Кузяев: «Не считаю, что победа над „Мальме“ была лёгкой»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Рад, что одержали долгожданную победу. Приятно, что при своих болельщиках взяли три очка. Не считаю, что победа была легкой. Мы здорово начали, но потом сели в оборону и стали меньше атаковать. И дали сопернику создать пару неплохих моментов. В следующих играх постараемся это исправить. Я уже привык играть каждые три-четыре дня. С оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, что меня хватит.