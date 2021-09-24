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Куман: «Команда играла хорошо»

24 сентября 2021, 09:08
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью с «Кадисом». По слухам, это может быть последний матч для голландца у руля «Барсы».

Команда играла хорошо. Мы много владели мячом, просто нужно было действовать более креативно. Нам не хватало последнего паса. Думали, что забьем, но не получилось. Если не забиваешь, не выигрываешь матчи.

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протон
протон
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заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 сентября в 17:45
Посмотрел я матч и если бы я не знал,что это Барса,то можно было смело предположить,что Мальорка или Хетафе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 сентября в 17:43
Мы играли весь матч в меньшинстве.а я ведь знаю,как не просто быть меньшинством.
stanichnik
stanichnik ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
24 сентября в 14:12
У многих голландцев с девушками плохо, зато с парнями гораздо лучше.
Comentarios
Comentarios
24 сентября в 13:11
Играли плохо.. после удаления ваще мрак начался
Брулин
Брулин
24 сентября в 12:40
Играли с Кадисом!!!....играла стала более сложной....думали, что забьем...
Еще нужны аргументы для увольнения??
RaulReal
RaulReal
24 сентября в 12:38
"Если не забиваешь, не выигрываешь матчи" Вот это новость. 😄
mjz5etds6sge
mjz5etds6sge
24 сентября в 12:14
Пасовали хорошо друг другу, только от это матчи не выигрывают.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ stanichnik (раскрыть)
24 сентября в 10:31
Доброго Здоровья, Иван. Людвиг ван Бетховен тоже был, но все равно нашел способ(девушка помогала ему "тайно")). А у Кумана даже этой девушки нет)). Печально...
stanichnik
stanichnik ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
24 сентября в 10:00
Доброго Здоровья, Gor!
Дирижёр глухой.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 сентября в 09:52
Это не тренер для такой команды как Барселона
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 сентября в 09:30
Уже даже Кадис обыграть не млгут!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 09:28, ред.
Здесь нет ключевого слова - НАША. Конечно команда играла хорошо, но в этом случае эта команда Кадис. А пока вы "поете" фальшиво и "хора" не получается. А впереди гастроли...
Сидор новый
Сидор новый
24 сентября в 09:26
Команда не играла....команда мучилась
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