каррера может спасти Спартак.
        Лучше него кандидата на данный момент нет.
        Zimka
        Zimka
        22 сентября в 14:57
        На современных игроков где сядешь там и слезешь, эра тренеров тиранов прошла уже давно.
        Caniggia
        Caniggia
        22 сентября в 14:52, ред.
        Да ладно вам паниковать! Вам же Ковач сказал -Стас честный, искренний человек, всегда говорит то что думает! Вот такой он душка Черчесов! Так что отрывайте с руками и усами, пока другим не достался!
        112910415
        112910415
        22 сентября в 14:31
        плохая идея
        не надо такого спасителя
        steel900
        steel900
        22 сентября в 14:23
        Федун - Салихова - Черчесов, семейка Адамс отдыхает...
        Олег Гусов
        Олег Гусов
        22 сентября в 14:01
        А на кой Черчесову Спартак , особенно после той вопиющей неблагодарности , которую он испытал , пребывая у руля сборной !?
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov
        22 сентября в 13:45
        Только не усач. Боже хоть от этого убереги нас!
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        22 сентября в 13:44
        О каком Черчесове говорит Ковач? Может я знаю другого Стасика? В каком месте он провёл отличную работу со сборной, и какую интересно ответственность он может на себя брать?
        SHMEL
        SHMEL
        22 сентября в 13:42
        Дайте Бую поработать!
        Capral
        Capral
        22 сентября в 13:32
        Черчесов- переоценённый тренер, неквалифицированный и не продвинутый. Если кому-то, мало примеров из его работы в Динамо и в сборной- значит жизнь ничему не учит. Одно дело подымать местечковый Амкар, и совсем другое- реанимировать и возрождать такой клуб как СПАРТАК.....
        Baggio R.
        Baggio R. ответ Питерские гоблины (раскрыть)
        22 сентября в 13:31
        Вообще-то он чех.
        Garrincha58
        Garrincha58
        22 сентября в 13:06
        SOS! Спартак в беде Стас спаситель ты наш выручай
        Красно-белый 1987
        Красно-белый 1987
        22 сентября в 12:54
        Радослав, мы тебя помним и любим ( запомнился гол Ковача баварии в лужниках😂) но срочно сходи в ванную комнату и помой свой рот с хозяйственным мылом!!! похоже началась проверка по терпимости болельщиками Черчесова, нам усатый пёс не нужен ни при каких условиях!!! лучше попылить в фнл чем с этим бездарем на тренерской скамейке! похоже многие как и я сделают паузу на просмотр игр Спартака на время, пока у руля команды будет Стас
        galem72
        galem72
        22 сентября в 12:53
        Откуда Ковач вылез со своим мнением? ))
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