Бонуччи впервые в своей карьере исполнил пенальти

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26 сентября 2021, 14:45

«Ювентус» на своём поле принимает «Сампдорию» в рамках 6-го тура Серии А.

На 43-й минуте встречи защитник туринского клуба реализовал пенальти. Это первый одиннадцатиметровый в карьере Бонуччи, который он исполнил с игры.

Напомним, что матч против «Сампдории» стал юбилейным для главного тренера «Ювентуса».