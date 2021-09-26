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Бонуччи впервые в своей карьере исполнил пенальти

26 сентября 2021, 14:45
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

«Ювентус» на своём поле принимает «Сампдорию» в рамках 6-го тура Серии А.

На 43-й минуте встречи защитник туринского клуба Леонардо Бонуччи реализовал пенальти. Это первый одиннадцатиметровый в карьере Бонуччи, который он исполнил с игры.

Напомним, что матч против «Сампдории» стал юбилейным для главного тренера «Ювентуса».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
26 сентября в 17:06
Ну молодец. Всё когда-то случается впервые. Странно, что до этого времени он их не бил.
Вoлхв
Вoлхв
26 сентября в 15:38
С почином!....дай Бог не последний раз
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 15:29
Юве с Победой !!! Бонуччи красавчик !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 15:28
Теперь будет штатным пенальтистом!
juvenale
juvenale
26 сентября в 15:26
первый пеналь Юве пробил в пятом утре....
ДСА
ДСА
26 сентября в 15:14
Теперь будет штатным пенальтистом.
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
26 сентября в 15:06
И то левая
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 14:54
Первый и, возможно, последний. А вообще, лучше в 34, чем никогда!
drug01
drug01
26 сентября в 14:53
Держи марку всегда
протон
протон
26 сентября в 14:52
Германия – Италия. Бонуччи бил первый пенальти в своей карьере
Бонуччи бил пенальти по ходу матча первый раз в своей профессиональной карьере. Ранее защитник подходил к точке только в сериях послематчевых пенальти.
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