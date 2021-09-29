ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2021/2022

«Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года

29 сентября 2021, 21:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

«Зенит» в большинстве разгромил «Мальме» (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, питерский клуб прервал безвыигрышную серию в ЛЧ из восьми матчей (семь поражений и одна ничья). До сегодняшней игры «Зенит» последний раз побеждал в Лиге чемпионов в ноябре 2019 года. Тогда «сине-бело-голубые» обыграли «Лион» со счётом 2:0.

Все новости
«Зенит» в окружении одной нынешней и четырёх бывших команд Анчелотти. Знакомимся с лидерами европейских чемпионатов
Сегодня, 12:41Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии4
«Милан» показал лучший старт в Серии А с сезона-2003/04
Сегодня, 08:16 Комментарии23
У Кокорина 0 обводок и 0 касаний в чужой штрафной в этом сезоне
Вчера, 22:22 Комментарии27
«Сочи» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ
Вчера, 21:20 Комментарии27
Соболев прервал свою безголевую серию за «Спартак» в РПЛ
Вчера, 21:17 Комментарии25
«Локомотив» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2020 года
Вчера, 21:13 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
zyxel410
zyxel410 ответ Ironigor (раскрыть)
30 сентября в 10:46
Это не я занимаюсь унижением клуба, это вы занимаетесь любимым делом наших болельщиков - расставлением табличек кто кого должен обыгрывать. А я ,даже не беря в расчет, что в еврокубках команды выкладываются, знаю как играет Зенит, в каждом матче куча ошибок, да и вчера им откровенно повезло что не пропустили.
Разница с Челси в том что там нет кучи народа орущей о честности и лимите, это просто нонсенс,что вместо лучших надо ставить паспортистов. Вот что мешает нашему футболу. Я уж скромно умолчу о том что те кто орет про лимит - вообще не играет в футбол, у нас в чемпионате хоть как-то пытаются играть Спартак, Нижний Новгород и Зенит, остальные ставят автобусы и гордятся этим. А в Англии так не играют, там кроме Челси, играющего в атаку, есть еще куча команд, играющих в атаку. Где Зениту учиться играть с сильными? Из раза в раз водя хороводы вокруг автобусов?
oFANATo
oFANATo
30 сентября в 09:29
Ну хоть шведский Мальмё выручил Зенит и Семака.....а то опять писали бы что и всякие Брюгге это космос.
Землянин
Землянин
30 сентября в 04:26
Дзюба и вправду не в форме, разве что потолкаться при угловых 🎃
Caniggia
Caniggia
30 сентября в 00:20
Игры с набирающим ход Юве покажут уровень Зенита. Если бы сгоняли две ничьи, то было бы совсем не плохо, но в это не верится. В любом случае, удачи российскому клубу. И мысль о том, что европейская весна в ЛЕ почти уже в кармане, не должна расслаблять игроков Зенита.
Ironigor
Ironigor ответ zyxel410 (раскрыть)
29 сентября в 23:57
Я вообще об этом ничего не писал, вы могли бы просто внимательно прочитать то что я написал. Это уже ваши фантазии. Вот в том то и дело, что вы сами ставите Мальмё на одну позицию с Зенитом , тем самым унижаете свой клуб. И именно финансовое расхождение между Зенитом и Мальмё, огромная пропасть. И тут тоже победа Зенита как говорится должна быть закономерна . Ну это в том то и дело еденичная за столько лет. Может вы мне ещё расскажите когда Зенит и не только, сколько раз побеждали хотя-бы равных соперников в Европейских кубках кого нибудь ??? Может это случайность что наш клубный футбол благодаря вливаниям не измеримого бабла перед командами соперников Газпрома , типа Мальмё, сделала Зенит хоть как-то конкурентно способным в Европе ??? И дело именно тоже в том что у Зенита нет качественного тренерского штаба и даже разность между Челси, о чём вы говорите не такая и большая, просто кто-то может вести правильную стратегическую политику , а кто-то наровит ею воспользоваться. Челси это уже бренд , благодаря правильно выставленной работе менеджеров клуба и грамотного руководителя и влиятельного бизнесмена
Абрамовича . А что это мешает это сделать тому же Миллеру ??? А я тебе отвечу, Миллер любитель футбола ⚽ , из-за этого у него в окружении Зенита такие же любители. А Абрамович не просто любитель , а выкупил этот клуб Челси и собрал возле себя профессионалов этой игры и это для него не игрушка ,как у Миллера , а стратегия всей его жизни, добиваться целей , с которой он пришёл в бизнес и выиграл войны будучи ещё совсем молодым с монстрами из девяностых. И вот потому Зенит там где он есть, а Челси в Англии !!!
Дружище спасибо за дебаты и понимание, приятно было с тобой познакомиться и поговорить. Всем Добра !!! Извини, может как-то сумбурно у меня получилось, я с телефона. Компа не имею.
1bear
1bear
29 сентября в 23:38
Дай бог - не последняя,играли более-менее прилично,а временами отлично, Дзюба - пешеходил
Любимец
Любимец
29 сентября в 23:32
Ну что посмотрим теперь на столичных доходяг - как они выступят на этой неделе! Да что там смотреть - ясен пень проиграют и уже сейчас можно, как всегда, заявить опять Зенит тащит страну в Европе! Правда на это "опять" снова пришлось раскошелиться! И правда раньше за такой счет и на такой счет Баварию отоваривали, нынче еле на шведов хватает!
youtomee
youtomee
29 сентября в 23:22
все теперь Семак - гений и неприкосновенный будет долго
zyxel410
zyxel410 ответ Ironigor (раскрыть)
29 сентября в 23:22
А я про Семака и не писал ничего.
Шериф имеет прямое отношение, ведь вы зачем-то упомянули про финансовые составляющие противостояния.
Ну и самое главное. А кто вам сказал, что Зенит на три головы сильнее Мальме? С чего вы решили, что Мальме это Тамбов по силе? Просто потому что вам так захотелось или вы любитель чемпионата Швеции, который объективно может судить о силе команды? Зенит вполне уверенно победил(если забыть по середину первого тайма), почему бы не порадоваться? У нас не так много повода к радости от участия наших клубов в еврокубках.
Понимаете в чем проблема, вот Зенит проиграл Челси, по вашей логике - это нормально, там и деньги и клуб посильнее. А по моей логике, Зенит чудаки, с первой другой буквой, которые в конце вместо того чтобы попробовать отыграться, катали мяч поперек поля. И мы так и будем проигрывать пока будем делить клубы - вот с этими можно играть, а с этими у нас нет шансов. Причем ,как показывает опыт, проигрывать будем и тем и другим.
Ironigor
Ironigor ответ zyxel410 (раскрыть)
29 сентября в 22:57, ред.
Дружище, во-первых я хотел сказать и сказал, что Семак никакого отношения не имеет в этой победе, разве только что на бумаге. Во вторых это посыл к РФС.
В-третьих, никакого отношения победа Шерифа, не имеет к этому матчу. В-четвёртых, такие еденичные победы были и у Рубина над Барсой, но это никак не сделало Рубин великим клубом. А также и ЦСКА.
А радоваться надо не еденичным результатам, когда как говорится и палка раз в год стреляет. А когда равные с равными соперничают. Челси с Ювентусом, Бавария с Барселоной и т.д и т.п. А не то что Зенит победил условный Тамбов. Разницу ощущаешь, Дружище? Спорить не собираюсь, просто высказал своё мнение и позицию. Спасибо за понимание ! Всем Добра !!!
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Caniggia (раскрыть)
29 сентября в 22:56
ой как не скоро теперь российские клубы в таблице коэффов поднимутся, это надо систематически набирать из года в год, ща предыдущие очки за года, где хоть чуть играли начнут сгорать и можно потонуть до 15 места.. а там уже не вылезти - одна команда с раунда так 2 квалификации и все.. вообще проходить не будут годами
Обезжиренный
Обезжиренный
29 сентября в 22:51
Не частит. Эконом-режим )
Evilhuman
Evilhuman ответ протон (раскрыть)
29 сентября в 22:48, ред.
Условные Легии и Рукава обыгрывают Спартак в Москве и Рубин в Казани, так что скорее это уже наш чемпионат условный ,поэтому и приходится радоваться любой победе
zyxel410
zyxel410 ответ Ironigor (раскрыть)
29 сентября в 22:43, ред.
А нам плакать надо над победой? Они должны ... а Мальме знает, что Зенит должен был их обыграть? Это главная проблема наших болельщиков и вообще футбольного комьюнити - мы не играем в футбол, мы составляем расклады кто кого должен обыграть. Реал должен был обыгрывать Шериф. Это ЛЧ, туда люди приходят играть в футбол, а не рассказывать кто кому чего должен.
И да, такие как вы даже победе над Баварией будете недовольны. Я вам напомню сколько было и есть рассказов о "нечестной" победе Зенита над Баварией в кубке УЕФА.
nikoladolgov
nikoladolgov
29 сентября в 22:43
Может теперь Газпром поднимется до уровня Модавских партизан ?
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
29 сентября в 22:42
Шведы-то шуганУлись и прогнулись, а остальные борзые и матёрые :))
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 22:35, ред.
Вообще не понимаю почему это заслуга Семака???
Да выпусти этих пацанов из Зенита, которые бы даже и не знали никогда Семака , они должны были с таким составом в любом случае за такую зарплату и бонусы за Победу, просто выносить, доселе не знакомый клуб. Не буду даже совокупность финансовых противостояний составов приводить. Позорно радуемся хоть какой-то победе наших клубов. Я представляю что завтра по утру будут говорить все эти позорные чинуши около футбольного мира России - Победили Баварию с закрытыми глазами, во всяком случае что-то подобное. А это всего навсего команда Мальмё из хоккейной страны, о которой мы даже и не знали.
А что по этому поводу скажет сам хозяин Газпрома, каковы герои Зенита ???)) Всем Добра !!!
протон
протон
29 сентября в 22:23
Игра хороша, но не надо забывать, что соперник уровня условной Легии, такие команды уж надо обыгрывать
протон
протон
29 сентября в 22:23
Матчи с Челси, Рубином и Мальмё конечно внушают оптимизм. Особенно радует Клауд
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 сентября в 22:20
Семак наконец то прорубил окно в Европу. Отсель грозить мы будем шведам!
Caniggia
Caniggia
29 сентября в 22:14
Спасибо Зениту за уверенную победу и очки в российскую копилку. Локо и Спартак, поддержите отличное начинание Питера, заработайте очки для России в тяжелейших матчах! Даже Спартак может теоретически не дать себя обыграть Наполи. Просто пусть всегда вспоминают вчерашний Шериф!
pomor45
pomor45
29 сентября в 22:04
Даст Бог не последней.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
29 сентября в 21:57
С ПОБЕДОЙ!!! Было круто!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100