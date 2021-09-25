Орлов: «На месте „Спартака“ я позвал бы Дзюбу обратно»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Зенита» должен закончить свою карьеру в «Спартаке».

Сейчас Дзюба набирает форму, он очень полезен в «Зените». Равных ему по технике и взаимодействию с бразильцами нет.

Он воспитан Халком. Поэтому он легко играет с Малкомом, Клаудиньо, Венделом. Сейчас «Зенит» нас будет радовать. Это будет футбольное шоу.

Дзюба воспитан не только Халком, но и школой московского «Спартака»? Да, это так. Поэтому я бы на месте «Спартака» позвал бы его, чтобы он закончил карьеру там, где начинал.