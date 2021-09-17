Мальта и Литва набрали больше баллов в рейтинге УЕФА, чем Россия. Начинайте пугать детей таблицей коэффициентов.

Достигли дна и услышали стук снизу.
Россия — 38-я в текущем сезоне. У клубов Литвы, Мальты и Кипра больше очков
После вчерашней ничьей в матче «Локомотива» и «Марселя» по «Телеграму» разошлась шутка о том, что благодаря камбэку «Железнодорожников» Россия приблизилась в таблице коэффициентов к Молдавии. Годный юмор, вот только Молдавии мы пока не соперники в этом сезоне, куда уместнее было бы сравнение с Мальтой.
Благодаря «Шерифу» Молдавия набрала уже 4 балла (в четырех предыдущих у них 6 в сумме), и это промежуточное 7-е место в текущем сезоне. У России всего лишь 1.7 балла, что соответствует 38-й строчке. Выше нас Литва (1.750), Мальта (1.875), Кипр (2.250), Эстония (2.333), Косово (2.333), Азербайджан (2.375) и еще три десятка стран.
Наверное, Литву и Мальту как-нибудь обойдем, все-таки у них все клубы вылетели, но просто оцените, на каком уровне мы сейчас соревнуемся. Если «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» не отыщут рецепты побед, то можем по итогам сезона оказаться ниже многих стран, на которые еще недавно смотрели с высоты своей футбольной державы.
Героическими усилиями отстояли 10-ю строчку в таблице коэффициентов
Такой заголовок мог бы родиться в недрах «Министерства правды», если вы понимаете, о чем я. Если бы это ведомство существовало и работало на полную мощность, на сегодняшний день мы бы уже не помнили, что еще недавно Россия занимала шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА и имела право отправить три клуба в Лигу чемпионов (двух по прямым путевкам и одного через квалификацию).
Такими темпами потери высоты скоро у нас останется один потрепанный билетик в главный турнир, и победителю РПЛ придется пробиваться в основную сетку через сито квалификации на «Пути чемпионов», где полно гордых, злых и умеющих играть в футбол команд вроде «Шерифа», «Зальцбурга» и «Янг Бойз». Поставите все деньги с кошельком на то, что чемпион России пройдет пару раундов квалификации? Я бы не рискнул.
Еще недавно мы соперничали в таблице коэффициентов с Португалией и располагались неподалеку от Франции, но теперь эти страны по ту сторону пропасти, а нас уже обошли Нидерланды, Австрия и Шотландия. На пятки наступает Украина, и за «героическое» сохранение 10-й строчки в рейтинге нужно сказать спасибо украинским клубам, которые на этой неделе выступили под стать нашим: «Шахтёр» и «Заря» проиграли, а киевское «Динамо» добыло ничью в матче с «Бенфикой».
Топ-10 рейтинга стран
1. Англия — 89.498 (7 из 7 команд продолжают борьбу в сезоне 2021/22)
2. Испания — 81.713 (7/7)
3. Италия — 64.616 (7/7)
4. Германия — 62.641 (7/7)
5. Франция — 45.081 (6/6)
6. Португалия — 44.549 (4/6)
7. Нидерланды — 34.900 (5/5)
8. Австрия — 32.250 (4/5)
9. Шотландия — 31.300 (2/5)
10. Россия — 30.882 (3/5)
- По сумме набранных баллов за последние пять сезонов Россия почти в три раза уступает лидирующим англичанам, у нас в два раза меньше баллов, чем у замыкающей топ-4 рейтинга Германии. Такого катастрофического отставания от лидеров еще не было. Сейчас между РПЛ и ведущими национальными чемпионатами Европы световые годы.
- При самом оптимистичном из реалистичных сценариев Россия отыграет отставание у Шотландии и займет девятую строчку. У шотландцев «в живых» остались только «Рейнджерс» и «Селтик», которые попали в не самые простые группы Лиги Европы. Настичь Австрию, у которой 4 представителя в основной сетке еврокубков, сейчас не представляется возможным, не говоря о голландцах, которые на 4 балла впереди.
5 ближайших преследователей России в таблице коэффициентов
11. Украина — 30.400 (3/5)
12. Сербия — 27.875 (2/4)
13. Бельгия — 27.200 (4/5)
14. Швейцария — 26.425 (2/4)
15. Хорватия — 24.400 (1/4)
- Неудачи последних еврокубковых кампаний заставляют рассматривать худшие сценарии. Между Россией и Украиной сейчас всего лишь 0.482 балла в рейтинге. Это вообще пыль, а не преимущество. Еще одна неудачная еврокубковая неделя вкупе с победами украинцев — и выпадем из топ-10.
- Сербия, Швейцария или Хорватия вряд ли смогут обойти Россию по ходу текущего сезона, а вот Бельгию нужно опасаться, ведь у этой страны остаются в деле 4 клуба, а их чемпион может себе позволить не проиграть ПСЖ в Лиге чемпионов.
- Так что если наш максимум по итогам сезона 2021/22 — девятое место, то в худшем случае можем упасть на 12-ю строчку.
Дальше — хуже
Очень страшно думать о месте России в таблице коэффициентов УЕФА в следующем сезоне. Как известно, рейтинг формируется на основании выступлений в четырех предыдущих сезонах и текущей кампании. Баллы суммируются, выводится итоговое значение, которое и определяет место страны в таблице коэффициентов. Перед следующим сезоном у России перестанет учитываться сезон-2017/18, в котором было набрано 12.600 баллов — четвертый показатель в Европе, уступили только Англии, Испании и Италии, превзошли немцев, французов и португальцев.
Если в текущем сезоне российские клубы выступят на уровне двух предыдущих кампаний, в которых набрали 4.666 и 4.333 очков, то мы окажемся где-то в конце второй десятки рейтинга. Потребуются годы, чтобы оттуда выбраться. Две неудачных кампании уже повисли камнем на шее и тянут вниз, если и нынешний будет им под стать, то нырнем на новую глубину. Страны, занимающие места ниже 15-го в рейтинге УЕФА могут заявить один клуб в квалификацию Лиги чемпионов и еще 3 команды в Лигу конференций. И кажется, российскому футболу не миновать этой участи.
Я думаю этими коэффициентами должны пугаться по идеи руководители РФС и РПЛ. И должны нести ответственность за всё то что творится внутри нашего футбольного хозяйства. Мало того что российские клубы не могут который год достойно выступать на европейских аренах, так ещё идёт полная деградация всего футбольного хозяйства в целом по стране . Начиная от детского футбола, и кончая главной сборной страны. И который год мы и руководители клубов и руководство РФС за всем этим мягко говоря бардаком наблюдают и ничего, то есть абсолютно ничего для исправления этой ситуации не делается. Возникает естественный вопрос, а почему ? И почему руководство РФС не несёт никакой ответственности за весь этот провал ?
Видать тяжело ребёнку от мамкиной груди оторваться, которая его столько времени кормит ! Точно в таком же положении сейчас находятся все футбольные чиновники, которые приСОСались к государственной кормушке и пока властная рука не отнимет их от этой груди, так и будет наш с вами футбол уходить в небытие !!! Всем Добра !!!
Я думаю этими коэффициентами должны пугаться по идеи руководители РФС и РПЛ. И должны нести ответственность за всё то что творится внутри нашего футбольного хозяйства. Мало того что российские клубы не могут который год достойно выступать на европейских аренах, так ещё идёт полная деградация всего футбольного хозяйства в целом по стране . Начиная от детского футбола, и кончая главной сборной страны. И который год мы и руководители клубов и руководство РФС за всем этим мягко говоря бардаком наблюдают и ничего, то есть абсолютно ничего для исправления этой ситуации не делается. Возникает естественный вопрос, а почему ? И почему руководство РФС не несёт никакой ответственности за весь этот провал ?
Видать тяжело ребёнку от мамкиной груди оторваться, которая его столько времени кормит ! Точно в таком же положении сейчас находятся все футбольные чиновники, которые приСОСались к государственной кормушке и пока властная рука не отнимет их от этой груди, так и будет наш с вами футбол уходить в небытие !!! Всем Добра !!!