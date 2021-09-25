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Семак повторил рекорд Садырина по количеству волевых побед в «Зените»

25 сентября 2021, 22:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче 9-го тура РПЛ.

Победа над «Крыльями» стала 12-й волевой в РПЛ для главного тренера петербургской команды. Таким образом, Семак повторил клубный рекорд бывшего тренера «Зенита» Павла Садырина, под руководством которого «Зенит» также добился в высшей лиге 12 волевых побед.

Кроме них, в десятку лидеров по этому показателю входят Юрий Морозов (11), Георгий Жарков (7), Лучано Спаллетти, Константин Лемешев, Герман Зонин (по 6), Дик Адвокат, Андре Виллаш-Боаш и Иван Таланов (по 5).

Матч с «Крыльями» также стал знаковым для форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

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Все комментарии
Рязань 062
Рязань 062
26 сентября в 12:30
не думаю что можно сравнивать Садырина с этим бездарем, у которого команда выигрывает за счет денег.
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 10:49
Волевой судья,ой волевой,даже "Страшного суда" не боится!
nikoladolgov
nikoladolgov
26 сентября в 10:03
    oFANATo
    oFANATo
    26 сентября в 09:40
    Стыдно должно быть за такие волевые победы....с помощью дельфина Дзюбы и Мешкова.
    mihaluch
    mihaluch
    26 сентября в 05:37
    Ещё один выдуманный рекорд.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    26 сентября в 04:42
      протон
      протон
      26 сентября в 00:45
      Сухая статистика: Зенит идущий на первом месте 4 раза забил с пенальти, 12 желтых и одна красная. Локомотив, который щас на втором месте 1 пенальти, 26 желтых и 3 красных, дальше у динамо 3 пенальти и 23 желтых что ли, которые будут копиться и игроки будут пропускать матчи из-за перебора карточек. Простые цифры
      4RT
      4RT
      26 сентября в 00:30
      Сравнили тоже. Да если бы у Садырина была такая финансово-политическая поддержка,он бы в финале кубка чемпионов играл каждый год
      Tostao
      Tostao
      26 сентября в 00:06
      Против кого Садырин добивался волевых побед? Против КС или Уфы? В СССР был совсем другой уровень противостояния и команд противников.
      Надо прекращать сравнивать рекорды СССР и РФ!
      А то уже Шунин отбил пенальти больше чем Яшин! Кто бил Яшину и кто этому паникеру?
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      25 сентября в 23:42, ред.
      "Волевая" теперь = судейская
      drug01
      drug01
      25 сентября в 23:04
      Разные времена и условия
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      25 сентября в 22:54
      Просто Семак очень волевой. После отказа от мясо-молочных продуктов - волевые победы с "Зенитом" - это сущие мелочи.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      25 сентября в 22:52
      Садырин , в отличии от Семака, на трубе не сидел.
      протон
      протон
      25 сентября в 22:48
      Семаку крупно везет, оказался в нужное время, в нужном месте, вот и прёт.
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