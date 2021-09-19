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Агаларов зарабатывает в «Уфе» 150 тысяч рублей в месяц

19 сентября 2021, 20:28

Появилась информация о зарплате нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Журналист Игорь Рабинер утверждает, что 21-летний футболист получает в уфимском клубе 150 тысяч рублей в месяц.

В прошедшем матче РПЛ с «Химками» (3:2) Гамид сделал дубль. На данный момент Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ с 8 голами в 8 матчах.

Ранее появлялась информация, что Агаларов мог перейти в стан чемпионов России.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
23 сентября в 10:10, ред.
Я получаю 40 в Моск обл и сын щас учится в МПГУ правда на бюджете и ничего живем
Agamaga........
Agamaga........ ответ Евгений Быстров (раскрыть)
23 сентября в 06:29
"Макарошки всегда стоят одинаково"
David Young
David Young ответ Евгений Быстров (раскрыть)
22 сентября в 18:27
Многим приходится тяжело.
David Young
David Young
22 сентября в 18:27
По меркам современного российского футбола весьма скромная сумма.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
22 сентября в 18:23
150 тыс. в месяц не такая уж и большая зарплата. Я зарабатываю примерно столько же. Не шикуем. Двое детей. Не знаю, как люди живут на 30 тыс. Наверное траты растут с зарплатами.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 сентября в 18:47
Хорошая з/пл. Всем бы так.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 сентября в 02:32
Возможно такая результативность и обусловлена небольшой зарплатой.
DIN84
DIN84
19 сентября в 23:26
вполне адекватная зарплата.а то у нас сыграл пару матчей неплохо,забил пару мячей и все,агент уже бежит к руководству и требует лям зеленых за будущего месси.дальше игрок конечно сдувается,но зарплата то капает.
VeniaminS
VeniaminS
19 сентября в 22:05
Небольшая зарплата у лидера бомбардиров.
Futurista
Futurista
19 сентября в 21:52
А если забивает за 150 тыс руб. в месяц...зачем платить больше?)...
A.S.A
A.S.A
19 сентября в 21:50, ред.
Если в РПЛ не хотят отказаться от лимита на легионеров, то нужно обязательно вводить потолок или фиксированную з/п...и доплачивать бонусы за голы, голевые передачи и т.д, и тогда у футболистов будет стимул не просто отбывать номер на поле, а играть, отдавать всего себя на поле, чтобы получить (заработать) больше денег!
Ну а что касается Гамида, хочется верить что парень не окажется "халифом на час".
112910415
112910415
19 сентября в 21:32
все богатые клубы намёк поняли
1bear
1bear
19 сентября в 21:29
до зимы побегает за Уфу,а затем кто нибудь купит и зарплата увеличится в разы,главное,чтобы парень не "зазвездился"
makkie
makkie
19 сентября в 21:16
Парень в огне и на диком фарте!
Теперь нужно крепко подумать, прежде чем делать следующий шаг в карьере.
150 тыс рублей могут превратится в 150 тыс евро, но уже на лавке условного Зенита, с потерей амбиций.
STVA 1
STVA 1 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
19 сентября в 21:12
Зачем жалеть! Просто разговор идет о контрасте в зарплате!
stanichnik
stanichnik
19 сентября в 21:11
Ключевое слово З А Р А Б А Т Ы В А Е Т, а не получает, как в столичных и ведущих клубах РПЛ.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 сентября в 21:08
Я бы был не против такой зарплаты. Или мы его должны пожалеть? У кого зарплата больше? Есть такие тут?

P.s. Москвичи не считаются.
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 21:08
В грЯзьпроме уборщица швабру уронила от смеха))
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 21:04
Вот это реальная зарплата игрока российской РПЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 сентября в 21:02
Вот за такие деньги и играют, чтоб засветиться и расти дальше в плане зарплаты и условий
Gahi
Gahi
19 сентября в 21:01, ред.
Вот что значит зарабатывать свою зарплату и отрабатывать свой контракт как это делает Агаларов, если мы сейчас разделим забитые голы Гамида который забил 8 голов на его зарплату в клубе в новом сезоне РПЛ с голами забитами Дзюбой, Соболевым и Антоном Зоболтным, на троих вместе взятых 2 гола, и разделим на их зарплату, то это получится что-то заоблачное в финансовом отношении к своим клубам и тем кто болеет за них. Поэтому нужно отрабатывать всем свои контракты, как это делает Агаларов, с большой эффективностью и пользой для своей команды. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 сентября в 20:57
Почти бесплатно играет!
pomor45
pomor45
19 сентября в 20:46
Налегке и бежится легче, и удар точнее.
shlomo2
shlomo2
19 сентября в 20:39
Нищеброд....по остальным меркам:(((((
Ислам0926
Ислам0926
19 сентября в 20:37
Плюс бонусы за голы вот и старается парень удачи ему и побольше голов
Garrincha58
Garrincha58
19 сентября в 20:35
за то Газизов зарабатывает миллионы ничего не делая
протон
протон
19 сентября в 20:34
Адекватная зарплата для российского молодого игрока, больше платить не стоит, иначе расслабится как Соболев и играть перестанет
Вот такими з/п и должны быть в нормальной ситуации, а не как наши лимитные раздутые кошельки, при общем упадке населения в стране.
УЕСКА
УЕСКА
19 сентября в 20:31, ред.
Скоро пойдет на повышение. Лишь бы большие деньги его не испортили.
Comentarios
Comentarios
19 сентября в 20:30
Поэтому и бегает .. не зажравшийся
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