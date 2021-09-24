Куман: «Команда играла хорошо»

Наставник «Барселоны» прокомментировал ничью с «Кадисом». По слухам, это может быть последний матч для голландца у руля «Барсы».

Команда играла хорошо. Мы много владели мячом, просто нужно было действовать более креативно. Нам не хватало последнего паса. Думали, что забьем, но не получилось. Если не забиваешь, не выигрываешь матчи.