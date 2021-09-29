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Кузяев: «Не считаю, что победа над „Мальме“ была лёгкой»

29 сентября 2021, 22:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Рад, что одержали долгожданную победу. Приятно, что при своих болельщиках взяли три очка. Не считаю, что победа была легкой. Мы здорово начали, но потом сели в оборону и стали меньше атаковать. И дали сопернику создать пару неплохих моментов. В следующих играх постараемся это исправить. Я уже привык играть каждые три-четыре дня. С оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, что меня хватит.

Напомним, что «Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 06:47
Это был кажется самый лёгкий матч для Зенита в этом сезоне.
протон
протон
29 сентября в 23:22
Приятно было смотреть! Посмотрим, что завтра Локомотив покажет! Ну и персонально за нашего Лучано Спалетти топлю ))
Cat01
Cat01
29 сентября в 23:01
Довольны, первая победа
drug01
drug01
29 сентября в 23:00
Счет говорит сам
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