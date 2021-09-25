«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в 8-й раз подряд

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25 сентября 2021, 18:36

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ .

Петербургская команда обыграла самарцев в 8-й раз подряд. Серия длится с 2016 года.

В последний раз «Крылья» не уступили «Зениту» 29 августа 2015 года. Тогда самарская команда победила со счетом 3:1 в рамках чемпионата России.