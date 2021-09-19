Агаларов зарабатывает в «Уфе» 150 тысяч рублей в месяц

Появилась информация о зарплате нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
Журналист Игорь Рабинер утверждает, что 21-летний футболист получает в уфимском клубе 150 тысяч рублей в месяц.
В прошедшем матче РПЛ с «Химками» (3:2) Гамид сделал дубль. На данный момент Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ с 8 голами в 8 матчах.
Ранее появлялась информация, что Агаларов мог перейти в стан чемпионов России.
Ну а что касается Гамида, хочется верить что парень не окажется "халифом на час".
Ну а что касается Гамида, хочется верить что парень не окажется "халифом на час".