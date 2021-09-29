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Сёмин: «„Шериф“ — молодцы, очень здорово себя проявили»

29 сентября 2021, 10:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шериф» — молодцы, очень здорово себя проявили, показали, что являются командой, играющей до конца. В чем их секрет? Это вопрос удачи и хорошей работы тренера. Это основные вещи, которые сопутствуют их сенсационному выступлению в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:34
Именно это тренерская победа, жаль у нас свои тренера перевелись, перестав мыслить и скатившись к автобусу.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 11:52, ред.
Тираспольский Шериф одержал замечательную победу со счетом 1:2 на выезде над Реалом в Лиге чемпионов, вырвав шокирующую победу благодаря сенсационному удару Себастьяна Тилля на 89-й минуте.
Дебютанты турнира Шериф на 25-й минуте вышли вперeд против 13-кратного чемпиона Европы, ударив головой узбекского полузащитника Джасурбека Яхшибоева, который чуть не упустил шанс удвоить преимущество гостей позже в первом тайме. Реал доминировал в обоих таймах, но для равной ничьей ему понадобился пенальти. Карим Бензема забил свой пенальти 65-й минуте после того, как Винисиус Жуниор упал и назначили пенальти после обзора VAR(эх...), которому было отказано в пенальти после предыдущего обзора несколькими минутами ранее. Вышедший на замену Реала Лука Йович упустил отличный шанс выиграть у хозяев, но Шериф быстро перебрался на другой конец и после броска мяч упал на полузащитника Себастьяна Тилля, который нанес смертельный удар в дальний верхний угол - гооооооооооооол! Шериф!
Сидор новый
Сидор новый
29 сентября в 11:07
Не проявили, а заявили о себе...:)
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