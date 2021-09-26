Кейн показывает худший старт по результативности в АПЛ с 2015 года

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26 сентября 2021, 20:38

«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» (1:3) в 6-м туре АПЛ .

Нападающий «шпор» проводил свой 5-й матч в текущем сезоне английской лиги, ему до сих пор не удалось забить ни одного мяча.

Это худший старт Кейна в АПЛ с сезона-2015/16. Тогда он не мог забить в 6 первых матчах в лиге.

Также в матче с «Арсеналом» «шпоры» повторили свою удручающую статистику 18-летней давности.