Роналду вышел на 1-е место по количеству матчей в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала».
Эта игра станет для португальца 178-й в рамках ЛЧ. Таким образом, Криштиану побьёт рекорд своего бывшего одноклубника по «Реалу» Икера Касильяса, став игроком, который провёл наибольшее количество матчей в истории Лиги чемпионов.
Сколько рекордов он ещё побьет? Гениальный спортсмен.
Сколько рекордов он ещё побьет? Гениальный спортсмен.
Но выиграет ли сегодня Юнайтед, большие сомнения...
Но выиграет ли сегодня Юнайтед, большие сомнения...