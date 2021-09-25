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Кавазашвили: «Если „Спартак“ уступит „Уфе“, это будет пинок под зад»

25 сентября 2021, 11:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предстоящий матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Уфа».

Если «Спартак» сегодня проиграет «Уфе», это будет очень болезненный пинок под зад от Газизова. Красно-белые сейчас и так в плохом состоянии, не хватало еще разгромно проиграть дома экс-гендиректору, как в прошлом матче.

Если и этот матч команда проиграет, Витория должен сам написать заявление об уходе. Это будет означать, что футболисты не хотят играть за тренера, что он им не нравится. Но я надеюсь на положительный исход — родные стены могут помочь «Спартаку». Болельщики хоть и ругают команду, но все равно очень ее любят и всегда поддерживают.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 сентября в 14:16
Спартак победит на этот раз, но разве в этом дело ...
ДСА
ДСА
25 сентября в 13:54
Если Спартак проиграет, то это будет слив тренера.
makkie
makkie
25 сентября в 13:17
Болельщики хоть и ругают команду, но все равно очень ее любят и всегда поддерживают.
_____________________________

Только вот со стороны Федуна и его окружения не видно любви к клубу.
Больше похоже на спланированную кампанию по уничтожению традиций Спартака.
Иначе не объяснишь всего 1 чемпионство за 18 лет правления Федуна.
Ислам0926
Ислам0926
25 сентября в 12:57
Скорее всего все понимают что Газизова уволили зря и теперь дрожат что он их обыграет очередной раз и докажет что Спартак это не команда
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 12:48
Такое впечатление что деду лишь бы пукнуть в лужу!

Это будет означать, что футболисты не хотят играть за тренера, что он им не нравится.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282296/kavazashvili-anzor

Вообще-то они на контрактах сидят и очень ЖИРНЫХ!!
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 12:47
Пинок под зад в "Спартаке" уже не ощущают-там устойчивая бронекорка.Вот если Федуну в пах...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 12:42
Похоже они привыкли что их пинают
Ironigor
Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 сентября в 12:08
Под ручку с Федуном !!! Так намного эффективней будет !!!)
Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 12:04, ред.
Совершенно непонятно зачем связывать то что к игре совсем не относится. Ведь играть выйдут не Федун против Газизова, а две команды которыми они руководят. Уже скоро год как нет Газизова в Спартаке, пора бы уже окончательно перевернуть эту страницу истории и сосредоточиться на теперешней ситуации. И не стоит в сегодняшний день подмешивать "улику из прошлого".
Играют Спартак - Уфа, все остальное лишнее.
Всем здоровья.
ОПС
ОПС
25 сентября в 12:01
Слово "Если" в данном случае неуместно.
beefs
beefs
25 сентября в 12:00
Похоже именно так и будет...
mihaluch
mihaluch
25 сентября в 12:00
Даже ничья будет сродни поражению.
Caniggia
Caniggia
25 сентября в 11:59
    Sergei Egorov
    Sergei Egorov
    25 сентября в 11:58
    А если выиграют , тогда опять " великие" .
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    25 сентября в 11:57
    ".....Если «Спартак» сегодня проиграет «Уфе», это будет очень болезненный пинок под зад....."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282296/kavazashvili-anzor...."
    Если быть точным, то это будет уже ВОСЬМОЙ пинок под зад.
    Anisovich
    Anisovich
    25 сентября в 11:55
    спартаку пора смириться с незавидным положением и уйти в пердив.
    drug01
    drug01
    25 сентября в 11:54
    Должен победить
    YVG
    YVG
    25 сентября в 11:52
    Кому пинок под зад, а кому и радость.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    25 сентября в 11:51
    Руй сразу на выход
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