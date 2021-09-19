«Бавария» забила 39 голов в новом сезоне. У десятилетней гегемонии прочный фундамент

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сегодня, 16:18

Пожалуй, самый грамотный клуб мира.

Заплатили за трансфер тренера 25 млн евро

И лишь один раз за десять лет ошиблись с наставником. Только Нико Ковач оказался бедным родственником на богатой свадьбе, все остальные – Хайнкес, Гвардиола, Анчелотти и Флик, многое дали «Баварии». Удивительно, что команда, которую тренировали пятеро совершенно разных по характерам людей, собрала серию из девяти чемпионств подряд. И, судя по старту Нагельсманна – 4 победы и 1 ничья, разница мячей 20:4, в Бундеслиге снова не будет чемпионской интриги. «Бавария» слишком хороша, чтобы проиграть «Вольфсбургу» или «Боруссии» Д. А Салихамиджич и Кан слишком умные, чтобы упустить Нагельсманна. «Лейпциг» без Юлиана пока в нижней части таблицы – одна победа в пяти турах, а руководство «Баварии» согласилось заплатить сумасшедшие 25 млн евро отступных, чтобы перспективный молодой тренер оказался в их рядах. Посмотрим, что будет дальше, но пока Нагельсманн не похож на нового Ковача. Скорее мечтает после полуфинала ЛЧ с «Лейпцигом» оказаться еще одним немцем, что выиграет турнир.

Сэкономили 140 млн евро, ослабив конкурентов

В составе бывшие футболисты прямых конкурентов, которые на момент перехода рынком оценивались на целых 140 млн евро больше, чем заплатила «Бавария». Речь об акуле, которая много раз пробовала человеческую плоть. Порядок во всем и умение давить на каждого. Особенно на прямых конкурентов. Мало где в серьезных лигах так легко забрать футболиста у соперника из верхней части таблицы. Даже в РПЛ «Зенит» не может нахватать людей из «Спартака» или ЦСКА . А из «Боруссии» Д в Мюнхен успешно переманили Перишича, Гетце, Хуммельса и Левандовски. Последнего забрали бесплатно, и это одна из лучших сделок в футбольной истории. «Лейпциг» тоже пострадал, когда подобрался к императору – Упамекано радует в основе «Баварии», а Забитцер выходит на замену, когда Нагельсманну нужно. Впрочем, тот же Горецка – тоже пример ослабления конкурента, «Шальке» был вторым в тот год, когда Леон выбрал Мюнхен. И хотя многого достиг, остался кротким – скромно отреагировал на разгромную победу.

У 11 футболистов был опыт игры в Бундеслиге

«Бавария» — сборная звезд чемпионата Германии. Усиление за счет Бундеслиги было всегда. В девяностых пришли Кан, Линке, Эффенберг, Шолль, Баслер, Салихамиджич и Эльбер. Не всегда обязательно прямо из составов конкурентов, но уже имели немецкий опыт футбола, что упростило адаптацию в Мюнхене. Баллак, Зе Роберто, ван Бюйтен, Роберт Ковач, Лусио, Гомес, Подольски и Клозе тоже не из школы «Баварии». Наконец, Павар, Данте, Зюле, Киммих, Гнабри или Манджукич были обкатаны в Бундеслиге до «Баварии». Иностранцев, вроде Роббена и Рибери, тоже помним, но скауты рыскают всюду. Смогут найти талантливого новичка хоть в Северной Америке, как Альфонсо Дэвиса, хоть в скромном немецком клубе. Йосипа Станишича высмотрели в «Ферстенфелбруге», забрали себе уроженца Мюнхена, которого отпустил вражеский «Мюнхен 1860».

Долги клуба — 0 евро, прибыль – многолетняя норма

Кредитов нет с 2015 года, и это фантастика для футбола столь высокого уровня. Мастерство тратить деньги запредельное, словно продали душу дьяволу финансов. У боссов Нагельсманна все получается, что часто отражается на поле. Матч против «Бохума» не показательный – там счет 14:2 по явным голевым моментам (7:0 по голам), а вот что «Барселона» на «Камп Ноу» ни разу не попала в створ ворот Нойера в Лиге чемпионов – доказательство, насколько «Бавария» хороша. И базис финансовый и управленческий, ведь в клубе умеют справляться со скандалами. Продемонстрировали идеальный пример транзита власти – Румменигге и Хенесс не держались за свои должности, а у Салихамиджича и Кана достаточно свежих идей. «Бавария» — один из самых здоровых грандов мира, поскольку все трансферные суммы просчитаны, где переплатили – потом сэкономили или заработали.

На зарплату тратят 54 % от годовых доходов

Алабе не выдали больше денег, чем у Левандовски, хотя агент Давида настаивал на новом жирном контракте. Многие новые соглашения подписывают вовремя, чтобы исключить повторение истории с австрийцем, ведь это скорее исключение. Футболисты чаще хотят в «Баварию» — Сане перешел из «Манчестер Сити», и не пожалел. А его подождали год после травмы и сэкономили. Президент «Баварии» Герберт Хайнер весь год не жалуется на положение своего клуба, а удивляется долгам других грандов. По его информации, у «Барселоны» задолженность на пике составляла 1.2 миллиарда евро, ПСЖ потерял 123 млн евро за сезон, а «Ювентус» ушел в минус на 100 миллионов. «Бавария» в год пандемии выдала оборот в 698 миллионов евро, а чистая прибыль составила 9.8 млн евро, хотя недосчитались примерно 150 млн доходов. И финансовое здоровье сочетается со спортивными успехами.

Гарантии – в банке, но 39 голов – заявка на успех

Подбираются до среднего показателя в 5 голов за игру, и это сумасшествие для футбола такого уровня. Понятно, что повезло с двумя соперниками, разгромили их 12:0 и 7:0. Но теперь Нагельсманну важно распределить силы команды. Впрочем, грех жаловаться, в заявке достаточно мастеров в самом соку, многим 25-26 лет. «Бавария» точно в числе фаворитов Лиги чемпионов с такой игрой, результатами и колоссальным опытом клубных менеджеров на всех уровнях. «Бавария» ставит рекорды на поле, ведь за десять лет поднялись с 321 млн евро суммарных доходов за сезон до почти 700 млн. Даже в 2020 году в дни матчей заработали 70 млн евро. Добавьте точечные продажи – на 30-50 млн евро каждый год, средние для топ-клубов зарплаты и получите продуманный проект на зависть многим.

Простой факт, что покажет разницу между Рекордмейстером и остальными. У «Боруссии» Д в конце прошлого года на счетах осталось три миллиона евро живыми деньгами, а убытки после уплаты налогов составили 44 млн евро. У «Баварии» на счетах был 131 млн евро, а доход упоминали чуть выше – 9.8 миллионов. Не только Левандовски поражает рекордами, но и вся «Бавария» — живая аномалия, коих в мире футбола встречаем крайне редко.