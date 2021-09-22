Ковач: «Сейчас только Черчесов может спасти „Спартак“»

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач порассуждал о ситуации Руя Витории в московском клубе.
Осталось две игры до перерыва на матчи сборных, поэтому можно дать Витории время. Но, конечно, место во втором десятке для «Спартака» — это очень плохо.
А вообще считаю, что сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он — хороший тренер, который провел прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант. К тому же, он набрался полезного международного опыта и стал еще мудрее. Честный и искренний человек с правильным темпераментом, всегда говорит то, о чем думает. Самое то для «Спартака».
Недавно Станислав Черчесов прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком».
Но не отменяет, что человек очень самовлюбленный и неприятный, скорее всего подымет "Спартак" в турнирной таблице, но при этом градус народной любви к народной команде будет очень понижен.
Но не отменяет, что человек очень самовлюбленный и неприятный, скорее всего подымет "Спартак" в турнирной таблице, но при этом градус народной любви к народной команде будет очень понижен.