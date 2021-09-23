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Крал прокомментировал победу над МЮ в дебютном матче за «Вест Хэм»

23 сентября 2021, 09:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал прокомментировал свою дебютную игру за клуб в 1/16 финала Кубка Английской Лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Вот это вечер! Мой дебют и прекрасная победа команды! Мы в следующем раунде!

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 12:04
Молодцы молотобойцы !!! Так держать !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 11:31
Не то что пустой хорват
протон
протон
23 сентября в 11:11
Очень рад за Крала. Парень шел к своей цели и добился таки.
Вчера сыграл очень добротно, разрушая атаки и постоянно прессингуя. В подыгрыше был хуже, но это не его конек.
Уверен, что будет прогрессировать. Тиль, теперь Крал.. почему эти леги, уйдя из Спартака, показывают если и нетоповый, но достаточно добротный уровень, а в
112910415
112910415
23 сентября в 10:47
чудесный дебют получился !
STVA 1
STVA 1
23 сентября в 10:13
Первый матч и победа!Что может быть лучше!
Gahi
Gahi
23 сентября в 10:11
Результат конечно хороший он долго останется в памяти. Удачи
berda2003
berda2003
23 сентября в 09:53
ну, да, это не спартак, которому уже ничего не надо...
Сидор новый
Сидор новый
23 сентября в 09:39
МЮ кубок не нужен...
sir_Alex
sir_Alex
23 сентября в 09:34
Слили Кубок Лиги.
shlomo2
shlomo2
23 сентября в 09:32
Ну а что, молодцы!
beefs
beefs
23 сентября в 09:31
Конечно эмоции зашкаливают...
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 09:31
А всё ли он сделал для победы.
ОПС
ОПС
23 сентября в 09:29
С чем мы и поздравляем!
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