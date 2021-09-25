«Манчестер Сити» обновил клубный рекорд, пропустив 1 гол в 6 турах АПЛ

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25 сентября 2021, 17:29

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счетом 1:0 в матче 6-го тура чемпионата Англии.

В 6 матчах АПЛ команда Хосепа Гвардиолы пропустила один гол. Это лучший результат в истории «Манчестер Сити».

Помимо этого, в сегодняшней встрече «Челси» не нанес ни одного удара в створ ворот «Сити».