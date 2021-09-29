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Месси забивает в Лиге чемпионов 17-й сезон подряд

29 сентября 2021, 00:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Форвард ПСЖ Лионель Месси забил «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Любопытно, что аргентинец забивает в данном турнире уже 17-й сезон подряд. Подобное удалось лишь одному игроку – форварду «Реала» Кариму Бензема.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
29 сентября в 11:54
Осталось в Англии со штрафного положить. 😀
Imrebellion
Imrebellion ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
29 сентября в 10:47
Давайте перестанем верить журналюгам, всяким статам, фактам и искаженным картинкам. Гном жулик. Остальные все гении.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 сентября в 08:39
Давайте хором скажем карлик гений, сейчас журналюги будут трезвонить о величии гнома.
ОПС
ОПС
29 сентября в 08:28
Ну, вот и забил.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
29 сентября в 08:25
Мои поздравления.
1bear
1bear
29 сентября в 08:22
молодец конечно,но ПСЖ просто повезло,вернее МС не повезло
Илья85
Илья85 ответ протон (раскрыть)
29 сентября в 08:22, ред.
Про команду ,которая владеет мячом ,в точку. На протяжении всей карьеры Месси привык ,что команда контролирует мяч и в этой обстановке все игроки думают об атаке и как куда открыться . В такой обстановке Месси максимально продуктивен. А в псж игроки не могут сосредоточится на атаке,так как мяч у них не всегда .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 08:21
Мастерство не пропьёшь...
Gahi
Gahi
29 сентября в 08:17, ред.
Эту игру команда Манчестер Сити сами отдали когда Бернарду Силва бил с 3-х метров в пустые ворота и не смог забить, два раза попали в штангу. Затем ещё были моменты из которых нужно было забивать, но не забиваешь ты то забьют тебе, эта футбольная аксиома сработала в этом матче достаточно убедительно 2-0 победа ПСЖ. Удачи
cyuetkz9y2ku
cyuetkz9y2ku
29 сентября в 08:17
Весьма серьёзное достижение
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 08:16
Ещё не один сезон забьет
SHMEL258
SHMEL258
29 сентября в 07:55
Молодец, его критикуют, а он делает своё дело.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 07:19
Осваивается в ПСЖ Лео...
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 06:52
Лео в ПСЖ её заставит о себе говорить.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
29 сентября в 06:12
А вообще Месси молодец. Первый гол именно английскому клубу забил и именно единственно топовому в АПЛ
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
29 сентября в 06:10
Смешно, что на одного Грилиша потратили больше, чем на Месси, Хакими, Донаруму, Рамоса вместе взятых. А играет Грилиш, как Сашка Кокорин. Ахаха)
Caniggia
Caniggia
29 сентября в 06:09
Кажется, Месси возпращается!
ABir
ABir
29 сентября в 06:02
Забивает, но уже не за Барселону
ermak6848
ermak6848
29 сентября в 05:31
Приятно читать , что не потерял форму и забивает голы Месси.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Per4ick (раскрыть)
29 сентября в 03:45
Счёт на табло как и Реал -Шериф 1:2, а остальное всего лишь отмазки.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
29 сентября в 03:32
Шикарно
протон
протон ответ Per4ick (раскрыть)
29 сентября в 01:39
даж не знаю что ответить. очень сильно опьянел я. футбольный вечер дал плоды.
Per4ick
Per4ick ответ протон (раскрыть)
29 сентября в 01:14
псж повезло мяч у сити не шел в ворота, псж отскочил на этихаде будет другая игра а это только групповой этап
allemz
allemz ответ протон (раскрыть)
29 сентября в 01:06
Пеп хотел, но его послали. Грилиш это перспектива на долгие годы, а твой Месси в следующем году с солидным катарским кушем свалит в Майами независимо от результата. Толк от этого однолетнего трансфера в медийности, чего не особо интересует МС, но в духе парижан. Да и ЛЧ маловероятно, что возьмут, все его успехи так и останутся в пределах группового этапа. Кратковременная эйфория не более
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 01:04
Гол конечно же был красивым !
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 00:51
Вот и случилось то, чего ждало все футбольное сообщество. И не в чемпионате, а в ЛЧ , да еще и главному конкуренту положил. Хотя игра была в целом равная и МС очень неплохо смотрелся, но кто больше забил , то тот и победитель. Ждем следующих туров , борьба только началась.
Всем здоровья.
протон
протон
29 сентября в 00:49
Наконец-то Лео распечатал свой лицевой счёт в Париже. Браво, гений!
протон
протон
29 сентября в 00:47
Пеп глупо поступил, что не пытался подписать Месси любой ценой, сломает игру? ну-ну, по мне как раз горожанам сегодня не хватало игрока вроде Месси, а Месси не хватало команды вроде Сити, который постоянно с мячом. Почему-то уверен, будь Месси в МС, результат был бы обратным. Ну что Пеп, посмотрел на своих Де Брейней и Грилишов на фоне Месси? Прессинг да нужен? Даже с тремя непрессингующими игроками вас прихлопнули, а ты побоялся взять одного гения, который из полумомента может делать гол.
Этот гол придаст Месси уверенности в новом клубе. Гол в ЛЧ против главного фаворита розыгрыша, лучше не придумать. После гола уже было видно, что Месси наконец сбросил оковы. Теперь вперед за новыми рекордами!
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 00:46
Красиво положил - молодец.
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