Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Шериф» — молодцы, очень здорово себя проявили, показали, что являются командой, играющей до конца. В чем их секрет? Это вопрос удачи и хорошей работы тренера. Это основные вещи, которые сопутствуют их сенсационному выступлению в Лиге чемпионов.
Дебютанты турнира Шериф на 25-й минуте вышли вперeд против 13-кратного чемпиона Европы, ударив головой узбекского полузащитника Джасурбека Яхшибоева, который чуть не упустил шанс удвоить преимущество гостей позже в первом тайме. Реал доминировал в обоих таймах, но для равной ничьей ему понадобился пенальти. Карим Бензема забил свой пенальти 65-й минуте после того, как Винисиус Жуниор упал и назначили пенальти после обзора VAR(эх...), которому было отказано в пенальти после предыдущего обзора несколькими минутами ранее. Вышедший на замену Реала Лука Йович упустил отличный шанс выиграть у хозяев, но Шериф быстро перебрался на другой конец и после броска мяч упал на полузащитника Себастьяна Тилля, который нанес смертельный удар в дальний верхний угол - гооооооооооооол! Шериф!
Дебютанты турнира Шериф на 25-й минуте вышли вперeд против 13-кратного чемпиона Европы, ударив головой узбекского полузащитника Джасурбека Яхшибоева, который чуть не упустил шанс удвоить преимущество гостей позже в первом тайме. Реал доминировал в обоих таймах, но для равной ничьей ему понадобился пенальти. Карим Бензема забил свой пенальти 65-й минуте после того, как Винисиус Жуниор упал и назначили пенальти после обзора VAR(эх...), которому было отказано в пенальти после предыдущего обзора несколькими минутами ранее. Вышедший на замену Реала Лука Йович упустил отличный шанс выиграть у хозяев, но Шериф быстро перебрался на другой конец и после броска мяч упал на полузащитника Себастьяна Тилля, который нанес смертельный удар в дальний верхний угол - гооооооооооооол! Шериф!