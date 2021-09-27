Дибала и Мората пропустят две ближайшие игры «Ювентуса»

Пресс-служба «Ювентуса» рассказала о состоянии нападающих Альваро Мораты и Пауло Дибалы, которые травмировались в матче 6-го тура Серии А с «Сампдорией» (3:2).
Мората получил мышечную травму подколенного сухожилия правого бедра, а Дибала — растяжение мышцы левого бедра.
Оба игрока пропустят следующие две игры туринцев против «Челси» (29 сентября) и «Торино» (2 октября).
Учитывая с каким трудом даются "старушки" забитые мячи в этом сезоне, то без двух основных игроков атаки очень сложно будет Юве в завершении атак в этих двух матчах
Учитывая с каким трудом даются "старушки" забитые мячи в этом сезоне, то без двух основных игроков атаки очень сложно будет Юве в завершении атак в этих двух матчах