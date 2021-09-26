Сака показывает лучший результат по ассистам в «Арсенале» с прошлого сезона

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26 сентября 2021, 19:20

«Арсенал» встречается с «Тоттенхэмом» в матче 6-го тура АПЛ (3:0, первый тайм).

Счет на 12-й минуте открыл полузащитник «канониров» Эмиль Смит-Роу после ассиста .

Эта голевая передача стала для Сака первой за клуб в текущем сезоне, с начала прошлого сезона Букайо сделал 20 передач – лучший результат среди игроков «Арсенала».

Ранее сообщалось, что Сака интересуются два европейских топ-клуба.