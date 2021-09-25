Николич: «„Химки“ — неприятная команда»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч 9-го тура РПЛ против «Химок».

Выбираем схему в зависимости от здоровья игроков и того, насколько им удобно. Удобно, что есть три схемы, можем играть по-разному. Сегодня будет сложный матч, «Химки» вообще неприятная команда, особенно сейчас, когда прибавили Глушаков, Мирзов. У нас немалые проблемы с составом, со здоровьем футболистов, плотный график взял свое. Сегодня нам нужны концентрация, хорошее отношение к игре, нужно бороться.