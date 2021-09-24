Пике: «Я ношу форму „Барселоны“ не для того, чтобы быть вторым или третьим»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на ничью с «Кадисом», которая может стоить места у руля команды Рональду Куману.
Все хотят победить. Есть много способов справиться с этим. Мы можем жаловаться или мы можем работать над ошибками. Наши игроки выбирают второй вариант.
Я ношу форму «Барселоны» не для того, чтобы быть вторым или третьим. Я здесь для того, чтобы бороться за трофеи. Мы будем биться до конца, в этом никто не должен сомневаться.
Не нужно искать виновников. Мы поддерживаем президента, мы также поддерживаем и тренера.
Всем здоровья.
Всем здоровья.