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Гвардиола: «Мы проиграли финал Лиги чемпионов, но сыграли хорошо»

24 сентября 2021, 17:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси», а также вспомнил о финальной игре против лондонского клуба в финале Лиги чемпионов.

Это не финал, что отличает его от последних поединков, которые мы провели против «Челси» Тухеля. Теперь это новое соревнование, так что давайте учиться на ошибках и стараться совершенствоваться. Я считаю, что мы отлично сыграли в финале Лиги чемпионов. Мы проиграли, но сыграли хорошо. Нам немного не удалось быть точными в последней фазе атаки, и мы пропустили гол в контратаке, где «Челси» играет очень хорошо.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 сентября в 07:36, ред.
«Мы проиграли финал Лиги чемпионов, но сыграли хорошо»
Напомнило...."У меня зарплата хорошая, но маленькая"
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 20:04, ред.
Гвардиола против Юргена Клоппа — живая классика. Но соперничество уже перешло в стадию взаимного уважения, когда новаторские ходы сменяются подстройками и адаптациями друг под друга. Но это уже как любимый фильм, который пересматриваешь в пятый раз: по-прежнему нравится, но сюжет уже хорошо знаком. Гвардиола против Томаса Тухеля, кажется именно эта дуэль будет главной в ближайшее время,в ближайшие годы. Как минимум в этом сезоне. Это не любимый фильм, а сериал, новые эпизоды которого выходят каждую неделю и держат в напряжении. Однажды они сидели в баре и обсуждали разные ходы и тактические изменения, вспоминали матчи, сыгранные много лет назад. Тухель, как он сам говорил, тогда был "учеником" и больше слушал чем говорил. А я добавлю, что он "разведчик"))). Сейчас у него не "Майнц", а Челси. И он в последних играх между ними более чем убедителен. Желаю увидеть битву!
alexamit
alexamit
24 сентября в 19:42
Мы не вышли из группы потому,что проиграли датчанам 0-4,но это был лучший матч сборной-Черчесов.Что-то подобное уже было.
League1
League1
24 сентября в 18:40
Не нравится мне гуардя. Не нравится, что у него только одна извилина под тактику А. А такти Б никогда не было и нет. Извилин не хватает. .В прошлом году Челси забил только один гол в начале матча, а на морде гуарди уже сразу появилась безнадёга и поражение. Тоскливый тренеришка.
Конь 666
Конь 666
24 сентября в 18:36
Норм играли. Все решил косячок Зинченко
pomor45
pomor45
24 сентября в 18:27
МС играл хорошо, а Челси - очень хорошо.
shlomo2
shlomo2
24 сентября в 18:08
Игра игрой, но результат на табло...
mihaluch
mihaluch
24 сентября в 18:03
МС всегда играет хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 17:52
Дело прошлое, надо думать о будущем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 сентября в 17:42
Проиграли,значит играли плохо!
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