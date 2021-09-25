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Николич: «„Химки“ — неприятная команда»

25 сентября 2021, 14:03
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал предстоящий матч 9-го тура РПЛ против «Химок».

Выбираем схему в зависимости от здоровья игроков и того, насколько им удобно. Удобно, что есть три схемы, можем играть по-разному. Сегодня будет сложный матч, «Химки» вообще неприятная команда, особенно сейчас, когда прибавили Глушаков, Мирзов. У нас немалые проблемы с составом, со здоровьем футболистов, плотный график взял свое. Сегодня нам нужны концентрация, хорошее отношение к игре, нужно бороться.

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Все комментарии
Vasyaultras
Vasyaultras
25 сентября в 14:38
Николич: "Химки" - неприятная команда , а "Локо" , напротив , очень даже приятная !
Sergei Egorov
Sergei Egorov
25 сентября в 14:31
    Союзник противников
    Союзник противников
    25 сентября в 14:30
    Самая неприятная-Локо.После 87-й минуты.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Sergei Egorov (раскрыть)
    25 сентября в 14:20
    Пока по игре вариантов не видно! Хотя на Локо поставил((
    Sergei Egorov
    Sergei Egorov
    25 сентября в 14:13
    Локомотив победит, без вариантов.
    beefs
    beefs
    25 сентября в 14:08
    Чего плачешь, играй и выигрывай...
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