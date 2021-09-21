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Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу Английской Премьер-Лиги

21 сентября 2021, 12:31

CIES Football Observatory спрогнозировал итоговую талицу Английской Премьер-Лиги, учитывая уже сыгранные 5 туров. CIES Football Observatory Weekly использует статистическую модель, чтобы предсказать, как может закончиться сезон. Модель сочетает в себе такие факторы, как опыт игроков, трансферные затраты, а также форма каждой команды за последние 365 дней.

Суперкомпьютер считает, что «Манчестер Сити» защитит титул чемпиона Англии. На втором месте расположится «Манчестер Юнайтед», а оставшиеся места в зоне Лиги чемпионов займут «Ливерпуль» и «Челси». Таким образом, CIES Football Observatory считает, что места в топ-4 в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги останутся идентичными прошлому сезону.

Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу Английской Премьер-Лиги

Стоит отметить, что американский портал FiveThirtyEight, который специализируется на статистическом анализе данных, предсказал другую таблицу АПЛ.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 сентября в 22:16
Привет! Ну конечно)))
Ты побольше ругай Челси, а вообще лучше скажи, что Челси никогда не станет чемпионом! Все твои предсказания сбываются точностью наоборот)))
azkan
azkan
21 сентября в 22:09
Приход Роналду сильно увеличил шансы МЮ? Может быть и так.
Всё еще впереди.
И будет очень интересно наблюдать борьбу в АПЛ, несмотря на всякие прогнозы суперкомпьютеров.
Эджуке
Эджуке ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 сентября в 18:22
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    21 сентября в 17:54
    Челси высоко, будут шестыми
    lobsterdam
    lobsterdam
    21 сентября в 17:46
    похоже на правду, только 1-ю и вторую строчки надо поменять местами...
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    21 сентября в 17:36
    А смысл ? Поживем увидим все иди травмы и неудачи клубом ,тоже в АПЛ компьютер прогнозирует )
    LOpp
    LOpp
    21 сентября в 17:25
    думаю, что Челси будет выше в итоговой таблице
    протон
    протон
    21 сентября в 16:19
    Ну всё, можно дальше не играть, подвести итоговую за сезон?
    Garrincha58
    Garrincha58
    21 сентября в 15:56
    это типа Нидерландской компании что разводит нас тоже самое и этот компьютер такой прогноз и я могу сварганить
    нечитайло
    нечитайло
    21 сентября в 15:41
    Время покажет
    Romeo 777
    Romeo 777
    21 сентября в 15:20
    Как по мне любая команда из этой первой четвёрки смогут выиграть чемпионство. Единственное, в ком небольшие сомнения это Ливерпуль, хватит ли глубины состава, сезон длинный и турниров много.
    112910415
    112910415
    21 сентября в 14:43
    сколько нервных клеток народу сэкономили ! )
    FruttyPups
    FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
    21 сентября в 14:43
    Исправили.
    112910415
    112910415
    21 сентября в 14:40
    спрогнозировала итоговую талицу Английской Премьер-Лиги
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1281546/manchester-siti-manchester-yunayted
    kts99
    kts99
    21 сентября в 14:29
    дл РПЛ прогноз Зенит ьлижайшие 25 лет Пока не кончится газ ,😁
    L. F. С.
    L. F. С.
    21 сентября в 14:18, ред.
    После того как этот комп поставил мю на 2 место ему самое место на свалке.
    Caniggia
    Caniggia
    21 сентября в 14:12
    Надо бы данные РПЛ загрузить в этот суперкомпьютер. Пусть спрогнозирует. Только боюсь, что после быстрого определения первого места это ведро с микросхемами надолго зависнет, потом задымится и выдаст надпись "No further football was found". Дальше футбола не обнаружено!
    Dima salev
    Dima salev
    21 сентября в 14:10
    Я тоже спрогнозировал Рпл
    1ЗЕНИТ
    2ЛОКОМОТИВ
    3ЦСКА
    4РУБИН.
    БУДЕСЛИГА
    1БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ М
    1bear
    1bear
    21 сентября в 14:08
    ...поменяйте местами Вест Хэм и ТТХ,а так же Челси и МС
    SHMEL
    SHMEL
    21 сентября в 13:52
    По моему суперкомпьютер бредит, ну или просто перепил...
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    21 сентября в 13:37
    Думаю даже топ-4 будет другим. АПЛ тем и интересна, что все борятся до последнего
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    21 сентября в 13:16
    1.Челси
    2.Ливер
    3.МС
    4.МЮ
    5.ВХ
    Скорее как-то так.
    Ironigor
    Ironigor
    21 сентября в 13:00
    CIES Football Observatory - обыкновенные взяточники и шарлотаны !!!)))
    Кто-то против Челси и Вест Хэма!!!
    shlomo2
    shlomo2
    21 сентября в 13:00
    Нельзя все спрогнозировать....много процентов занимает еще и человеческий фактор....
    Эджуке
    Эджуке
    21 сентября в 12:48
    Пффф - АПЛ. Детская забава. Он вот пусть попробует спрогнозировать чемпиона РПЛ в этом сезоне - вот где задачка! Но, боюсь, сгорит этот аглицкий механизьм...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 сентября в 12:39
    Можно заканчивать уже, всё известно...
    Виталик-ManUtd-Rus
    Виталик-ManUtd-Rus
    21 сентября в 12:39
    P.S. Арсенал слишком высоко
    Виталик-ManUtd-Rus
    Виталик-ManUtd-Rus
    21 сентября в 12:38
    сити переоценен , их тараканий футбол никого не удивляет , нет мощи и вариантов , нет характера , нет девятки .
    Чемпионство разыграют Челси и МЮ
    Байкал-38
    Байкал-38
    21 сентября в 12:36
    Так и я могу спрогнозировать! Там почти всё очевидно.
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