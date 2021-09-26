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Фати сыграл за «Барселону» впервые за 323 дня и забил «Леванте»

26 сентября 2021, 19:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

«Барселона» разгромила «Леванте» в матче 7-го тура Примеры (3:0).

На 81-й минуте на замену вышел вингер каталонской команды Ансу Фати, пропустивший 323 дня из-за травмы.

В добавленное время 18-летний игрок забил третий гол «Барсы».

После ухода Лионеля Месси из «Барселоны» в августе Фати получил 10-й номер в команде.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
26 сентября в 22:02
Наконец то Фати в игре!!!
SHMEL258
SHMEL258
26 сентября в 21:48
Почти год...С почином.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ Van Vanovich (раскрыть)
26 сентября в 21:29
А я думал. Это клубы с историей и харизматическими лидерами, которые будут отстаивать свои интересы и интересы всех, кто задействован в клубной структуре. Они в ответе за тысячи рабочих мест и им Чифирка не указ. Тем более, что они ничего не нарушали и не совершали противозаконных действий.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
26 сентября в 21:26, ред.
Не думал, что Реал и Юве не включат заднюю как
Барса с суперлигой))
протон
протон
26 сентября в 21:22
Ко всему,отмечу с какой уверенностью и спортивной наглостью он вышел,как будто и не отсутствовал 10 месяцев.
Редко когда так мощно возвращаются после долго простоя. Фати большущий талант, главное, чтобы травмы не загубили
Надежда фанатов Барселоны! Тащи, Фати
протон
протон
26 сентября в 21:21
Фати, Педри, Гави, Нико, Дест, Мингеса, Араухо... У Барсы шикарное будущее!!!
Красава малыш, сразу гол)
На мой взгляд и пеналь на нем был. Школа у Барселоны просто сумасшедшая. Гави выглядел потрясающе, Нико очень достоино.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
26 сентября в 21:10
Молодец парень. Я с него проклятие снял. Партнёры по Супер Лиге должны объединится против общего Чифирного врага.
Адекватных барсафанов с победой.
112910415
112910415
26 сентября в 20:54
вся надежда на молодого !
Legend 6
Legend 6
26 сентября в 20:48
Главное без травм.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 сентября в 20:12
Приветствую!Это плюсище!!!
drug01
drug01
26 сентября в 20:04
Долго ждал игру
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 19:54
Возвращение Фати - это жирный плюс для Барселоны.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 сентября в 19:40
Матч Барселоне удался, соперник позволил
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