Головин имеет высший рейтинг среди игроков сборной России в FIFA 22

Твиттер сборной России опубликовал рейтинг игроков национальной команды, который основан на данных игры FIFA 2022.
Самый высокий рейтинг в сборной России имеет полузащитник Александр Головин (79), который недавно забил свой первый гол в сезоне в чемпионате Франции, далее идут Алексей Миранчук, Роман Зобнин, Артем Дзюба и Андрей Лунёв (все — по 78).
Рейтинги наших парней в #FIFA22— Сборная России (@TeamRussia) September 21, 2021
Как вам статы? pic.twitter.com/RckaVvV9D9
Точнее бегает за всех.
Точнее бегает за всех.