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Сака показывает лучший результат по ассистам в «Арсенале» с прошлого сезона

26 сентября 2021, 19:20
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Арсенал» встречается с «Тоттенхэмом» в матче 6-го тура АПЛ (3:0, первый тайм).

Счет на 12-й минуте открыл полузащитник «канониров» Эмиль Смит-Роу после ассиста Букайо Сака.

Эта голевая передача стала для Сака первой за клуб в текущем сезоне, с начала прошлого сезона Букайо сделал 20 передач – лучший результат среди игроков «Арсенала».

Ранее сообщалось, что Сака интересуются два европейских топ-клуба.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
27 сентября в 01:13
Молодой, и молодец!
протон
протон
26 сентября в 21:23
И это на позиции левого защитника, круть
Такого лютого топаря в Арсе не было со времен Яя Саного
Если продолжит стабильно играть и прогрессировать, то Англия получит очень толкового футболиста.
Ему добавить агрессии в защите чуть-чуть и получится такой Квадрадо
ЮЗИК
ЮЗИК
26 сентября в 20:47
Сака сейчас лидер Арсенала
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 20:10
Молодец парнишка!
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 19:40
Нормально скоро войдёт в игру будут и передачи и голы.
ДСА
ДСА
26 сентября в 19:23
Пасы - не самый лучший показатель.
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