Галлас: «Не вижу ни одного клуба, который смог бы обыграть „Челси“»

Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» считает «синих» главными фаворитами на победу в Английской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«Челси» — обладатель Лиги чемпионов. Они выглядят всё сильнее и сильнее. Если они действительно сосредоточены, они могут побить любые рекорды, особенно теперь, когда у них есть Лукаку. Это страшная команда для любого соперника.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» могут подумать, что у них есть более сильная команда, чем у «Челси», с возвращением Роналду, но если вы сравните все позиции, то я считаю, что «Челси» сильнее, чем «Манчестер Юнайтед».