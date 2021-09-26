Бонуччи впервые в своей карьере исполнил пенальти

«Ювентус» на своём поле принимает «Сампдорию» в рамках 6-го тура Серии А.
На 43-й минуте встречи защитник туринского клуба Леонардо Бонуччи реализовал пенальти. Это первый одиннадцатиметровый в карьере Бонуччи, который он исполнил с игры.
Напомним, что матч против «Сампдории» стал юбилейным для главного тренера «Ювентуса».
Бонуччи бил пенальти по ходу матча первый раз в своей профессиональной карьере. Ранее защитник подходил к точке только в сериях послематчевых пенальти.
Бонуччи бил пенальти по ходу матча первый раз в своей профессиональной карьере. Ранее защитник подходил к точке только в сериях послематчевых пенальти.