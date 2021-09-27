Дибала и Мората пропустят две ближайшие игры «Ювентуса»

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27 сентября 2021, 16:42

Пресс-служба «Ювентуса» рассказала о состоянии нападающих и , которые травмировались в матче 6-го тура Серии А с «Сампдорией» (3:2).

Мората получил мышечную травму подколенного сухожилия правого бедра, а Дибала — растяжение мышцы левого бедра.

Оба игрока пропустят следующие две игры туринцев против «Челси» (29 сентября) и «Торино» (2 октября).