Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу Английской Премьер-Лиги

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21 сентября 2021, 12:31

CIES Football Observatory спрогнозировал итоговую талицу Английской Премьер-Лиги, учитывая уже сыгранные 5 туров. CIES Football Observatory Weekly использует статистическую модель, чтобы предсказать, как может закончиться сезон. Модель сочетает в себе такие факторы, как опыт игроков, трансферные затраты, а также форма каждой команды за последние 365 дней.

Суперкомпьютер считает, что «Манчестер Сити» защитит титул чемпиона Англии. На втором месте расположится «Манчестер Юнайтед», а оставшиеся места в зоне Лиги чемпионов займут «Ливерпуль» и «Челси». Таким образом, CIES Football Observatory считает, что места в топ-4 в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги останутся идентичными прошлому сезону.