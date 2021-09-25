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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в 8-й раз подряд

25 сентября 2021, 18:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

Петербургская команда обыграла самарцев в 8-й раз подряд. Серия длится с 2016 года.

В последний раз «Крылья» не уступили «Зениту» 29 августа 2015 года. Тогда самарская команда победила со счетом 3:1 в рамках чемпионата России.

Прошлый матч «Зенита» в РПЛ стал знаковым для бразильского новичка петербургской команды.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
26 сентября в 00:55
Ну да, бывает и так...
ДАША Д
ДАША Д
25 сентября в 20:03
Мало кто сомневался в победе Зенита.
nikoladolgov
nikoladolgov
25 сентября в 19:19
    Аксинья
    Аксинья
    25 сентября в 18:54
      STVA 1
      STVA 1
      25 сентября в 18:52
      Еле еле против новичка да еще со свистком!
      sv_1969
      sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
      25 сентября в 18:50
      Не могу никак))
      Союзник противников
      Союзник противников ответ sv_1969 (раскрыть)
      25 сентября в 18:49
      МИллер сказал это? Тогда не возражать!!!
      sv_1969
      sv_1969
      25 сентября в 18:46
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        25 сентября в 18:45
        Обидно. Очень обидно, на ничью "Крылья" точно сегодня наиграли.
        sv_1969
        sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
        25 сентября в 18:45
        Это "достижение"))
        Союзник противников
        Союзник противников
        25 сентября в 18:44
        КАк здорово играл "Зенит"!!!
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        25 сентября в 18:44
        Зенит явно буксует
        1bear
        1bear
        25 сентября в 18:38
        лучше один раз обыграть Ювентус
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