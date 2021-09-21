Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу Английской Премьер-Лиги

CIES Football Observatory спрогнозировал итоговую талицу Английской Премьер-Лиги, учитывая уже сыгранные 5 туров. CIES Football Observatory Weekly использует статистическую модель, чтобы предсказать, как может закончиться сезон. Модель сочетает в себе такие факторы, как опыт игроков, трансферные затраты, а также форма каждой команды за последние 365 дней.
Суперкомпьютер считает, что «Манчестер Сити» защитит титул чемпиона Англии. На втором месте расположится «Манчестер Юнайтед», а оставшиеся места в зоне Лиги чемпионов займут «Ливерпуль» и «Челси». Таким образом, CIES Football Observatory считает, что места в топ-4 в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги останутся идентичными прошлому сезону.
Стоит отметить, что американский портал FiveThirtyEight, который специализируется на статистическом анализе данных, предсказал другую таблицу АПЛ.
Ты побольше ругай Челси, а вообще лучше скажи, что Челси никогда не станет чемпионом! Все твои предсказания сбываются точностью наоборот)))
Ты побольше ругай Челси, а вообще лучше скажи, что Челси никогда не станет чемпионом! Все твои предсказания сбываются точностью наоборот)))
Всё еще впереди.
И будет очень интересно наблюдать борьбу в АПЛ, несмотря на всякие прогнозы суперкомпьютеров.
Всё еще впереди.
И будет очень интересно наблюдать борьбу в АПЛ, несмотря на всякие прогнозы суперкомпьютеров.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1281546/manchester-siti-manchester-yunayted
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1281546/manchester-siti-manchester-yunayted
1ЗЕНИТ
2ЛОКОМОТИВ
3ЦСКА
4РУБИН.
БУДЕСЛИГА
1БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ М
1ЗЕНИТ
2ЛОКОМОТИВ
3ЦСКА
4РУБИН.
БУДЕСЛИГА
1БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ М
2.Ливер
3.МС
4.МЮ
5.ВХ
Скорее как-то так.
2.Ливер
3.МС
4.МЮ
5.ВХ
Скорее как-то так.
Кто-то против Челси и Вест Хэма!!!
Кто-то против Челси и Вест Хэма!!!
Чемпионство разыграют Челси и МЮ
Чемпионство разыграют Челси и МЮ