Стало известно, сколько Месси заработает в ПСЖ

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18 сентября 2021, 09:22

По данным источника, нападающий за три года в ПСЖ может заработать 110 миллионов евро.

Утверждается, что за сезон-2021/22 аргентинец заработает 30 миллионов, а на следующие два года зарплата Лионеля, продажи футболок которого бьют рекорды, может вырасти на 10 миллионов благодаря бонусу за лояльность. Бонус будет активирован, если игрок отработает два оставшихся сезона.

Парижский клуб подписал с 34-летним аргентинцем контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.