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Джеко забил 5 голов в 6 матчах за «Интер» в Серии А

25 сентября 2021, 22:23
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Нападающий «Интера» Эдин Джеко отметился голом в матче 6-го тура Серии А против «Аталанты» (2:2).

Этот гол стал пятым для боснийца, недавно вошедшего в топ-10 лучших бомбардиров Европы на уровне сборных, в шести матчах за «нерадзурри» в текущем розыгрыше лиги.

Ранее 35-летний Эдин забил 2 гола в матче против «Болоньи» (6:1), и по одному – в ворота «Дженоа» (4:0) и «Фиорентины» (3:1).

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 сентября в 04:37
Отличный показатель.🔥
Gahi
Gahi
26 сентября в 02:52
Молодец, хороший результат как для Джеко так и для команды. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 23:11
Джеки держит ещё форму
протон
протон
25 сентября в 22:48
Джеко всю карьеру играет на топ уровне начиная с Вольфсбурга и по сей день.
Как говорили раньше старики - мастерство не пропьешь
А когда его подписали все тут говорили пропал и тд)
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 22:39
Увидел Д и подумал опять про него))
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