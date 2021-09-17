Мальта и Литва набрали больше баллов в рейтинге УЕФА, чем Россия. Начинайте пугать детей таблицей коэффициентов.

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вчера, 12:39

Достигли дна и услышали стук снизу.

Россия — 38-я в текущем сезоне. У клубов Литвы, Мальты и Кипра больше очков

После вчерашней ничьей в матче «Локомотива» и «Марселя» по «Телеграму» разошлась шутка о том, что благодаря камбэку «Железнодорожников» Россия приблизилась в таблице коэффициентов к Молдавии. Годный юмор, вот только Молдавии мы пока не соперники в этом сезоне, куда уместнее было бы сравнение с Мальтой.

Благодаря «Шерифу» Молдавия набрала уже 4 балла (в четырех предыдущих у них 6 в сумме), и это промежуточное 7-е место в текущем сезоне. У России всего лишь 1.7 балла, что соответствует 38-й строчке. Выше нас Литва (1.750), Мальта (1.875), Кипр (2.250), Эстония (2.333), Косово (2.333), Азербайджан (2.375) и еще три десятка стран.

Наверное, Литву и Мальту как-нибудь обойдем, все-таки у них все клубы вылетели, но просто оцените, на каком уровне мы сейчас соревнуемся. Если «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» не отыщут рецепты побед, то можем по итогам сезона оказаться ниже многих стран, на которые еще недавно смотрели с высоты своей футбольной державы.

Героическими усилиями отстояли 10-ю строчку в таблице коэффициентов

Такой заголовок мог бы родиться в недрах «Министерства правды», если вы понимаете, о чем я. Если бы это ведомство существовало и работало на полную мощность, на сегодняшний день мы бы уже не помнили, что еще недавно Россия занимала шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА и имела право отправить три клуба в Лигу чемпионов (двух по прямым путевкам и одного через квалификацию).

Такими темпами потери высоты скоро у нас останется один потрепанный билетик в главный турнир, и победителю РПЛ придется пробиваться в основную сетку через сито квалификации на «Пути чемпионов», где полно гордых, злых и умеющих играть в футбол команд вроде «Шерифа», «Зальцбурга» и «Янг Бойз». Поставите все деньги с кошельком на то, что чемпион России пройдет пару раундов квалификации? Я бы не рискнул.

Еще недавно мы соперничали в таблице коэффициентов с Португалией и располагались неподалеку от Франции, но теперь эти страны по ту сторону пропасти, а нас уже обошли Нидерланды, Австрия и Шотландия. На пятки наступает Украина, и за «героическое» сохранение 10-й строчки в рейтинге нужно сказать спасибо украинским клубам, которые на этой неделе выступили под стать нашим: «Шахтёр» и «Заря» проиграли, а киевское «Динамо» добыло ничью в матче с «Бенфикой».

Топ-10 рейтинга стран

1. Англия — 89.498 (7 из 7 команд продолжают борьбу в сезоне 2021/22)

2. Испания — 81.713 (7/7)

3. Италия — 64.616 (7/7)

4. Германия — 62.641 (7/7)

5. Франция — 45.081 (6/6)

6. Португалия — 44.549 (4/6)

7. Нидерланды — 34.900 (5/5)

8. Австрия — 32.250 (4/5)

9. Шотландия — 31.300 (2/5)

10. Россия — 30.882 (3/5)

- По сумме набранных баллов за последние пять сезонов Россия почти в три раза уступает лидирующим англичанам, у нас в два раза меньше баллов, чем у замыкающей топ-4 рейтинга Германии. Такого катастрофического отставания от лидеров еще не было. Сейчас между РПЛ и ведущими национальными чемпионатами Европы световые годы.

- При самом оптимистичном из реалистичных сценариев Россия отыграет отставание у Шотландии и займет девятую строчку. У шотландцев «в живых» остались только «Рейнджерс» и «Селтик», которые попали в не самые простые группы Лиги Европы. Настичь Австрию, у которой 4 представителя в основной сетке еврокубков, сейчас не представляется возможным, не говоря о голландцах, которые на 4 балла впереди.

5 ближайших преследователей России в таблице коэффициентов

11. Украина — 30.400 (3/5)

12. Сербия — 27.875 (2/4)

13. Бельгия — 27.200 (4/5)

14. Швейцария — 26.425 (2/4)

15. Хорватия — 24.400 (1/4)

- Неудачи последних еврокубковых кампаний заставляют рассматривать худшие сценарии. Между Россией и Украиной сейчас всего лишь 0.482 балла в рейтинге. Это вообще пыль, а не преимущество. Еще одна неудачная еврокубковая неделя вкупе с победами украинцев — и выпадем из топ-10.

- Сербия, Швейцария или Хорватия вряд ли смогут обойти Россию по ходу текущего сезона, а вот Бельгию нужно опасаться, ведь у этой страны остаются в деле 4 клуба, а их чемпион может себе позволить не проиграть ПСЖ в Лиге чемпионов.

- Так что если наш максимум по итогам сезона 2021/22 — девятое место, то в худшем случае можем упасть на 12-ю строчку.

Дальше — хуже

Очень страшно думать о месте России в таблице коэффициентов УЕФА в следующем сезоне. Как известно, рейтинг формируется на основании выступлений в четырех предыдущих сезонах и текущей кампании. Баллы суммируются, выводится итоговое значение, которое и определяет место страны в таблице коэффициентов. Перед следующим сезоном у России перестанет учитываться сезон-2017/18, в котором было набрано 12.600 баллов — четвертый показатель в Европе, уступили только Англии, Испании и Италии, превзошли немцев, французов и португальцев.