ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Галлас: «Не вижу ни одного клуба, который смог бы обыграть „Челси“»

24 сентября 2021, 19:01

Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» Вильям Галлас считает «синих» главными фаворитами на победу в Английской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«Челси» — обладатель Лиги чемпионов. Они выглядят всё сильнее и сильнее. Если они действительно сосредоточены, они могут побить любые рекорды, особенно теперь, когда у них есть Лукаку. Это страшная команда для любого соперника.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» могут подумать, что у них есть более сильная команда, чем у «Челси», с возвращением Роналду, но если вы сравните все позиции, то я считаю, что «Челси» сильнее, чем «Манчестер Юнайтед».

Я действительно не вижу ни одного клуба, который мог бы обыграть «Челси». Тухель — перфекционист, и у него всегда есть тактический план. Он играл против лучших тренеров АПЛ, но всегда находил решение. «Челси» определённо может выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Все новости
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»
Сегодня, 13:28 Комментарии6
Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»
Сегодня, 10:07 Комментарии9
Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца
Вчера, 13:46 Комментарии7
Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»
Вчера, 10:53 Комментарии11
Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»
Вчера, 10:34 Комментарии26
Пике: «„Барселона“ может играть 3 часа и не забить гол»
Вчера, 09:55 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
valeron4321
valeron4321
25 сентября в 12:32
Исключая МЮ, МС, Ливерпуль, МЮ, которые с вероятностью около 50% смогут выиграть у Челси, любой клуб из АПЛ сможет это сделать.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
25 сентября в 06:08
Зенит!
Romeo 777
Romeo 777
24 сентября в 21:59
Обыграть к сожалению можно любую команду. Это футбол.
Project Pandora
Project Pandora
24 сентября в 21:04
Пффф .. Да кто угодно. Раздули из мухи слона. В ЛЧ вылетят до полуфинала.
Лакшери
Лакшери
24 сентября в 20:10
Юнайтед? Мимо . Сити ближе, Бавария мб? Да их Мальме скоро обыграет в ЛЧ
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 19:33
Я бы не был столь категоричен. Англия - это не Франция.
Lewa2708
Lewa2708
24 сентября в 19:21
Посмотрел бы я на них против нынешней Баварии.
David Young
David Young
24 сентября в 19:10
То что Челси является главным претендентом на титул английской Премьер-Лиги - это вполне возможно так, но есть ряд команд сопоставимых по силе - Манчестер Сити, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, плюс некоторые клубы в очном противостоянии могут удивить - Вест Хэм, Лестер Сити, Тоттенхэм, Эвертон, Брайтон энд Хоув, Саутгемптон, Астон Вилла, в общем борьбы будет наверняка много, и сюрпризы в плане результатов тоже вполне могут присутствовать в немалом количестве.

Весьма непросто предсказать кто займёт призовые места, как распределятся еврокубковых места, и кто в итоге вылетит в Чемпионшип, хотя с последним полегче чем с остальным, но и тут могут быть неожиданности.

В общем сезон весьма интересен и обещает лишь улучшить этот аспект по мере приближения к заключительному туру.
shlomo
shlomo
24 сентября в 19:09
Ну тут бабка на двое сказала...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 сентября в 19:04
Найдётся и не один...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100