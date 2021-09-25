«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в 8-й раз подряд

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.
Петербургская команда обыграла самарцев в 8-й раз подряд. Серия длится с 2016 года.
В последний раз «Крылья» не уступили «Зениту» 29 августа 2015 года. Тогда самарская команда победила со счетом 3:1 в рамках чемпионата России.
Прошлый матч «Зенита» в РПЛ стал знаковым для бразильского новичка петербургской команды.
Крылья были лучше, Зенми - 77.
Крылья были лучше, Зенми - 77.
Это не лидер это "флагман"))) Выкормыш грЯзьпромовский
Это не лидер это "флагман"))) Выкормыш грЯзьпромовский