Сака показывает лучший результат по ассистам в «Арсенале» с прошлого сезона

«Арсенал» встречается с «Тоттенхэмом» в матче 6-го тура АПЛ (3:0, первый тайм).
Счет на 12-й минуте открыл полузащитник «канониров» Эмиль Смит-Роу после ассиста Букайо Сака.
Эта голевая передача стала для Сака первой за клуб в текущем сезоне, с начала прошлого сезона Букайо сделал 20 передач – лучший результат среди игроков «Арсенала».
Ранее сообщалось, что Сака интересуются два европейских топ-клуба.
Такого лютого топаря в Арсе не было со времен Яя Саного
Если продолжит стабильно играть и прогрессировать, то Англия получит очень толкового футболиста.
Ему добавить агрессии в защите чуть-чуть и получится такой Квадрадо
Такого лютого топаря в Арсе не было со времен Яя Саного
Если продолжит стабильно играть и прогрессировать, то Англия получит очень толкового футболиста.
Ему добавить агрессии в защите чуть-чуть и получится такой Квадрадо