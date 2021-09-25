Кавазашвили: «Если „Спартак“ уступит „Уфе“, это будет пинок под зад»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предстоящий матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Уфа».

Если «Спартак» сегодня проиграет «Уфе», это будет очень болезненный пинок под зад от Газизова. Красно-белые сейчас и так в плохом состоянии, не хватало еще разгромно проиграть дома экс-гендиректору, как в прошлом матче.

Если и этот матч команда проиграет, Витория должен сам написать заявление об уходе. Это будет означать, что футболисты не хотят играть за тренера, что он им не нравится. Но я надеюсь на положительный исход — родные стены могут помочь «Спартаку». Болельщики хоть и ругают команду, но все равно очень ее любят и всегда поддерживают.