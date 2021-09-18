Стало известно, сколько Месси заработает в ПСЖ

По данным источника, нападающий Лионель Месси за три года в ПСЖ может заработать 110 миллионов евро.
Утверждается, что за сезон-2021/22 аргентинец заработает 30 миллионов, а на следующие два года зарплата Лионеля, продажи футболок которого бьют рекорды, может вырасти на 10 миллионов благодаря бонусу за лояльность. Бонус будет активирован, если игрок отработает два оставшихся сезона.
Парижский клуб подписал с 34-летним аргентинцем контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.
Месси же хочется пожелать не потерять интерес к футболу, показывать свой высокий уровень в каждом матче, и делать результат в играх с топовыми соперниками, не зацикливаясь надолго на неудачах как с Брюгге.
У ПСЖ есть все шансы стать топ-клубом борющимся за все трофеи, и если Месси приложит руку (и ноги с головой) к завоеванию самых престижных наград, то никто не вспомнит о его заработной плате, а лишний раз удостоверятся в его футбольной исключительности.
Месси же хочется пожелать не потерять интерес к футболу, показывать свой высокий уровень в каждом матче, и делать результат в играх с топовыми соперниками, не зацикливаясь надолго на неудачах как с Брюгге.
У ПСЖ есть все шансы стать топ-клубом борющимся за все трофеи, и если Месси приложит руку (и ноги с головой) к завоеванию самых престижных наград, то никто не вспомнит о его заработной плате, а лишний раз удостоверятся в его футбольной исключительности.