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Глушаков: «Особого желания забить именно „Локомотиву“ не было»

25 сентября 2021, 17:44
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Капитан и полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался после домашнего матча с «Локомотивом» (0:0) в 9-м туре РПЛ.

Закономерно, думаю, сыграли, возможно, у нас было больше моментов, чем у «Локомотива», так как у них удалили игрока. Особого желания забить своей бывшей команде не было, просто хотелось забить — голы всегда приятны, вне зависимости от того, в ворота «Локомотива» ли они или какой-то другой команды. Нам нужны очки, прежде всего нужно думать о команде и победе.

Ожидания от вызова в сборную России? Ожиданий никаких нет, мое дело играть в футбол, и все.

Ранее был определен лучший игрок матча «Химки» — «Локомотив».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 21:22
Вообще слабо сыграл , нигде не успевал.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 сентября в 19:10
Молодцы химчане, отобрали очки у фаворита встречи.
КЭТиК
КЭТиК
25 сентября в 19:04
Раз желания забить не было, то и не забил.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 сентября в 18:22
Мерзкий тип и мерзкое интервью, плевок в душу болельщиков Химки.
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 18:07
Так получилось...
ermak6848
ermak6848
25 сентября в 18:06
это мечта у Глушакова после учёбы в ПТУ...
mihaluch
mihaluch
25 сентября в 18:02
У Глушакова большого желания не было.
beefs
beefs
25 сентября в 17:47
Ну и правильно, играй дальше...
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