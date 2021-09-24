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Пике: «Я ношу форму „Барселоны“ не для того, чтобы быть вторым или третьим»

24 сентября 2021, 08:19
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на ничью с «Кадисом», которая может стоить места у руля команды Рональду Куману.

Все хотят победить. Есть много способов справиться с этим. Мы можем жаловаться или мы можем работать над ошибками. Наши игроки выбирают второй вариант.

Я ношу форму «Барселоны» не для того, чтобы быть вторым или третьим. Я здесь для того, чтобы бороться за трофеи. Мы будем биться до конца, в этом никто не должен сомневаться.

Не нужно искать виновников. Мы поддерживаем президента, мы также поддерживаем и тренера.

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Все комментарии
League1
League1
24 сентября в 18:18, ред.
Болтун. Один пафос из рта дурака. Он никуда не уходит... помните про Неймара?
протон
протон
24 сентября в 17:33
Что и требовалось доказать, что игроки не согласны с Куманом. Ну нельзя говорить, что с этими игроками было бы уже успехом остаться на высокой позиции в Ла Лиге. Даже если ты так действительно считаешь. Хотя по факту с этими игроками можно претендовать на Ла Лигу, о ЛЧ конечно не говорим. Ну нельзя так дизморалить своих же игроков. "В ЛЧ чудес ждать не стоит" - такому мышлению не место в Барсе. Да, мы - наблюдатели, можем так думать, но внутри клуба такого не должно быть. Все начинается с веры, что ты можешь этого достичь и уже после она подкрепляется гигантской работой. В этой же фразе никакой веры нет, абсолютно. Т.е амбиции клуба понизились с победы в ЛЧ, до "получить хорошую школу в Европе". Может быть такое мышление подходит Эвертону, но только не Барсе, Куман.
протон
протон
24 сентября в 17:33
Мы всегда будем верить в Барселону, несмотря на плохие результаты команды. Всё это временно, главное терпение, мы и через это пройдём.
амурец
амурец ответ avici_liverpool (раскрыть)
24 сентября в 17:05, ред.
Иньесты и Хави уже и правда не будет и это конечно для Барселоны невосполнимо, а вот что нет Меси это для Барселоны благо
avici_liverpool
avici_liverpool
24 сентября в 16:54
будет интересно посмотреть , если Гвардиола решит спасти свой родной клуб
Но мы знаем, что этого не случится, потому что в составе уже не будет Хави Месси Иньесты
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 сентября в 13:06
Как складывается ситуация, то и 3-е место будет большим достижением.
eleven LC
eleven LC
24 сентября в 12:58
Ну пока что форму ты носишь седьмым
4RT
4RT
24 сентября в 09:59
Чертовски мягкая пижамка
Futurista
Futurista
24 сентября в 09:48
Форму Барселоны любил и с удовольствием ее донашивал...
c5ucvpwkye5f
c5ucvpwkye5f
24 сентября в 09:43
четвертым?
112910415
112910415
24 сентября в 09:10
черная полоса продлится долго, похоже
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 09:09
По большому счету ничья с Кадисом уже не удивляет. Команда явно в глубоком кризисе. Игра тянет на игру обычного середняка лиги, так что оптимизм по поводу трофеев можно засунуть куда подальше. Куман , похоже, свое отработал , хотя винить его одного в неудачах клуба совсем неправильно. Прежнее руководство довело команду до полной разрухи и разгрести эти развалины будет очень непросто. Кто следующий попробует окунуться в эту пропасть , скоро узнаем. Но такого волшебника я не вижу. Новому наставнику предстоит долгая и кропотливая работа, лишь бы у руководства терпения хватило.
Всем здоровья.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 08:59
Это был ожидаемый результат(ничья) перед началом игры. Барселона обыграла Кадис только в далеком прошлом(1-3, 2005-ом году). А нынешний Кадис совсем другая команда(с 2020-ого года). Они 2020-ом году в первой же игре обыграли Барселону на своем стадионе - 2-1, а через несколько месяцов спустя, на "Камп Ноу" команды сыграли в ничью. Месси тогда играл в обоих матчах, забил один раз с пенальти и только. А в первой игре Барса даже сама не забила, игрок Кадиса Педро Алькапа помог им в этом - забив гол в свои ворота. Так что уже три игры, а Барса забила лишь однажды, и к тому же с пенальти. А еще и атмосфера в Барсе сейчас не очень хорошая(особенно после поражения от Баварии). Пока рано судить, но Барса в этом сезоне только может выиграть Кубок Испании. А в чемпионате нечего ловить. там Реал Мадрид фаворит, второй фаворит Атлетико. Так что желаю удачи.
ДСА
ДСА
24 сентября в 08:57
О титулах на ближайшее время можно забыть.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 сентября в 08:54
Бороться всегда нужно до конца, но реальность такова, что Барсу ждут тяжёлые времена.
за
за
24 сентября в 08:53
Пике давно не на пИке формы, он вошел в пикЕ.
NOVA
NOVA
24 сентября в 08:49
ну так лучше не носи!!
Сидор новый
Сидор новый
24 сентября в 08:40
Ну что слили Кумана?
Cat01
Cat01
24 сентября в 08:38
В команде идёт разлад
нечитайло
нечитайло
24 сентября в 08:33
спад бывает у всех
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 08:30
По факту вы точно не первые и врядли в этом сезоне это будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 сентября в 08:26
Пике там так и доиграет
sv_1969
sv_1969
24 сентября в 08:24
Вот такие дела в Барсе
58mztrfjdg46
58mztrfjdg46
24 сентября в 08:23
Твитераст во всяком случае больше в Барселоне полезен. Чем был балласт
STVA 1
STVA 1
24 сентября в 08:23
Будешь четвёртый
shlomo
shlomo ответ Mikki (раскрыть)
24 сентября в 08:22
Благодарю, Вас!
Я на стреме
Я на стреме
24 сентября в 08:22
а я нашу майку барселоны только когда ПСЖ в стирке
shlomo
shlomo
24 сентября в 08:21
Да ж...о трофеях пока можно забыть...
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