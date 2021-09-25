«Манчестер Сити» обновил клубный рекорд, пропустив 1 гол в 6 турах АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счетом 1:0 в матче 6-го тура чемпионата Англии.
В 6 матчах АПЛ команда Хосепа Гвардиолы пропустила один гол. Это лучший результат в истории «Манчестер Сити».
Помимо этого, в сегодняшней встрече «Челси» не нанес ни одного удара в створ ворот «Сити».
Диаш супер ТОП конечно, второго ведомого ЦЗ отлично подтягивает и управляет всей линией защиты.
В этом матче все игроки МанСити съели своих оппонентов, но особенно надо отметить Канселу, Уокера и Бернарду.
Очень интересно было увидеть полузащиту против сильной команды без Гюндогана.
Диаш супер ТОП конечно, второго ведомого ЦЗ отлично подтягивает и управляет всей линией защиты.
В этом матче все игроки МанСити съели своих оппонентов, но особенно надо отметить Канселу, Уокера и Бернарду.
Очень интересно было увидеть полузащиту против сильной команды без Гюндогана.
25 тур: "ну с таким бюджетом и я бы ото всех на 15 очков оторвался..."
25 тур: "ну с таким бюджетом и я бы ото всех на 15 очков оторвался..."