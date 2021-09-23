Крал прокомментировал победу над МЮ в дебютном матче за «Вест Хэм»

Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал прокомментировал свою дебютную игру за клуб в 1/16 финала Кубка Английской Лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Вот это вечер! Мой дебют и прекрасная победа команды! Мы в следующем раунде!
|Манчестер Юнайтед0 : 1Вест Хэм
|Матч завершен
Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал прокомментировал свою дебютную игру за клуб в 1/16 финала Кубка Английской Лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Вот это вечер! Мой дебют и прекрасная победа команды! Мы в следующем раунде!
Вчера сыграл очень добротно, разрушая атаки и постоянно прессингуя. В подыгрыше был хуже, но это не его конек.
Уверен, что будет прогрессировать. Тиль, теперь Крал.. почему эти леги, уйдя из Спартака, показывают если и нетоповый, но достаточно добротный уровень, а в
Вчера сыграл очень добротно, разрушая атаки и постоянно прессингуя. В подыгрыше был хуже, но это не его конек.
Уверен, что будет прогрессировать. Тиль, теперь Крал.. почему эти леги, уйдя из Спартака, показывают если и нетоповый, но достаточно добротный уровень, а в