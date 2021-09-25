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Дзюба забил 140 голов в чемпионате России и обошёл Кержакова

25 сентября 2021, 20:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Форвард «Зенита» Артём Дзюба забил гол в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

Теперь на счету Дзюбы 140 голов в 371 матче в чемпионате России.

Артём вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Он опередил экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова (139 голов за 340 матчей).

Для повторения рекорда Олега Веретенникова Дзюбе осталось забить 3 гола.

Помимо этого, «Зенит» улучшил статистику очных матчей с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
26 сентября в 00:38
Вроде бы и поздравить надо, но не хочется.
протон
протон
25 сентября в 23:45
Наш чемпионат сейчас дно, но во времена Колыванова и Бесчастных он был ещё большим дном. Сейчас забивать реально сложнее, даже самый галимый аутсайдер научился автобусы ставить, а глянь нарезки матчей девяностых-начала нулевых, там такой ветер гуляет... Вот и мог лучшим бомбардиром стать Вязьмикин условный.
n272nm
n272nm ответ ZIBO rock (раскрыть)
25 сентября в 23:45
Я помню, как Кержакова называли деревянным. У нас в России дураков на 100 лет вперед припасено.
Хиромант
Хиромант
25 сентября в 23:44
- Ну и чего вы все ополчились против Дзюбы???

- Да, сменил несколько клубов!

- Да, бегает мало, медленно и редко!

- Да, в околофутбольной жизни наделал "шороху"!

- Да, где-то с кем-то разругался вдрызг!

- НО! Он всё равно приносит пользу каждой команде, за которую играет (в т.ч. и сборную страны). И часто его голы и передачи - решающие...

- Он, не смотря на всю негативную критику, не сдаётся. И продолжает играть и бороться...

- И, самое главное, - ОН - ЗАБИВАЕТ ГОЛЫ! (В отличие от некоторых, явно перехваленных нападающих...) Получается у него в каком-то рейтинге бомбардиров обойти кого-то по забитым мячам - ну и хорошо! Молодым нападающим будет уже новый ориентир для развития и стремления.

- А то, что многие голы забиты с пенальти; многие голы забиты середнякам и аутсайдерам - ну и что??? Хвалёные нападающие ваших любимых клубов тоже пусть им забивают. Не получается??? То-то!!! Вот Вас Жаба-то и душит...

- А то, что были голы, забитые с нарушением правил - от этого никто не застрахован. Забыли гол Марадоны, забитый рукой на ЧМ??? И что??? Судья засчитал - вот и всё! Видели все, кроме судьи, но не отменили, переигровку не назначили, пожурили немного игрока и забыли про этот эпизод. Потом Марадона попался с наркотиками: опять пожурили немного, посочувствовали и забыли. Но всё равно его помнят, и будут помнить, как великого футболиста! Помнить его великолепный проход через всё поле, и его красивые забитые голы! А вся остальная "шелуха" отвалилась сама собой...
13 RUS
13 RUS
25 сентября в 23:29
Уууу теперь интервью опять сколько будет от самовлюбленного
ZIBO rock
ZIBO rock ответ n272nm (раскрыть)
25 сентября в 23:27
Помню помню как доказывали что Дзюбе Кержа не догнать, что он даже в клуб 100 не попадет так как "ДЕРЕВО"!)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
25 сентября в 23:14
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ oFANATo (раскрыть)
    25 сентября в 22:24
    ну так национальное достояние же )))

    З.Ы. Сегодня левый пенальти дали, причём точно такой же эпизод в пользу крыльев, благополучно заиграли...
    alexando1974
    alexando1974
    25 сентября в 22:14
    Дзюба хоть 200 забьёт в сборную всё равно непойдёт)))
    n272nm
    n272nm ответ Байкал-38. (раскрыть)
    25 сентября в 22:10
    Тонко :))))
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    25 сентября в 21:38
    Памятник ему... из дерева!) Ура!!!
    БиллиБоб
    БиллиБоб
    25 сентября в 21:30
    К чему вообще эти достижения Дзюбы? Игрока уровня чемпионшипа, серии Б или сегунды? Зачем об этом писать?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    25 сентября в 21:27
    Блохин, Грачев, Газаев и др...
    SHMEL258
    SHMEL258
    25 сентября в 21:19
      STVA 1
      STVA 1 ответ второй (раскрыть)
      25 сентября в 21:18
      Забыл стихи Семеныча написать!Как там в одной теме накалякал! Можно много говорить но одно ясно только не буду тратить на одержимого своей мнимой правотой!
      oFANATo
      oFANATo
      25 сентября в 21:13
      Половина из них из офсайдов и липовых пенальти.
      второй
      второй ответ Telega (раскрыть)
      25 сентября в 21:10
      он забил на футбол в 29 лет после случая с Денисовым!!Вы бы хоть футболом интересовались ,а не петербургским эго!!
      VeniaminS
      VeniaminS
      25 сентября в 21:09
      Забивает и это нормально.
      Telega
      Telega
      25 сентября в 21:06
      Керж и сейчас бы вышел и играл лучше
      Кроликов
      Кроликов
      25 сентября в 21:04
      Молодец конечно! Но судя по его последнему поведению - ждем новое видео "самолюбования"!
      Telega
      Telega
      25 сентября в 21:03
      Кержаков топ, а не бревно
      drug01
      drug01
      25 сентября в 21:00
      А Кержаков всё равно лучше!
      1bear
      1bear
      25 сентября в 21:00
      ...даешь новые рекорды !
      particular
      particular
      25 сентября в 21:00, ред.
      Даже невысокая результативностьпозволила приблизится к вершине бомбардирского пьедестала в чемпионате России. Тем более, что пик забиваемости пришёлся не на Томь и Арсенал :)
      второй
      второй ответ Союзник противников (раскрыть)
      25 сентября в 20:56
        второй
        второй ответ STVA 1 (раскрыть)
        25 сентября в 20:54, ред.
        А в Спартаке были собраны без корпораций, а только по зову!!А уж по левым пеналям спроси Зарему!!!!Да кстати ты плохо знаешь историю Зенита!!!
        Союзник противников
        Союзник противников
        25 сентября в 20:52
        Результат,каким бы скверным человек не был!
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        25 сентября в 20:51
        Интересно, а в академии Спартака празднуют, что их воспитанник добился такого успеха?
        STVA 1
        STVA 1 ответ второй (раскрыть)
        25 сентября в 20:50
        Керж забивал когда состав Зенита не был собран при помощи корпорации! И судьи не свистели левые пенали(Как говорят почувствуй разницу!
        второй
        второй ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
        25 сентября в 20:49
        Да всем не интересно какое дерево!!
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