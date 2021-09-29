Месси забивает в Лиге чемпионов 17-й сезон подряд

Форвард ПСЖ Лионель Месси забил «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Любопытно, что аргентинец забивает в данном турнире уже 17-й сезон подряд. Подобное удалось лишь одному игроку – форварду «Реала» Кариму Бензема.
|Пари Сен-Жермен2 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
Форвард ПСЖ Лионель Месси забил «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Любопытно, что аргентинец забивает в данном турнире уже 17-й сезон подряд. Подобное удалось лишь одному игроку – форварду «Реала» Кариму Бензема.
Этот гол придаст Месси уверенности в новом клубе. Гол в ЛЧ против главного фаворита розыгрыша, лучше не придумать. После гола уже было видно, что Месси наконец сбросил оковы. Теперь вперед за новыми рекордами!
Этот гол придаст Месси уверенности в новом клубе. Гол в ЛЧ против главного фаворита розыгрыша, лучше не придумать. После гола уже было видно, что Месси наконец сбросил оковы. Теперь вперед за новыми рекордами!