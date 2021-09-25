Колосков: «„Спартак“ явный фаворит сегодня, и он победит»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой».

В «Спартаке» играют очень мастеровитые футболисты, представители своих сборных, поэтому какое здесь может быть сравнение с «Уфой»? «Спартак» явный фаворит сегодня, и он победит.

Понятно, что у «Уфы» есть Агаларов, забивающий по два гола за матч, но это не значит, что он сегодня забьет команде, где играют Джикия и Жиго. Думаю, сегодня его голевая серия может прерваться.