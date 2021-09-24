Гвардиола: «Мы проиграли финал Лиги чемпионов, но сыграли хорошо»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси», а также вспомнил о финальной игре против лондонского клуба в финале Лиги чемпионов.

Это не финал, что отличает его от последних поединков, которые мы провели против «Челси» Тухеля. Теперь это новое соревнование, так что давайте учиться на ошибках и стараться совершенствоваться. Я считаю, что мы отлично сыграли в финале Лиги чемпионов. Мы проиграли, но сыграли хорошо. Нам немного не удалось быть точными в последней фазе атаки, и мы пропустили гол в контратаке, где «Челси» играет очень хорошо.