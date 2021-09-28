Месси забил дебютный гол за ПСЖ

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28 сентября 2021, 23:39

ПСЖ принимает дома «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.

В этой встрече отличился игрок хозяев , который недавно попал в скандал. Любопытно, что этот мяч стал первым для аргентинца в футболке парижан.