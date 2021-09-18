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«Ювентус» за год понёс убытки в размере 210 млн евро

18 сентября 2021, 14:48

30 июня 2021 года «Ювентус» закрыл финансовую отчетность. Убыток за год составил 210 млн евро, и это рекорд.

Corriere della Sera сообщает, что сейчас туринский клуб переходит в режим жесткой экономии.

Президент клуба Андре Аньелли по-прежнему раздумывает над созданием Суперлиги, чтобы выйти из затяжного финансового кризиса.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 сентября в 16:24
Нету грамотной политики !
juvenale
juvenale ответ shlifen (раскрыть)
18 сентября в 20:16
это были деньги с продажи Погба,так что все норм
sir_Alex
sir_Alex ответ shlifen (раскрыть)
18 сентября в 19:27
    shlifen
    shlifen ответ juvenale (раскрыть)
    18 сентября в 19:13
    То есть, я правильно понимаю, что нужно было потратить 90 млн на одного игрока чтобы выиграть ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ?? =)) Который и до него выигрывали 5 раз и после него ещё 2?? =)) Я понимаю что ослабили главного конкурента, но в те годы вообще кроме Наполи, чемпионат Италии был "мёртвым"...

    90 миллионов за трансфер + зарплата + бонусы за:
    * 40 голов в СериАле (а там такие дубли крутые - Пескара, Кьево, Кальяри, Болонья, Торино, Эмполи, Сассуоло, и даже разок мёртвому в те годы Милану) - не спорю, много важных голов, но не за такие же деньги... Это стата на уровне Белотти в те годы - но вы же не будете говорить что Белотти стоил 90 лимонов?? =))
    * 10 голов в ЛЧ (2 Монако, 2 Динамо Загреб, 1 Лиону с пенальти, 3 Тоттенхему, 1 Спортингу, 1 Олимпиакосу)

    Если вам кажется что 90 лимонов за Игуаина это адекватно - ок. Руководству Юве тоже так казалось. На мой взгляд - ту же задачу можно было бы "решить дешевле" =))
    zooveterinar
    zooveterinar
    18 сентября в 19:09
    Кажется ,это история Барсы номер два!!! Попахивает сильным кризисом,во всех смыслах,если с Барсой то ладно,а Ювека жалко как-то!!!
    протон
    протон
    18 сентября в 18:56
    Какие-то неправильные цифры. Там же три миллиарда евро на футболках с Криштиану
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответ shlifen (раскрыть)
    18 сентября в 18:45
    Кто кто, а Бейл точно окупил свой трансфер. В финалах ЛЧ 2014 и 2018 годов его голы стали победными.
    juvenale
    juvenale ответ shlifen (раскрыть)
    18 сентября в 18:25
    Игуаин польностью отработал свой трансфер,его голы были решающими в чемпионате.
    juvenale
    juvenale ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    18 сентября в 18:24
    у шейхов даже кубка уефа нету
    particular
    particular
    18 сентября в 18:02
    Из кризиса будет выйти сложнее чем из пике... Гири финансовых тягот ещё долго будут сковывать вариативность клуба в освежении состава...
    Союзник противников
    Союзник противников
    18 сентября в 17:29, ред.
    Кто с многодетным отцом -одиночкой и его любимой супругой доньей Пробиркой свяжется,тот всегда в пролёте,в отличие от указанного персонажа.Дошло до того,что его персофаны пророчат победу "Зенита" над старой синьорой!!!
    Zhgoon
    Zhgoon
    18 сентября в 16:54
    Плохой знак побить рекорд убыточности на фоне падения игрового качества. Обычно у клубов есть запас прочности, а тут прям любая экономия грозит еще большим падением. Либо входить в режим экономии, продавать игроков, урезать зарплаты, и постепенно растить молодежь. Либо рискнуть, но получить штопор и «привет, кризис».
    112910415
    112910415
    18 сентября в 16:51
    кое-кто в составе был дороговат ..
    djaich
    djaich ответ Elliada (раскрыть)
    18 сентября в 16:40
    "Получается и на поле не помог" Это зря. Благодаря как раз Роналду и завоевали последний чемпионский титул в 2020 году, а также попали в розыгрыш ЛЧ по итогам следующего сезона. Оборона Юве именно тогда начала сбоить и стали пропускать на порядок больше, чем в предыдущие сезоны. А Криштиану и привнес в состав необходимое усиление, чтобы не допустить резкого обвала игры и результатов команды.
    shlifen
    shlifen
    18 сентября в 16:34, ред.
    Может я конечно не прав - но пример Юве ещё раз подтверждает что трансферы за 90+ лимонов себя толком не окупают. Возможно где-то здесь и проходит "предел разумности" цены игрока в футболе. Какой смысл был накапливать свободных агентов (платя им при этом большие зарплаты), и при этом покупать Игуаина за 90 лимонов (объективно, на 90 млн Гонсало не наиграл даже близко) или Роналду за 117 млн (не спорю, забивал много, но в финал ЛЧ не вышли, а финансово прибавили скорее за счёт контрактов дочерних фирм семьи Аньелли). Даже переход Де Лигта за 80+ лимонов - пока себя даже близко не оправдал. Сравните с "эффектом от прихода" Диаша или Ван Дейка.

    Ещё трансферы которые приходят на ум за 90+ лимонов:
    1) Азар (то ли 100 то ли 160 лимонов) - УЖЕ ясно что Азар, даже близко, такие вложения не отобьёт.
    2) Дембеле (115+ млн) - дикий провал, человек-травма, отсутствие дисциплины (то как он уходил из БД на это намекало). Летом вполне может уйти бесплатно.
    3) Коутиньо (140+ лимонов) - провал, игроком основы не стал, дай бог если заиграет лимонов на 30-40.
    4) Погба (105 млн) - крайне средненько, с учётом ЗА СКОЛЬКО был приобретён. Человек-настроение, играет только отрезками, а в следующем году может уйти бесплатно.
    5) Бэйл (100 млн) - средний трансфер. С одной стороны уже года три как Гарет "забил на клубный футбол". С другой же - при нём Реал сделал требл в ЛЧ, и при его непосредственном участии брал минимум два трофея. Врядли это плохой трансфер в контексте суммы перехода, но просто катастрофа в контексте зарплаты игрока.
    6) Грилиш (117 млн) - пока вообще не понятно. Но то что переплатили (на текущий момент) минимум в два с лишним раза - это точно.
    7) Неймар (222 млн) - в футболе окупить такой трансфер кажется не реальным. На практике - ЛЧ не взяли, супер-грандом европейского футбола не стали. Даже во Франции забрали далеко не все трофеи.
    8) Мбаппе (180 млн) - претензии те же что и в случае с Неймаром. Когда ты покупаешь за ТАКУЮ сумму - ты ожидаешь в ближайший год-два выиграть ВООБЩЕ ВСЕ. По итогу - не взяли даже все трофеи Франции за последние 3 года.
    9) Роналду из МЮ в Реал (94 лимона) - возможно единственный окупившийся трансфер, и то благодаря долгому сотрудничеству Криштиану и Реала.

    По итогу, лично на мой взгляд, проблемы клубов не в недостатке денег, а в том что многие топы просто не разумно тратят на игроков и их зарплаты. Решит ли суперлига эту проблему? На мой взгляд врядли - скорее просто увеличит масштаб проблемы - где раньше "необдуманно платили" по 80 лимонов - начнут по 120-150, где платили по 120-150 - будут платить (и потенциально терять) по 200. Реформы в европейском футболе без сомнения нужны - но лично я бы начал с реформ "института агентской деятельности", а не в "спасении самых богатых и популярных" и создании отдельной лиги для них. Да и провалилась ведь затея по итогу... =))
    juvenale
    juvenale
    18 сентября в 16:27
      ДСА
      ДСА
      18 сентября в 16:04
      Фэйр-плэй тут и не пахнет.
      Elliada
      Elliada
      18 сентября в 15:46
      А говорили, что подписание Роналду это финансово выгодно. А клуб в убытках. Получается и на поле не помог, и в финансовом плане приобретение денег не принесло. Ну хоть сплавили
      ballak144
      ballak144
      18 сентября в 15:32, ред.
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        18 сентября в 15:19
        Короче Юве в глубокой ж., а если ещё и с суперлигой будут мутить, то в ней и останутся.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        18 сентября в 15:15
        Для них это приемлимо!
        Cat01
        Cat01
        18 сентября в 15:13
        Теперь и результаты пойдут
        Igo0rek
        Igo0rek
        18 сентября в 15:08
          Байкал-38
          Байкал-38
          18 сентября в 14:56
          Да пусть создают свою суперлигу и выходят из УЕФА!

          Загнутся ещё быстрее!!!
          Антон Белянкин
          Антон Белянкин
          18 сентября в 14:56
          В этом сезоне дела должны пойти на поправку.
          альсато
          альсато
          18 сентября в 14:52
          убытки-посчитать не возможно!...они либо есть, либо нет))))
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