Бывший главный тренер «Локомотива» оценил победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шериф» — молодцы, очень здорово себя проявили, показали, что являются командой, играющей до конца. В чем их секрет? Это вопрос удачи и хорошей работы тренера. Это основные вещи, которые сопутствуют их сенсационному выступлению в Лиге чемпионов.