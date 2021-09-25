Дзюба забил 140 голов в чемпионате России и обошёл Кержакова

Форвард «Зенита» Артём Дзюба забил гол в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
Теперь на счету Дзюбы 140 голов в 371 матче в чемпионате России.
Артём вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Он опередил экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова (139 голов за 340 матчей).
Для повторения рекорда Олега Веретенникова Дзюбе осталось забить 3 гола.
Помимо этого, «Зенит» улучшил статистику очных матчей с «Крыльями Советов».
- Да, сменил несколько клубов!
- Да, бегает мало, медленно и редко!
- Да, в околофутбольной жизни наделал "шороху"!
- Да, где-то с кем-то разругался вдрызг!
- НО! Он всё равно приносит пользу каждой команде, за которую играет (в т.ч. и сборную страны). И часто его голы и передачи - решающие...
- Он, не смотря на всю негативную критику, не сдаётся. И продолжает играть и бороться...
- И, самое главное, - ОН - ЗАБИВАЕТ ГОЛЫ! (В отличие от некоторых, явно перехваленных нападающих...) Получается у него в каком-то рейтинге бомбардиров обойти кого-то по забитым мячам - ну и хорошо! Молодым нападающим будет уже новый ориентир для развития и стремления.
- А то, что многие голы забиты с пенальти; многие голы забиты середнякам и аутсайдерам - ну и что??? Хвалёные нападающие ваших любимых клубов тоже пусть им забивают. Не получается??? То-то!!! Вот Вас Жаба-то и душит...
- А то, что были голы, забитые с нарушением правил - от этого никто не застрахован. Забыли гол Марадоны, забитый рукой на ЧМ??? И что??? Судья засчитал - вот и всё! Видели все, кроме судьи, но не отменили, переигровку не назначили, пожурили немного игрока и забыли про этот эпизод. Потом Марадона попался с наркотиками: опять пожурили немного, посочувствовали и забыли. Но всё равно его помнят, и будут помнить, как великого футболиста! Помнить его великолепный проход через всё поле, и его красивые забитые голы! А вся остальная "шелуха" отвалилась сама собой...
- Да, сменил несколько клубов!
- Да, бегает мало, медленно и редко!
- Да, в околофутбольной жизни наделал "шороху"!
- Да, где-то с кем-то разругался вдрызг!
- НО! Он всё равно приносит пользу каждой команде, за которую играет (в т.ч. и сборную страны). И часто его голы и передачи - решающие...
- Он, не смотря на всю негативную критику, не сдаётся. И продолжает играть и бороться...
- И, самое главное, - ОН - ЗАБИВАЕТ ГОЛЫ! (В отличие от некоторых, явно перехваленных нападающих...) Получается у него в каком-то рейтинге бомбардиров обойти кого-то по забитым мячам - ну и хорошо! Молодым нападающим будет уже новый ориентир для развития и стремления.
- А то, что многие голы забиты с пенальти; многие голы забиты середнякам и аутсайдерам - ну и что??? Хвалёные нападающие ваших любимых клубов тоже пусть им забивают. Не получается??? То-то!!! Вот Вас Жаба-то и душит...
- А то, что были голы, забитые с нарушением правил - от этого никто не застрахован. Забыли гол Марадоны, забитый рукой на ЧМ??? И что??? Судья засчитал - вот и всё! Видели все, кроме судьи, но не отменили, переигровку не назначили, пожурили немного игрока и забыли про этот эпизод. Потом Марадона попался с наркотиками: опять пожурили немного, посочувствовали и забыли. Но всё равно его помнят, и будут помнить, как великого футболиста! Помнить его великолепный проход через всё поле, и его красивые забитые голы! А вся остальная "шелуха" отвалилась сама собой...