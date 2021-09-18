«Ювентус» за год понёс убытки в размере 210 млн евро

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18 сентября 2021, 14:48

30 июня 2021 года «Ювентус» закрыл финансовую отчетность. Убыток за год составил 210 млн евро, и это рекорд.

Corriere della Sera сообщает, что сейчас туринский клуб переходит в режим жесткой экономии.

Президент клуба Андре Аньелли по-прежнему раздумывает над созданием Суперлиги, чтобы выйти из затяжного финансового кризиса.