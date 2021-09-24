Галлас: «Не вижу ни одного клуба, который смог бы обыграть „Челси“»

Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» Вильям Галлас считает «синих» главными фаворитами на победу в Английской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.
«Челси» — обладатель Лиги чемпионов. Они выглядят всё сильнее и сильнее. Если они действительно сосредоточены, они могут побить любые рекорды, особенно теперь, когда у них есть Лукаку. Это страшная команда для любого соперника.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» могут подумать, что у них есть более сильная команда, чем у «Челси», с возвращением Роналду, но если вы сравните все позиции, то я считаю, что «Челси» сильнее, чем «Манчестер Юнайтед».
Я действительно не вижу ни одного клуба, который мог бы обыграть «Челси». Тухель — перфекционист, и у него всегда есть тактический план. Он играл против лучших тренеров АПЛ, но всегда находил решение. «Челси» определённо может выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
Весьма непросто предсказать кто займёт призовые места, как распределятся еврокубковых места, и кто в итоге вылетит в Чемпионшип, хотя с последним полегче чем с остальным, но и тут могут быть неожиданности.
В общем сезон весьма интересен и обещает лишь улучшить этот аспект по мере приближения к заключительному туру.
Весьма непросто предсказать кто займёт призовые места, как распределятся еврокубковых места, и кто в итоге вылетит в Чемпионшип, хотя с последним полегче чем с остальным, но и тут могут быть неожиданности.
В общем сезон весьма интересен и обещает лишь улучшить этот аспект по мере приближения к заключительному туру.