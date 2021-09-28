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Канте пропустит несколько игр «Челси» из-за болезни

28 сентября 2021, 15:13

Источник сообщает, что полузащитник «Челси» Нголо Канте пропустит матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также не сыграет в следующей игре АПЛ против «Саутгемптона».

Утверждается, что хавбек все еще чувствует недомогание из-за болезни, из-за чего не может тренироваться в полную силу.

Напомним, что только недавно Канте восстановился после травмы.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
28 сентября в 18:45
Н’Голо Канте показал положительный результат на COVID-19 и пропустит игры Челси с Ювентусом и Саутгемптоном перед перерывом на сборную. Тухел сообщил, что у 30-летнего Канте положительный результат на COVID-19, и поэтому он пропустит грандиозный матч в Лиге чемпионов УЕФА в Ювентусе.
Канте также пропустит домашнюю игру Премьер-лиги против Саутгемптона в субботу, поскольку у «синих» не будет своего звездного полузащитника до предстоящего международного перерыва. Еще неизвестно, сыграет ли Канте за Францию в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира в октябре. Скажем так, это + для Ювентуса, и - для Челси. Скорейшего выздоровления Канте!
протон
протон
28 сентября в 17:59
Томас Тухель: «Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич и Рис Джеймс выбыли из-за травм. У Н’Голо Канте положительный тест на COVID-19»
Ничего себе, какие потери у обоих команд.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
28 сентября в 15:14
Скорейшего выздоровления.
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