Дзюба забил 140 голов в чемпионате России и обошёл Кержакова

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25 сентября 2021, 20:42

Форвард «Зенита» забил гол в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

Теперь на счету Дзюбы 140 голов в 371 матче в чемпионате России.

Артём вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Он опередил экс-нападающего «Зенита» (139 голов за 340 матчей).

Для повторения рекорда Олега Веретенникова Дзюбе осталось забить 3 гола.

Помимо этого, «Зенит» улучшил статистику очных матчей с «Крыльями Советов».