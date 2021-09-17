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Мальта и Литва набрали больше баллов в рейтинге УЕФА, чем Россия. Начинайте пугать детей таблицей коэффициентов

вчера, 12:39
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Достигли дна и услышали стук снизу.

Россия — 38-я в текущем сезоне. У клубов Литвы, Мальты и Кипра больше очков

После вчерашней ничьей в матче «Локомотива» и «Марселя» по «Телеграму» разошлась шутка о том, что благодаря камбэку «Железнодорожников» Россия приблизилась в таблице коэффициентов к Молдавии. Годный юмор, вот только Молдавии мы пока не соперники в этом сезоне, куда уместнее было бы сравнение с Мальтой.

Благодаря «Шерифу» Молдавия набрала уже 4 балла (в четырех предыдущих у них 6 в сумме), и это промежуточное 7-е место в текущем сезоне. У России всего лишь 1.7 балла, что соответствует 38-й строчке. Выше нас Литва (1.750), Мальта (1.875), Кипр (2.250), Эстония (2.333), Косово (2.333), Азербайджан (2.375) и еще три десятка стран.

Наверное, Литву и Мальту как-нибудь обойдем, все-таки у них все клубы вылетели, но просто оцените, на каком уровне мы сейчас соревнуемся. Если «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» не отыщут рецепты побед, то можем по итогам сезона оказаться ниже многих стран, на которые еще недавно смотрели с высоты своей футбольной державы.

Героическими усилиями отстояли 10-ю строчку в таблице коэффициентов

Такой заголовок мог бы родиться в недрах «Министерства правды», если вы понимаете, о чем я. Если бы это ведомство существовало и работало на полную мощность, на сегодняшний день мы бы уже не помнили, что еще недавно Россия занимала шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА и имела право отправить три клуба в Лигу чемпионов (двух по прямым путевкам и одного через квалификацию).

Такими темпами потери высоты скоро у нас останется один потрепанный билетик в главный турнир, и победителю РПЛ придется пробиваться в основную сетку через сито квалификации на «Пути чемпионов», где полно гордых, злых и умеющих играть в футбол команд вроде «Шерифа», «Зальцбурга» и «Янг Бойз». Поставите все деньги с кошельком на то, что чемпион России пройдет пару раундов квалификации? Я бы не рискнул.

Еще недавно мы соперничали в таблице коэффициентов с Португалией и располагались неподалеку от Франции, но теперь эти страны по ту сторону пропасти, а нас уже обошли Нидерланды, Австрия и Шотландия. На пятки наступает Украина, и за «героическое» сохранение 10-й строчки в рейтинге нужно сказать спасибо украинским клубам, которые на этой неделе выступили под стать нашим: «Шахтёр» и «Заря» проиграли, а киевское «Динамо» добыло ничью в матче с «Бенфикой».

Топ-10 рейтинга стран

1. Англия — 89.498 (7 из 7 команд продолжают борьбу в сезоне 2021/22)

2. Испания — 81.713 (7/7)

3. Италия — 64.616 (7/7)

4. Германия — 62.641 (7/7)

5. Франция — 45.081 (6/6)

6. Португалия — 44.549 (4/6)

7. Нидерланды — 34.900 (5/5)

8. Австрия — 32.250 (4/5)

9. Шотландия — 31.300 (2/5)

10. Россия — 30.882 (3/5)

- По сумме набранных баллов за последние пять сезонов Россия почти в три раза уступает лидирующим англичанам, у нас в два раза меньше баллов, чем у замыкающей топ-4 рейтинга Германии. Такого катастрофического отставания от лидеров еще не было. Сейчас между РПЛ и ведущими национальными чемпионатами Европы световые годы.

- При самом оптимистичном из реалистичных сценариев Россия отыграет отставание у Шотландии и займет девятую строчку. У шотландцев «в живых» остались только «Рейнджерс» и «Селтик», которые попали в не самые простые группы Лиги Европы. Настичь Австрию, у которой 4 представителя в основной сетке еврокубков, сейчас не представляется возможным, не говоря о голландцах, которые на 4 балла впереди.

5 ближайших преследователей России в таблице коэффициентов

11. Украина — 30.400 (3/5)

12. Сербия — 27.875 (2/4)

13. Бельгия — 27.200 (4/5)

14. Швейцария — 26.425 (2/4)

15. Хорватия — 24.400 (1/4)

- Неудачи последних еврокубковых кампаний заставляют рассматривать худшие сценарии. Между Россией и Украиной сейчас всего лишь 0.482 балла в рейтинге. Это вообще пыль, а не преимущество. Еще одна неудачная еврокубковая неделя вкупе с победами украинцев — и выпадем из топ-10.

- Сербия, Швейцария или Хорватия вряд ли смогут обойти Россию по ходу текущего сезона, а вот Бельгию нужно опасаться, ведь у этой страны остаются в деле 4 клуба, а их чемпион может себе позволить не проиграть ПСЖ в Лиге чемпионов.

- Так что если наш максимум по итогам сезона 2021/22 — девятое место, то в худшем случае можем упасть на 12-ю строчку.

Дальше — хуже

Очень страшно думать о месте России в таблице коэффициентов УЕФА в следующем сезоне. Как известно, рейтинг формируется на основании выступлений в четырех предыдущих сезонах и текущей кампании. Баллы суммируются, выводится итоговое значение, которое и определяет место страны в таблице коэффициентов. Перед следующим сезоном у России перестанет учитываться сезон-2017/18, в котором было набрано 12.600 баллов — четвертый показатель в Европе, уступили только Англии, Испании и Италии, превзошли немцев, французов и португальцев.

Если в текущем сезоне российские клубы выступят на уровне двух предыдущих кампаний, в которых набрали 4.666 и 4.333 очков, то мы окажемся где-то в конце второй десятки рейтинга. Потребуются годы, чтобы оттуда выбраться. Две неудачных кампании уже повисли камнем на шее и тянут вниз, если и нынешний будет им под стать, то нырнем на новую глубину. Страны, занимающие места ниже 15-го в рейтинге УЕФА могут заявить один клуб в квалификацию Лиги чемпионов и еще 3 команды в Лигу конференций. И кажется, российскому футболу не миновать этой участи.

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НОЖ
НОЖ
вчера в 21:15
Страна развалилась! Что вы хотите от футбола?
Вадим Жильцов
Вадим Жильцов
вчера в 21:11, ред.
А а какой отрасли в нашей стране все хорошо?! Спорт, образование, медицина - везде общий корень проблем. С коррупцией у нас явно лучше всех и кумовством, только тупые и слепые это не видят и не понимают, поэтому в ЛУЧШУЮ сторону ничего не меняется из года в год, дальше будет только хуже
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:48, ред.
И поделом. Если провалимся глубже, будем выбираться наверх чистым спортивным принципом. Пусть так и будет
Ник Ликов
Ник Ликов
вчера в 18:54
Ну если Украина обойдет РФ, то бункерный ЦАРь будет очень не доволен, тут уже не до олимпиады. Враги стучатся в дверь
vinjard
vinjard
вчера в 18:01, ред.
Пусть играют в лиге конференции спартак и прочие, если уже в лиге европы уже не по силам. Уверен не попав на прямую в Лигу Европы, а через квалификацию уже вылетел бы. Хотя даже в лиге конференции тоже сильные команды там тоже вынесут😄
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:52, ред.
Не вижу проблем в падении. Скорее наоборот, там есть плюсы. От еврокубков довольно много денег поступает в клубный бюджет. Это позволяет платить нашим горе-игрокам высокую зарплату. Как только эта статья дохода канет в лету, поскольку два раунда квалификации ЛЧ не пройдёт ни один наш клуб, то и платить будет нечем. Может хоть тогда владельцы клубов призадумаются о заоблачных зарплатах , недостойных вкладу игроков.
Да и смотреть приятнее на доминирующие по игре с топ-клубами Янг Бойз и Брюгге, нежели на мучения Локомотива или Спартака с Зенитом.
nubom
nubom
вчера в 17:35
Наш футбол предвыборными лозунгами не улучшишь и в интернете не удалишь. "На зеркало неча пенять, коли рожа крива"...
d1metras
d1metras
вчера в 17:20
Поаплодируем стоя тем кто ввел лимит на легионеров!!! если раньше наши клубы вывозили за счет легионеров ,то сейчас они забиты второсортной российской молодежью,которая не умеет даже нормально пас отдать.. отсюда и результаты.. и пока просветления не видно..
vinjard
vinjard
вчера в 17:17
Какой-то проклятие что-ли (шутка) уже второй сезон подряд эта туфта начинается, как-бы эта вымученная ничья локомотива с марселем не оказалось единственной для российских клубов.страшно 😱 подумать об этом. Но выбератся должны, сами себя загнали в такую ситуацию.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:04
Что и требовалось доказать. А ведь всё это для чинуш будет также неожиданно, как снег зимой для сотрудников ЖКХ. И они скажут, нужно собраться, выделить +100500 лямов на развитие детского футбола))) Схема налажена.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:57
Ну почему все то?!!!!!!!!!!ОИ смотрел?!!!!!!!!!!!!В игровых видах спорта,кроме баскетбола,наши норм смотрятся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И хоккей тоже развивается!!!!!!!!!!!!Скажешь что мы типа провалились на ЧМ и проиграли 3-му составу Кандады?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да-проиграли.но тому составу канадцев проиграли и лучшие на том ЧМ -США и Финлядия!!!!!!!!!!!!!!От Канады сейчас все отстают на много и наша сборная в обозримом будущем не поднимется на уровень СССР,но с другими командами,кроме Канады,наши играют нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Единственный или пожалуй два единственных вида спорта в России,где все плохо-это футбол и биатлон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот в этих видах спорта все очень печально!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что не надо из за этих 2-х видов спорта ,приплетать и другие и говорить,что спорт в стране умирает,хотя статистика показывает совсем обратное ,даже в гржданском секторе- каждый год увеличивается численность тех,кто занимается спортом,особенно среди молодежи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
arsenVS
arsenVS
вчера в 16:36
Пердив Россия идет ))))
khingan
khingan
вчера в 16:17
Дык там наверное играют в футбол и больших деньжищ не требуют на откаты?!
Пускай Вовик ещё один ЧМ организует вот тогда мы этим мальтийцам с литовцами точно покажем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:47
Мощная конечно же статья, футбол в нашей стране уже давно деградирует кстати как и все остальные виды спорта просто футбол массовый вид спорта поэтому к нему приковано больше внимания, как болельщик, как гражданин считаю во всём происходящем виновны чинуши и не только уровня РФС, РПЛ и даже минспорта а берите гораздо выше, тут надо начинать даже не с детского футбола а с самих всяких и всевозможных раздутых футбольных организаций, надо пересмотреть штаты, возложить на них ответственность, мересмотреть зарплаты и т.д. перелистать страницы нашего футбола на миг вернуться в советскую эпоху, вникнуть как "коммуняки" развивали детский футбол, отменить платы в этих школах, ведь таланты как показывает жизнь как раз выходцы из бедных семей, пересмотреть зарплаты футболистов, установить премиальные за хорошую как это было в советское время, решить наконец вопрос с этими легионерами, привести в порядок работу арбитров и многое другое, сейчас ничего не работает, все заняты распилом бюджета.
Конь 666
Конь 666
вчера в 14:39
"Министерство правды" - улыбнуло))
112910415
112910415
вчера в 14:27
Главное, движемся уверенно !
112910415
112910415 ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
вчера в 14:26
в статье это есть, в конце
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:24, ред.
Мальта и Литва набрали больше баллов в рейтинге УЕФА, чем Россия. Начинайте пугать детей таблицей коэффициентов.
Я думаю этими коэффициентами должны пугаться по идеи руководители РФС и РПЛ. И должны нести ответственность за всё то что творится внутри нашего футбольного хозяйства. Мало того что российские клубы не могут который год достойно выступать на европейских аренах, так ещё идёт полная деградация всего футбольного хозяйства в целом по стране . Начиная от детского футбола, и кончая главной сборной страны. И который год мы и руководители клубов и руководство РФС за всем этим мягко говоря бардаком наблюдают и ничего, то есть абсолютно ничего для исправления этой ситуации не делается. Возникает естественный вопрос, а почему ? И почему руководство РФС не несёт никакой ответственности за весь этот провал ?
Видать тяжело ребёнку от мамкиной груди оторваться, которая его столько времени кормит ! Точно в таком же положении сейчас находятся все футбольные чиновники, которые приСОСались к государственной кормушке и пока властная рука не отнимет их от этой груди, так и будет наш с вами футбол уходить в небытие !!! Всем Добра !!!
memphis
memphis
вчера в 14:17
Это РОССИЯ! Дайте еще Зениту и Локомотиву бюджетных миллиардов и Дзюбе пожизненный контракт и можно выключать КанделакиТВ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
вчера в 14:12
И добавь еще.. И посадите на шею госбюджета еще 100 легионеров. С какой стати госбюджет должен кормить госарбайтеров, когда денег на образование и медицину не хватает. Покупай футбольный клуб и имей в нем 25 легионеров, флаг тебе в руки, а за счет бюджета - категорически нет.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:08
Уберите олгархов от управления и отмените лимит .
Бельгийцы нас точно на легке обойдут.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 13:53
Бомжи, не принесут ни одного очка !
Там стабильное, четвертое место.
Миллиарды, народных рублей на ветер.
Спартак и Локомотив, пару очков зацепят.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 13:46, ред.
В статье нет САМОГО ГЛАВНОГО-У НАС ПОСЛЕ ЭТОГО СЕЗОНА СГОРАЕТ СЕЗОН 17-18, где наши клубы набрали 12 баллов, что автоматом сделает нам по сравнению с конкурентами минимум -3 балла, в следующем сезоне.
shlomo
shlomo
вчера в 13:05, ред.
Спасибо за статью....ну что, глядя на игру наших команд, я был бы рад если бы нас оттащили от прямого попадания в группу ЛЧ, чтобы больше не слушать бред про то как же мы хорошо ПРОИГРАЛИ, уверенно играли, хорошо, поэтому всего 0:1..... пусть наши чемпионы показывают свой уровень в отборе, где либо ты выигрываешь, либо вечером во вторник-среду смотришь футбол по телеку.... настоиграло это уже слушать/читать мы хорошо играли, поэтому проиграли не крупно, мы великолепно играли, поэтому в тяжелейшей борьбе зацепили ничейку против середняка. ... а так что, дожились, как бы радуемся 10 му месту, как то скатились, единственное очко чудом заработал локомотив, которого весь матч по газону мордой возили, а дальше что?....какое там 10-е хоть бы в 20ке удержаться через пару лет(
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 13:05, ред.
Намёк твой понятен. Но между прочим и у Мальты, и у Литвы, и у Кипра, которые выступают лучше нас вообще легионеров нет. Только свои. Значит такой уровень российского футбола. А если к нам хлынут толпы легионеров, то российский футбол поднимется? Нет. Иностранный футбол я могу и по тв смотреть, в мне российский футбол интересен, а не клубные достижения за счёт госарбайтеров
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:57
Ничё, главное на олимпиаду поехать 😉
edubokom
edubokom
вчера в 12:50
Украина и Бельгия обойдут нас в этом сезоне. А дальше посмотрим
LOpp
LOpp
вчера в 12:48
глядя на группы Зенита, Спартака и Локомотива, Россия точно вылетит из десятки
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:42
У шотландцев «в живых» остались только «Рейнджерс» и «Селтик», которые попали в не самые простые группы Лиги Европы
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1280939/zenit-lokomotiv

Как бы сказал Валера : Ну и???
Мы то что много наберем?
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