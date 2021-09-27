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Дибала и Мората пропустят две ближайшие игры «Ювентуса»

27 сентября 2021, 16:42

Пресс-служба «Ювентуса» рассказала о состоянии нападающих Альваро Мораты и Пауло Дибалы, которые травмировались в матче 6-го тура Серии А с «Сампдорией» (3:2).

Мората получил мышечную травму подколенного сухожилия правого бедра, а Дибала — растяжение мышцы левого бедра.

Оба игрока пропустят следующие две игры туринцев против «Челси» (29 сентября) и «Торино» (2 октября).

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Все комментарии
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ juvenale (раскрыть)
27 сентября в 19:45, ред.
НЕ надо пессимизма. Ничейку можно в Турине зацепить, а рвать англичан придётся на выезде, когда все в строю будут.
A.S.A
A.S.A
27 сентября в 18:59
У Юве как раз два близжайших матча очень не простые тут игра в ЛЧ с Челси и дерби с Торино в СерииА .
Учитывая с каким трудом даются "старушки" забитые мячи в этом сезоне, то без двух основных игроков атаки очень сложно будет Юве в завершении атак в этих двух матчах
juvenale
juvenale
27 сентября в 18:47
Ну с Челси ,учитывая нынешнее состояние Ювентуса и травмы, шансов очень мало.Главное Торино обыграть
Cat01
Cat01
27 сентября в 17:38
Это потеря скажется на результате
протон
протон
27 сентября в 17:15
вот и все что нужно знать о Роналду. Этот фактически всю карьеру проводит без травм, в отличии от всех тех типа звезд.
Конь 666
Конь 666
27 сентября в 17:11
Потери потерь.. С Челси будет их не хватать!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 сентября в 16:57
Скорейшего выздоровления.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 16:50
И как раз будут готовы к матчу с Зенитом...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 сентября в 16:42
Это большая потеря для Юве!
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