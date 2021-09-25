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Орлов: «На месте „Спартака“ я позвал бы Дзюбу обратно»

25 сентября 2021, 15:22

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Зенита» Артём Дзюба должен закончить свою карьеру в «Спартаке».

Сейчас Дзюба набирает форму, он очень полезен в «Зените». Равных ему по технике и взаимодействию с бразильцами нет.

Он воспитан Халком. Поэтому он легко играет с Малкомом, Клаудиньо, Венделом. Сейчас «Зенит» нас будет радовать. Это будет футбольное шоу.

Дзюба воспитан не только Халком, но и школой московского «Спартака»? Да, это так. Поэтому я бы на месте «Спартака» позвал бы его, чтобы он закончил карьеру там, где начинал.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
25 сентября в 22:46
- Уважаемый, Геннадий Сергеевич!

- Не создавайте проблемы там, где их пока нет... Проблем у нас в Российском футболе и так хватает!

- У руководства "Спартака" - своя дорога.

- У Артёма Дзюбы - своя.

- Пересекутся ли они вновь - не нам с вами решать... Как говорили в одном фильме: "Не гони волну - а то самого накроет!"...
Capral
Capral
25 сентября в 20:12
На твоём месте, лучше вообще ничего уже не комментировать....
joni1976
joni1976
25 сентября в 19:07
33-летний Дзюба??? Да он из топов никому не нужен… его хватает если защита уровня Урала принять и продавить, если же защита норм то принял- не смог обвест-упал-посмотрел на судью( жалобно)
sir_Alex
sir_Alex
25 сентября в 18:56
Дзюба − питерский Маугли, воспитанный Халком)))
Сп62
Сп62 ответ Ravshan878 (раскрыть)
25 сентября в 18:39
Спасибо, хотя я неверующий. Всем здоровья и надежды.
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
25 сентября в 18:38
Да что годы, каждый день на вес золота будет!
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
25 сентября в 18:36
Если Путин назначит пенсии с 75и, то эти годы ох, как выжны будут.
морозз
морозз
25 сентября в 17:42
Пусть дро..т в Зените, в Спартаке этих парней и без него хватает!
armeec_
armeec_
25 сентября в 17:35
Видать Генка видел презентацию на матч тв )) где дзюбу знатно по троллии чему он научился в зените )) Теперь забирайте обратно)))
Ravshan878
Ravshan878
25 сентября в 17:17
Господа дай бог всем здоровья.)
Ravshan878
Ravshan878 ответ Сп62 (раскрыть)
25 сентября в 17:13
Дай бог вам здоровья.☝️.
Палыч82
Палыч82 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
25 сентября в 17:09
Ну да, Акинфеев с Фернандесом вон совсем от сборной отказались и ничего,)
Даниил Корохов
Даниил Корохов
25 сентября в 17:06
Деменция походу развивается...
ABir
ABir
25 сентября в 16:47
Нет уж пусть у вас в Зените заканчивает, вы его и проводите на пенсию со всеми почестями. А может и комментатором возьмёте, он сможет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 сентября в 16:32
Воспитанный Халком под Миллера взором
Баблом дармовым и Газпромом взращен
От сборной отказ не считая позором
Московской торсидой не будет прощен
sv_1969
sv_1969 ответ batog (раскрыть)
25 сентября в 16:29
Наверное попутал с мухоморами))
batog
batog
25 сентября в 16:27
Гена, за грибами больше не ходи!!!
4RT
4RT
25 сентября в 16:26
Умирать приезжают на Родину
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 16:24
Равных ему по технике и взаимодействию с бразильцами нет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282342/dzyuba-artyom-spartak

Такие перлы от Гены надо читать с пустым ртом! А то поперхнуться можно!))
Слава Богу я не ел!
В принципе это даже не смешно! Гена я понимаю что сказали пропиарить , но надо думать что говоришь!
4RT
4RT
25 сентября в 16:24
Халк его грудью вскормил 😁
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
25 сентября в 16:23
Извините за вмешательство в вашу беседу 73-х летнего "мальчишку". Просто вспомнил, как в далёком 1969 году при мне два человека выясняли, кто из них старше. Выяснилось, что им обоим было по 57 лет. Но один постарше на пару месяцев. И как этот, который постарше, стал обзывать "молодого": и мальчишка, и сопляк, и старших надо слушать и уважать. Короче, отчитал его как последнего школяра.
lotsman
lotsman
25 сентября в 16:20
Дзюба в Спартак не вернётся. Слишком много негатива оттуда в него прилетело.
LAISMEN
LAISMEN
25 сентября в 16:17, ред.
Уважаемый комментатор Геннадий Орлов, вы определитесь в том где Дзюба все-таки будет полезен, в Зените или Спартаке. Ваше трепетное отношение к этому футболисту просто не знает границ. Замечено что вы неоднократно пытаетесь пропиарить его в СМИ как выдающегося игрока, хотя по скромным меркам скажем так это весьма посредственный игрок, который снискал для себя весьма дурную славу и приличное пренебрежение своим скандальным характером значительного количества любителей футбола.
второй
второй ответ Союзник противников (раскрыть)
25 сентября в 16:14
так не намного старше-это в молодости 9-10 лет разрыв это гигантский ,а в старости почти равняемся)))))
Некакойшенко
Некакойшенко
25 сентября в 16:04
Усматриваю в этом предложении Геныча, стремление продать этого деревянного увальня подороже. Ведь не дай бог отмена лимита и этого карманного теннисиста за его деньги даже условный Енисей не купит.
Сп62
Сп62 ответ Союзник противников (раскрыть)
25 сентября в 16:03
"Дни наши сочтены не нами. Цвёл юноша вечор, а нынче умер". А. С. Пушкин. Ребята, вы ещё молодые. Мне 75. А Орлов, он и есть Орлов.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 15:59
Геннадий юморист !
rubinovyi2
rubinovyi2
25 сентября в 15:57
Эх Генаха,не простит тебе этого Артемка...)))
Вoлхв
Вoлхв
25 сентября в 15:56
Ты Гена похоже хочешь Дзюбу под пулемет бросить....
memphis
memphis
25 сентября в 15:51
Гена сливает Артемку
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