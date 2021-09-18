«Ювентус» за год понёс убытки в размере 210 млн евро

30 июня 2021 года «Ювентус» закрыл финансовую отчетность. Убыток за год составил 210 млн евро, и это рекорд.
Corriere della Sera сообщает, что сейчас туринский клуб переходит в режим жесткой экономии.
Президент клуба Андре Аньелли по-прежнему раздумывает над созданием Суперлиги, чтобы выйти из затяжного финансового кризиса.
Ещё трансферы которые приходят на ум за 90+ лимонов:
1) Азар (то ли 100 то ли 160 лимонов) - УЖЕ ясно что Азар, даже близко, такие вложения не отобьёт.
2) Дембеле (115+ млн) - дикий провал, человек-травма, отсутствие дисциплины (то как он уходил из БД на это намекало). Летом вполне может уйти бесплатно.
3) Коутиньо (140+ лимонов) - провал, игроком основы не стал, дай бог если заиграет лимонов на 30-40.
4) Погба (105 млн) - крайне средненько, с учётом ЗА СКОЛЬКО был приобретён. Человек-настроение, играет только отрезками, а в следующем году может уйти бесплатно.
5) Бэйл (100 млн) - средний трансфер. С одной стороны уже года три как Гарет "забил на клубный футбол". С другой же - при нём Реал сделал требл в ЛЧ, и при его непосредственном участии брал минимум два трофея. Врядли это плохой трансфер в контексте суммы перехода, но просто катастрофа в контексте зарплаты игрока.
6) Грилиш (117 млн) - пока вообще не понятно. Но то что переплатили (на текущий момент) минимум в два с лишним раза - это точно.
7) Неймар (222 млн) - в футболе окупить такой трансфер кажется не реальным. На практике - ЛЧ не взяли, супер-грандом европейского футбола не стали. Даже во Франции забрали далеко не все трофеи.
8) Мбаппе (180 млн) - претензии те же что и в случае с Неймаром. Когда ты покупаешь за ТАКУЮ сумму - ты ожидаешь в ближайший год-два выиграть ВООБЩЕ ВСЕ. По итогу - не взяли даже все трофеи Франции за последние 3 года.
9) Роналду из МЮ в Реал (94 лимона) - возможно единственный окупившийся трансфер, и то благодаря долгому сотрудничеству Криштиану и Реала.
По итогу, лично на мой взгляд, проблемы клубов не в недостатке денег, а в том что многие топы просто не разумно тратят на игроков и их зарплаты. Решит ли суперлига эту проблему? На мой взгляд врядли - скорее просто увеличит масштаб проблемы - где раньше "необдуманно платили" по 80 лимонов - начнут по 120-150, где платили по 120-150 - будут платить (и потенциально терять) по 200. Реформы в европейском футболе без сомнения нужны - но лично я бы начал с реформ "института агентской деятельности", а не в "спасении самых богатых и популярных" и создании отдельной лиги для них. Да и провалилась ведь затея по итогу... =))
Ещё трансферы которые приходят на ум за 90+ лимонов:
1) Азар (то ли 100 то ли 160 лимонов) - УЖЕ ясно что Азар, даже близко, такие вложения не отобьёт.
2) Дембеле (115+ млн) - дикий провал, человек-травма, отсутствие дисциплины (то как он уходил из БД на это намекало). Летом вполне может уйти бесплатно.
3) Коутиньо (140+ лимонов) - провал, игроком основы не стал, дай бог если заиграет лимонов на 30-40.
4) Погба (105 млн) - крайне средненько, с учётом ЗА СКОЛЬКО был приобретён. Человек-настроение, играет только отрезками, а в следующем году может уйти бесплатно.
5) Бэйл (100 млн) - средний трансфер. С одной стороны уже года три как Гарет "забил на клубный футбол". С другой же - при нём Реал сделал требл в ЛЧ, и при его непосредственном участии брал минимум два трофея. Врядли это плохой трансфер в контексте суммы перехода, но просто катастрофа в контексте зарплаты игрока.
6) Грилиш (117 млн) - пока вообще не понятно. Но то что переплатили (на текущий момент) минимум в два с лишним раза - это точно.
7) Неймар (222 млн) - в футболе окупить такой трансфер кажется не реальным. На практике - ЛЧ не взяли, супер-грандом европейского футбола не стали. Даже во Франции забрали далеко не все трофеи.
8) Мбаппе (180 млн) - претензии те же что и в случае с Неймаром. Когда ты покупаешь за ТАКУЮ сумму - ты ожидаешь в ближайший год-два выиграть ВООБЩЕ ВСЕ. По итогу - не взяли даже все трофеи Франции за последние 3 года.
9) Роналду из МЮ в Реал (94 лимона) - возможно единственный окупившийся трансфер, и то благодаря долгому сотрудничеству Криштиану и Реала.
По итогу, лично на мой взгляд, проблемы клубов не в недостатке денег, а в том что многие топы просто не разумно тратят на игроков и их зарплаты. Решит ли суперлига эту проблему? На мой взгляд врядли - скорее просто увеличит масштаб проблемы - где раньше "необдуманно платили" по 80 лимонов - начнут по 120-150, где платили по 120-150 - будут платить (и потенциально терять) по 200. Реформы в европейском футболе без сомнения нужны - но лично я бы начал с реформ "института агентской деятельности", а не в "спасении самых богатых и популярных" и создании отдельной лиги для них. Да и провалилась ведь затея по итогу... =))
90 миллионов за трансфер + зарплата + бонусы за:
* 40 голов в СериАле (а там такие дубли крутые - Пескара, Кьево, Кальяри, Болонья, Торино, Эмполи, Сассуоло, и даже разок мёртвому в те годы Милану) - не спорю, много важных голов, но не за такие же деньги... Это стата на уровне Белотти в те годы - но вы же не будете говорить что Белотти стоил 90 лимонов?? =))
* 10 голов в ЛЧ (2 Монако, 2 Динамо Загреб, 1 Лиону с пенальти, 3 Тоттенхему, 1 Спортингу, 1 Олимпиакосу)
Если вам кажется что 90 лимонов за Игуаина это адекватно - ок. Руководству Юве тоже так казалось. На мой взгляд - ту же задачу можно было бы "решить дешевле" =))
90 миллионов за трансфер + зарплата + бонусы за:
* 40 голов в СериАле (а там такие дубли крутые - Пескара, Кьево, Кальяри, Болонья, Торино, Эмполи, Сассуоло, и даже разок мёртвому в те годы Милану) - не спорю, много важных голов, но не за такие же деньги... Это стата на уровне Белотти в те годы - но вы же не будете говорить что Белотти стоил 90 лимонов?? =))
* 10 голов в ЛЧ (2 Монако, 2 Динамо Загреб, 1 Лиону с пенальти, 3 Тоттенхему, 1 Спортингу, 1 Олимпиакосу)
Если вам кажется что 90 лимонов за Игуаина это адекватно - ок. Руководству Юве тоже так казалось. На мой взгляд - ту же задачу можно было бы "решить дешевле" =))