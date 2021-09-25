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Лука Тони назвал лучших нападающих Серии А. В списке нет игроков «Юве»

25 сентября 2021, 10:14

Бывший итальянский форвард Лука Тони назвал самых топовых нападающих итальянской Серии А.

Если Осимхен будет физически здоров, то он может стать настоящим открытием сезона. А со Спаллетти он должен стать еще лучше. Иммобиле — это определенно топовый игрок. Я бы хотел, чтобы Влахович проявил себя.

В чемпионате есть команды, которые держаться примерно на одном уровне. Лаутаро может отлично провести сезон. Джеко тоже неплохо начал.

Недавно Лука Тони раскритиковал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

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