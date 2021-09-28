Канте пропустит несколько игр «Челси» из-за болезни

Источник сообщает, что полузащитник «Челси» Нголо Канте пропустит матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также не сыграет в следующей игре АПЛ против «Саутгемптона».
Утверждается, что хавбек все еще чувствует недомогание из-за болезни, из-за чего не может тренироваться в полную силу.
Напомним, что только недавно Канте восстановился после травмы.
Канте также пропустит домашнюю игру Премьер-лиги против Саутгемптона в субботу, поскольку у «синих» не будет своего звездного полузащитника до предстоящего международного перерыва. Еще неизвестно, сыграет ли Канте за Францию в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира в октябре. Скажем так, это + для Ювентуса, и - для Челси. Скорейшего выздоровления Канте!
Канте также пропустит домашнюю игру Премьер-лиги против Саутгемптона в субботу, поскольку у «синих» не будет своего звездного полузащитника до предстоящего международного перерыва. Еще неизвестно, сыграет ли Канте за Францию в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира в октябре. Скажем так, это + для Ювентуса, и - для Челси. Скорейшего выздоровления Канте!