Комбаров: «Судя по интервью, Витория сам не покинет „Спартак“»

Бывший защитник «Спартака» считает, что руководству московского клуба стоит принять меры в отношении главного тренера Руя Витории, если красно-белые проиграют «Уфе» в матче девятого тура РПЛ .

Я думаю, что «Спартак» выиграет, надеюсь, что победит убедительно, учитывая недавние результаты. Нужно реабилитироваться перед собой, перед фанатами, к тому же предстоящий матч с «Наполи» обязывает выигрывать в любом случае, эта победа должна придать уверенности уже в Неаполе. Зобнин — потеря для «Спартака», потеря в центре поля, он очень большой объем работы выполняет, очень качественный футболист, связующее звено между атакой и обороной. Я думаю, что у «Спартака» должны быть какие-то ходы, которые могут заменить Зобнина, в любом случае его отсутствие не должно быть отмазкой, не дай бог, за отрицательный результат, такого быть не должно.

Стоит ли Витории покинуть клуб в случае поражения? Я смотрю последние интервью тренера, мне кажется, что он самостоятельно не покинет клуб. Но учитывая масштаб команды, что это народная команда, если вдруг будет поражение, то нужно, наверное, будет предпринимать какие-то действия в клубе. Естественно, у всех ребят контракты, у Виктории тоже, тренер является огромной частью команды, которая влияет на результат очень сильно.