Глушаков: «Особого желания забить именно „Локомотиву“ не было»

Капитан и полузащитник «Химок» высказался после домашнего матча с «Локомотивом» (0:0) в 9-м туре РПЛ .

Закономерно, думаю, сыграли, возможно, у нас было больше моментов, чем у «Локомотива», так как у них удалили игрока. Особого желания забить своей бывшей команде не было, просто хотелось забить — голы всегда приятны, вне зависимости от того, в ворота «Локомотива» ли они или какой-то другой команды. Нам нужны очки, прежде всего нужно думать о команде и победе.

Ожидания от вызова в сборную России? Ожиданий никаких нет, мое дело играть в футбол, и все.