«Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года

«Зенит» в большинстве разгромил «Мальме» (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Таким образом, питерский клуб прервал безвыигрышную серию в ЛЧ из восьми матчей (семь поражений и одна ничья). До сегодняшней игры «Зенит» последний раз побеждал в Лиге чемпионов в ноябре 2019 года. Тогда «сине-бело-голубые» обыграли «Лион» со счётом 2:0.
В-третьих, никакого отношения победа Шерифа, не имеет к этому матчу. В-четвёртых, такие еденичные победы были и у Рубина над Барсой, но это никак не сделало Рубин великим клубом. А также и ЦСКА.
А радоваться надо не еденичным результатам, когда как говорится и палка раз в год стреляет. А когда равные с равными соперничают. Челси с Ювентусом, Бавария с Барселоной и т.д и т.п. А не то что Зенит победил условный Тамбов. Разницу ощущаешь, Дружище? Спорить не собираюсь, просто высказал своё мнение и позицию. Спасибо за понимание ! Всем Добра !!!
В-третьих, никакого отношения победа Шерифа, не имеет к этому матчу. В-четвёртых, такие еденичные победы были и у Рубина над Барсой, но это никак не сделало Рубин великим клубом. А также и ЦСКА.
А радоваться надо не еденичным результатам, когда как говорится и палка раз в год стреляет. А когда равные с равными соперничают. Челси с Ювентусом, Бавария с Барселоной и т.д и т.п. А не то что Зенит победил условный Тамбов. Разницу ощущаешь, Дружище? Спорить не собираюсь, просто высказал своё мнение и позицию. Спасибо за понимание ! Всем Добра !!!
Шериф имеет прямое отношение, ведь вы зачем-то упомянули про финансовые составляющие противостояния.
Ну и самое главное. А кто вам сказал, что Зенит на три головы сильнее Мальме? С чего вы решили, что Мальме это Тамбов по силе? Просто потому что вам так захотелось или вы любитель чемпионата Швеции, который объективно может судить о силе команды? Зенит вполне уверенно победил(если забыть по середину первого тайма), почему бы не порадоваться? У нас не так много повода к радости от участия наших клубов в еврокубках.
Понимаете в чем проблема, вот Зенит проиграл Челси, по вашей логике - это нормально, там и деньги и клуб посильнее. А по моей логике, Зенит чудаки, с первой другой буквой, которые в конце вместо того чтобы попробовать отыграться, катали мяч поперек поля. И мы так и будем проигрывать пока будем делить клубы - вот с этими можно играть, а с этими у нас нет шансов. Причем ,как показывает опыт, проигрывать будем и тем и другим.
Шериф имеет прямое отношение, ведь вы зачем-то упомянули про финансовые составляющие противостояния.
Ну и самое главное. А кто вам сказал, что Зенит на три головы сильнее Мальме? С чего вы решили, что Мальме это Тамбов по силе? Просто потому что вам так захотелось или вы любитель чемпионата Швеции, который объективно может судить о силе команды? Зенит вполне уверенно победил(если забыть по середину первого тайма), почему бы не порадоваться? У нас не так много повода к радости от участия наших клубов в еврокубках.
Понимаете в чем проблема, вот Зенит проиграл Челси, по вашей логике - это нормально, там и деньги и клуб посильнее. А по моей логике, Зенит чудаки, с первой другой буквой, которые в конце вместо того чтобы попробовать отыграться, катали мяч поперек поля. И мы так и будем проигрывать пока будем делить клубы - вот с этими можно играть, а с этими у нас нет шансов. Причем ,как показывает опыт, проигрывать будем и тем и другим.