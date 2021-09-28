Канте пропустит несколько игр «Челси» из-за болезни

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28 сентября 2021, 15:13

Источник сообщает, что полузащитник «Челси» пропустит матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также не сыграет в следующей игре АПЛ против «Саутгемптона».

Утверждается, что хавбек все еще чувствует недомогание из-за болезни, из-за чего не может тренироваться в полную силу.

Напомним, что только недавно Канте восстановился после травмы.