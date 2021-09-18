ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2021/2022

Стало известно, сколько Месси заработает в ПСЖ

18 сентября 2021, 09:22

По данным источника, нападающий Лионель Месси за три года в ПСЖ может заработать 110 миллионов евро.

Утверждается, что за сезон-2021/22 аргентинец заработает 30 миллионов, а на следующие два года зарплата Лионеля, продажи футболок которого бьют рекорды, может вырасти на 10 миллионов благодаря бонусу за лояльность. Бонус будет активирован, если игрок отработает два оставшихся сезона.

Парижский клуб подписал с 34-летним аргентинцем контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 сентября в 16:25
Неплохо так живётся аргентинцу 😂
альсато
альсато
18 сентября в 14:55
Сколько заработает Лионель-зависит только от него!
Dauletbek
Dauletbek
18 сентября в 13:56
Зачем футболистам платить много денег. Они что спасают мир, людей, как врачи или как пожарники тушат пожар рискуя своей жизнью? Есть и другие профессии...
Tex
Tex ответ Дима Логинов (раскрыть)
18 сентября в 13:37
пока они выглядят как команда из футбольного менеджера, а не как команда, готовая быть лучшей.
ОПС
ОПС
18 сентября в 12:40
Неплохо так то.
кристина бораз
кристина бораз
18 сентября в 11:28
Леонель-глубокая глотка)
Олег Гусов
Олег Гусов
18 сентября в 10:58
Надо писать правильно ! Получит ! А заработает он эти деньги или нет ешё неизвестно !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 сентября в 10:55
Карлик снова халявно пристроился.
1bear
1bear
18 сентября в 10:32
Месси уже не играет на прежнем уровне - пусть футболки продаёт
beefs
beefs
18 сентября в 09:56
И чего считать чужое....
drug01
drug01
18 сентября в 09:45
Два года он не будет голодать
pele1981
pele1981
18 сентября в 09:44
Гном как всегда в погоне за баблом!)))
Дима Логинов
Дима Логинов
18 сентября в 09:36, ред.
Для ПСЖ деньги не имеют значения. Думаю, они и миллиард евро бы отдали, если бы знали наперёд, что Месси принесёт им долгожданную победу в ЛЧ.
Месси же хочется пожелать не потерять интерес к футболу, показывать свой высокий уровень в каждом матче, и делать результат в играх с топовыми соперниками, не зацикливаясь надолго на неудачах как с Брюгге.
У ПСЖ есть все шансы стать топ-клубом борющимся за все трофеи, и если Месси приложит руку (и ноги с головой) к завоеванию самых престижных наград, то никто не вспомнит о его заработной плате, а лишний раз удостоверятся в его футбольной исключительности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 сентября в 09:30
Да все его денежки будут...
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