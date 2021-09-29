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Роналду вышел на 1-е место по количеству матчей в истории Лиги чемпионов

29 сентября 2021, 21:45
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Эта игра станет для португальца 178-й в рамках ЛЧ. Таким образом, Криштиану побьёт рекорд своего бывшего одноклубника по «Реалу» Икера Касильяса, став игроком, который провёл наибольшее количество матчей в истории Лиги чемпионов.

Роналду вышел на 1-е место по количеству матчей в истории Лиги чемпионов

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Все комментарии
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30 сентября в 03:54
Мои поздравления.
radone
radone
30 сентября в 03:43
такого футболиста больше никогда не будет
протон
протон
29 сентября в 23:18
Рекордсмен по количеству матчей и по забитым голам. 5 раз выигрывал турнир. Легенда и лучший игрок в истории ЛЧ
Сколько рекордов он ещё побьет? Гениальный спортсмен.
протон
протон
29 сентября в 23:18
Лучший игрок ЛЧ за всю историю
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 22:40
Рон , хочется надеяться и пожелать тебе самое главное здоровья и продолжение твоих рекордов !!! Удачи Рон !!!
zsb1961
zsb1961
29 сентября в 22:28
Продолжай в том же духе Криштиану!
1bear
1bear
29 сентября в 22:06
Роналду теперь никто не догонит по этому показателю
Cat01
Cat01
29 сентября в 22:00
Так играть и дальше
drug01
drug01
29 сентября в 21:59
Молодец новых рекордов..
David Young
David Young
29 сентября в 21:56
Великое достижение великого футболиста.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
29 сентября в 21:54
Будет хорошая мотивация отличится, но не желаю ему успеха, во-первых, кто не с нами, тот против нас, а во-вторых он играет за англиЦкий клуб.
makkie
makkie
29 сентября в 21:53, ред.
Роналду - машина!
Но выиграет ли сегодня Юнайтед, большие сомнения...
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 21:51
"Корова-рекордистка".
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