Семак повторил рекорд Садырина по количеству волевых побед в «Зените»

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25 сентября 2021, 22:46

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче 9-го тура РПЛ .

Победа над «Крыльями» стала 12-й волевой в РПЛ для главного тренера петербургской команды. Таким образом, Семак повторил клубный рекорд бывшего тренера «Зенита» , под руководством которого «Зенит» также добился в высшей лиге 12 волевых побед.

Кроме них, в десятку лидеров по этому показателю входят Юрий Морозов (11), Георгий Жарков (7), Лучано Спаллетти, Константин Лемешев, Герман Зонин (по 6), Дик Адвокат, Андре Виллаш-Боаш и Иван Таланов (по 5).

Матч с «Крыльями» также стал знаковым для форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.