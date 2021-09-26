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Кейн показывает худший старт по результативности в АПЛ с 2015 года

26 сентября 2021, 20:38
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» (1:3) в 6-м туре АПЛ.

Нападающий «шпор» Харри Кейн проводил свой 5-й матч в текущем сезоне английской лиги, ему до сих пор не удалось забить ни одного мяча.

Это худший старт Кейна в АПЛ с сезона-2015/16. Тогда он не мог забить в 6 первых матчах в лиге.

Также в матче с «Арсеналом» «шпоры» повторили свою удручающую статистику 18-летней давности.

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Все комментарии
galem72
galem72
27 сентября в 10:57
Видимо, сильно расстроился, что остался в ТТХ.
kwa34wv6wv8x
kwa34wv6wv8x
27 сентября в 04:23
Ничего удивительного в этом нет
ДАША Д
ДАША Д
27 сентября в 03:57
Так Сити и передумает его покупать.
e5x8yb8ewvmw
e5x8yb8ewvmw
27 сентября в 03:54
Вот реальный уровень этого распиаренного бревна
Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 сентября в 03:46
Так он всю предсезонка пробастовал, да и желания у него 0.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
27 сентября в 02:25
Это было ожидаемо.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
26 сентября в 23:31
Видимо, Кейн очень хочет уйти в команду, где есть шансы бороться за трофеи, как это делали Сол, Тедди, и Гаррет, но Леви будет стоять до конца))).
sir_Alex
sir_Alex
26 сентября в 23:30
Леви – как собака на сене)))
112910415
112910415
26 сентября в 22:51
не продали ... очень-очень пожалеют !
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
26 сентября в 21:23
Зря шпоры не продали этого англичашку. Очевидно же было что он деревянный. Он на ЧЕ себя очень хорошо проявил с плохой стороны.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
26 сентября в 21:21
Худой контракт - худший старт!
протон
протон
26 сентября в 21:18
И денег за Кейна больших не выручили, и у главного актива клуба сейчас нет никакой мотивации выступать за команду. Переиграл сам себя Леви. С трудом верится, что следующим летом кто-то за 29-летнего Кейна больше 70 млн предложит. Это и близко не 100-120, на которые мог бы рассчитывать Тоттенхэм
протон
протон
26 сентября в 21:17
Игрок шести сезонов
Леви и его команда получила то что и хотела, немотивированного игрока ,браво
Голевых передач на счету Кейна также нет.
drug01
drug01
26 сентября в 21:05
Старт не удачный
Suriand
Suriand
26 сентября в 21:04
Потерял мотивацию,зря не отпустили летом.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 21:04
Совсем парень мотивацию потерял. Может зря не продали???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 сентября в 20:50
А ведь на его месте мог быть Дзюба. Но в принципе в этом сезоне у них статистика с Дзюбой в АПЛ идентична:
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
26 сентября в 20:50
Скоро его у Леви и за 50 миллионов никто не купит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 20:41
Жизнь штука полосатая...
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