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Колосков: «„Спартак“ явный фаворит сегодня, и он победит»

25 сентября 2021, 13:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой».

В «Спартаке» играют очень мастеровитые футболисты, представители своих сборных, поэтому какое здесь может быть сравнение с «Уфой»? «Спартак» явный фаворит сегодня, и он победит.

Понятно, что у «Уфы» есть Агаларов, забивающий по два гола за матч, но это не значит, что он сегодня забьет команде, где играют Джикия и Жиго. Думаю, сегодня его голевая серия может прерваться.

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Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 14:32
С каждым очередным проигрышем вероятность победы "Спартака" возрастает.Это как капля на носу старого местечкового еврея-рано или поздно,вырастая,упадёт...
1bear
1bear
25 сентября в 14:13
ой,не знаю-не знаю...удачи Уфе!!!
Александр Апалько
Александр Апалько
25 сентября в 14:09
Я тоже так думаю. Пора!
makkie
makkie
25 сентября в 14:07
И давно Колосков матчи Спартака смотрел? Одни поражения ведь!
И 70% владения мячом не показатель - ужасная реализация, катастрофическая!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 сентября в 14:06
К сожалению колосков редко угадывает, а может и к счастью
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 сентября в 13:59
И я тоже так думаю,пора!
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