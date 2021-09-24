Куман: «Команда играла хорошо»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью с «Кадисом». По слухам, это может быть последний матч для голландца у руля «Барсы».
Команда играла хорошо. Мы много владели мячом, просто нужно было действовать более креативно. Нам не хватало последнего паса. Думали, что забьем, но не получилось. Если не забиваешь, не выигрываешь матчи.
Журналист: «Сити почти все 90 минут владел мячом более 80% времени. Что вы думаете об этом?»
«Они могут забрать этот мяч себе домой, а я заберу 3 очка
"Если не забиваешь, не выигрываешь матчи"
Куман разгадал-таки главный секрет футбола на 59-ом году жизни.
Куман:"Барселоне не хватает ещё 4 голландцев"
Журналист: «Сити почти все 90 минут владел мячом более 80% времени. Что вы думаете об этом?»
«Они могут забрать этот мяч себе домой, а я заберу 3 очка
"Если не забиваешь, не выигрываешь матчи"
Куман разгадал-таки главный секрет футбола на 59-ом году жизни.
Куман:"Барселоне не хватает ещё 4 голландцев"
Еще нужны аргументы для увольнения??
Еще нужны аргументы для увольнения??
Дирижёр глухой.
Дирижёр глухой.