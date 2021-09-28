Месси забил дебютный гол за ПСЖ

ПСЖ принимает дома «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.
В этой встрече отличился игрок хозяев Лионель Месси, который недавно попал в скандал. Любопытно, что этот мяч стал первым для аргентинца в футболке парижан.
|Пари Сен-Жермен2 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
ПСЖ принимает дома «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.
В этой встрече отличился игрок хозяев Лионель Месси, который недавно попал в скандал. Любопытно, что этот мяч стал первым для аргентинца в футболке парижан.
очень красиво
Красоту завалил. Мбаппе хорошо пяточкой пасульку отдал.
очень красиво
Красоту завалил. Мбаппе хорошо пяточкой пасульку отдал.