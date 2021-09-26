Фати сыграл за «Барселону» впервые за 323 дня и забил «Леванте»

«Барселона» разгромила «Леванте» в матче 7-го тура Примеры (3:0).
На 81-й минуте на замену вышел вингер каталонской команды Ансу Фати, пропустивший 323 дня из-за травмы.
В добавленное время 18-летний игрок забил третий гол «Барсы».
После ухода Лионеля Месси из «Барселоны» в августе Фати получил 10-й номер в команде.
Барса с суперлигой))
Барса с суперлигой))
Редко когда так мощно возвращаются после долго простоя. Фати большущий талант, главное, чтобы травмы не загубили
Надежда фанатов Барселоны! Тащи, Фати
Редко когда так мощно возвращаются после долго простоя. Фати большущий талант, главное, чтобы травмы не загубили
Надежда фанатов Барселоны! Тащи, Фати
Красава малыш, сразу гол)
На мой взгляд и пеналь на нем был. Школа у Барселоны просто сумасшедшая. Гави выглядел потрясающе, Нико очень достоино.
Красава малыш, сразу гол)
На мой взгляд и пеналь на нем был. Школа у Барселоны просто сумасшедшая. Гави выглядел потрясающе, Нико очень достоино.
Адекватных барсафанов с победой.
Адекватных барсафанов с победой.