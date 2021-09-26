Кейн показывает худший старт по результативности в АПЛ с 2015 года

«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» (1:3) в 6-м туре АПЛ.
Нападающий «шпор» Харри Кейн проводил свой 5-й матч в текущем сезоне английской лиги, ему до сих пор не удалось забить ни одного мяча.
Это худший старт Кейна в АПЛ с сезона-2015/16. Тогда он не мог забить в 6 первых матчах в лиге.
Также в матче с «Арсеналом» «шпоры» повторили свою удручающую статистику 18-летней давности.
Леви и его команда получила то что и хотела, немотивированного игрока ,браво
Голевых передач на счету Кейна также нет.
Леви и его команда получила то что и хотела, немотивированного игрока ,браво
Голевых передач на счету Кейна также нет.