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Месси забил дебютный гол за ПСЖ

28 сентября 2021, 23:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

ПСЖ принимает дома «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.

В этой встрече отличился игрок хозяев Лионель Месси, который недавно попал в скандал. Любопытно, что этот мяч стал первым для аргентинца в футболке парижан.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
29 сентября в 07:27
Посмотрим продолжение.
ДСА
ДСА
29 сентября в 07:18
Забил в самый нужный момент.
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 05:47
Леонель ещё покажет себя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 сентября в 04:48
Теперь будут год трезвонить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 00:48
С почином Лионеля!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 00:15
Молодец Лео!
протон
протон
29 сентября в 00:13
Отличная комбинация,отличный гол.
очень красиво
Красоту завалил. Мбаппе хорошо пяточкой пасульку отдал.
David Young
David Young
29 сентября в 00:09
И гол получился замечательным. Уверен что Лионель ещё немало забьёт за Пари Сен-Жермен, а также что он немало сделает голевых передач.
УЕСКА
УЕСКА
29 сентября в 00:00
Месси потихоньку вписывается в игру команды. И гол красивый забил и был на поле полезен. Не побоялся даже лечь в стенку. Не то что португалец уворачивающийся от мяча в стенке. Наверное боится испортить прическу.
Алексей Павлов 1
Алексей Павлов 1 ответ RoArt (раскрыть)
28 сентября в 23:59, ред.
гном сам атаку разогнал.
Agamaga........
Agamaga........ ответ RoArt (раскрыть)
28 сентября в 23:57
На пустые ворота вывел, был бы похороный, а так всего лишь коронный.
Agamaga........
Agamaga........
28 сентября в 23:56
И как забил Лионель 👍
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
28 сентября в 23:54
Бомбанул парень!
zsb1961
zsb1961
28 сентября в 23:52
С почином Лео!
nikoladolgov
nikoladolgov
28 сентября в 23:51
Унизил Гвардиолу !
RoArt
RoArt
28 сентября в 23:45
Мбаппе красавчик, выкатил гному на 100%.
drug01
drug01
28 сентября в 23:41
Начало положено, только вперёд
Cat01
Cat01
28 сентября в 23:40
Так держать!!!
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