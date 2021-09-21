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Головин имеет высший рейтинг среди игроков сборной России в FIFA 22

21 сентября 2021, 11:04

Твиттер сборной России опубликовал рейтинг игроков национальной команды, который основан на данных игры FIFA 2022.

Самый высокий рейтинг в сборной России имеет полузащитник Александр Головин (79), который недавно забил свой первый гол в сезоне в чемпионате Франции, далее идут Алексей Миранчук, Роман Зобнин, Артем Дзюба и Андрей Лунёв (все — по 78).

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
28 сентября в 19:01
На самом деле, так и есть. Средненький уровень у наших футболеров.
ZA POROGA
ZA POROGA
21 сентября в 16:38
лучший в виртуале - в реале таки забил первый гол - велика достига - пора выйти на улицу и дать знать прохожим - какой он крутой перец ...
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
21 сентября в 16:27
В фифе 2003 был такой персонаж - Руслан Пименов, у него была стата, внимание, - 95. Это был второй лучший игрок в мире после легендарного Луиша Фигу с его невероятными 96.
протон
протон
21 сентября в 16:23
Вот теперь я понял логику Кафанова)
Karlnfo
Karlnfo
21 сентября в 15:11
а зобнин то что в этом списке делает? Это дерево и игрок среднего класса
bsww
bsww ответ Димон Булыкин (раскрыть)
21 сентября в 12:59
У Марио 82, но он закончил карьеру в сборной. Есть шанс, что рейтинг наших вырастут, но надо, чтобы наших "прорвало". "Голова" и "Миро" удачно выступят в своих клубах в чемпионате с еврокубками. А также остальные из РПЛ достойно проявили себя в еврокубках
Legend 6
Legend 6
21 сентября в 12:21
У Ионова меньше всех рейтинг, а играет лучше всех)
Точнее бегает за всех.
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 11:49
И так ясно без рейтинга.
Василий 50
Василий 50
21 сентября в 11:35
А какой у него рейтинг в реальном футболе
drug01
drug01
21 сентября в 11:30
Только чтобы голову не вскружило
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 11:25
Всё справедливо.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
21 сентября в 11:17
Дожили, ни одного игрока выше 80... Так и должно быть, но обидно.
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 11:16
Неплохо для наших
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