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«Манчестер Сити» обновил клубный рекорд, пропустив 1 гол в 6 турах АПЛ

25 сентября 2021, 17:29
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счетом 1:0 в матче 6-го тура чемпионата Англии.

В 6 матчах АПЛ команда Хосепа Гвардиолы пропустила один гол. Это лучший результат в истории «Манчестер Сити».

Помимо этого, в сегодняшней встрече «Челси» не нанес ни одного удара в створ ворот «Сити».

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
25 сентября в 18:48
И от Алиссона конечно...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
25 сентября в 18:47
В этом сезоне Челси и Сити много не пропустят. Ливерпуль? - зависит от ван Дейка.
Djebrael
Djebrael
25 сентября в 18:30
Хороший результат....
протон
протон
25 сентября в 18:14
Защита у Сити, конечно, непробиваемая стала. Диаш сразу её зацементировал.
Диаш супер ТОП конечно, второго ведомого ЦЗ отлично подтягивает и управляет всей линией защиты.
В этом матче все игроки МанСити съели своих оппонентов, но особенно надо отметить Канселу, Уокера и Бернарду.
Очень интересно было увидеть полузащиту против сильной команды без Гюндогана.
протон
протон
25 сентября в 18:13
4 тур: "вы только посмотрите, за чемпионство борются 8 команд!"
25 тур: "ну с таким бюджетом и я бы ото всех на 15 очков оторвался..."
КЭТиК
КЭТиК
25 сентября в 18:03
С защитой полный порядок, как и с нападением.
David Young
David Young
25 сентября в 18:01
Прекрасная статистика и очень хороший задел на чемпионство в этом сезоне.
beefs
beefs
25 сентября в 17:45
Челси взял перерыв...
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 17:44
Молодцы!Чего говорить!
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