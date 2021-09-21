Головин имеет высший рейтинг среди игроков сборной России в FIFA 22

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21 сентября 2021, 11:04

Твиттер сборной России опубликовал рейтинг игроков национальной команды, который основан на данных игры FIFA 2022.

Самый высокий рейтинг в сборной России имеет полузащитник (79), который недавно забил свой первый гол в сезоне в чемпионате Франции, далее идут , , и (все — по 78).