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Комбаров: «Судя по интервью, Витория сам не покинет „Спартак“»

25 сентября 2021, 12:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что руководству московского клуба стоит принять меры в отношении главного тренера Руя Витории, если красно-белые проиграют «Уфе» в матче девятого тура РПЛ.

Я думаю, что «Спартак» выиграет, надеюсь, что победит убедительно, учитывая недавние результаты. Нужно реабилитироваться перед собой, перед фанатами, к тому же предстоящий матч с «Наполи» обязывает выигрывать в любом случае, эта победа должна придать уверенности уже в Неаполе. Зобнин — потеря для «Спартака», потеря в центре поля, он очень большой объем работы выполняет, очень качественный футболист, связующее звено между атакой и обороной. Я думаю, что у «Спартака» должны быть какие-то ходы, которые могут заменить Зобнина, в любом случае его отсутствие не должно быть отмазкой, не дай бог, за отрицательный результат, такого быть не должно.

Стоит ли Витории покинуть клуб в случае поражения? Я смотрю последние интервью тренера, мне кажется, что он самостоятельно не покинет клуб. Но учитывая масштаб команды, что это народная команда, если вдруг будет поражение, то нужно, наверное, будет предпринимать какие-то действия в клубе. Естественно, у всех ребят контракты, у Виктории тоже, тренер является огромной частью команды, которая влияет на результат очень сильно.

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Все комментарии
протон
протон
25 сентября в 18:49
А за что увольнять? Главный тренер должен учить профессиональных футболистов бить по воротам не промахиваясь? Они сами должны оставаться после общей тренировки и отрабатывать удары. Конечно, если они точно профессиональные футболисты.
nik52
nik52
25 сентября в 15:39
гнать однозначно.
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 14:34
Настоящий индеец...тьфу-эуропеец,от кормушки в России сам не уходит.Это-медведь,полакомившийся на помойке у селения-отпугнуть можно только выстрелами,да и то не всегда.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 сентября в 14:19
Не вижу не одной предпосылки для получения положительного результата в выездной игре с "Наполи". И успех в матче с "Уфой" вряд ли в этом может помочь, разве что уменьшить хейт по грядущему и практически неизбежному поражению в Неаполе.
batog
batog
25 сентября в 14:13
Вот до Нового года хоть ты не смотри Спартак. Руй знает что не уволят, а игроки на него, по моему, забили! А Федуну все по ...р!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 13:51
Уходить, так с целым мешком денег....ну как все предыдущие и как Газизов.
Брулин
Брулин
25 сентября в 13:17, ред.
А смысл убирать, когда отсутствует спортивный директор, а гендиректор тот ещё клоун, временная фигура. Кто пойдёт в такой бардак? Будет работать минимум до ноября, потом красиво уволят за отсутствие спортивных результатов. Сезон уже точно в топке, можно не суетиться. Про столетие можно спокойно забыть, как говорил классик: «Ваши ожидания, это ваши проблемы».
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 13:15
А зачем ему покидать))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
25 сентября в 13:12
В Спартаке проблема не в тренере.
Caniggia
Caniggia
25 сентября в 13:10
Витория не дурак! Он же сказал:"Я не сдаюсь". Вот и не будет сдаваться при любых результатах, даже при таких скверных как сейчас. И только неустойка животворящая может разлучить Спартак и Руя!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 сентября в 12:59
Уходить не прийдётся,сегодня начьнутся победы!
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