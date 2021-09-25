Джеко забил 5 голов в 6 матчах за «Интер» в Серии А

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25 сентября 2021, 22:23

Нападающий «Интера» отметился голом в матче 6-го тура Серии А против «Аталанты» (2:2).

Этот гол стал пятым для боснийца, недавно вошедшего в топ-10 лучших бомбардиров Европы на уровне сборных, в шести матчах за «нерадзурри» в текущем розыгрыше лиги.

Ранее 35-летний Эдин забил 2 гола в матче против «Болоньи» (6:1), и по одному – в ворота «Дженоа» (4:0) и «Фиорентины» (3:1).