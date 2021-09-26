Фати сыграл за «Барселону» впервые за 323 дня и забил «Леванте»

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26 сентября 2021, 19:37

«Барселона» разгромила «Леванте» в матче 7-го тура Примеры (3:0).

На 81-й минуте на замену вышел вингер каталонской команды , пропустивший 323 дня из-за травмы.

В добавленное время 18-летний игрок забил третий гол «Барсы».

После ухода Лионеля Месси из «Барселоны» в августе Фати получил 10-й номер в команде.