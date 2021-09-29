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Малком: «Надеюсь, и дальше продолжим побеждать в Лиге чемпионов»

29 сентября 2021, 22:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Малком поделился эмоциями после победы над «Мальме» (4:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

Мы хорошо готовились к сопернику. Знали, что они будут действовать на контратаках. Во многом нам помогли болельщики своей поддержкой.

Мы с уважением относимся к каждому сопернику, потому что каждый них имеет нужное качество игры. Надеюсь, и дальше продолжим побеждать в Лиге чемпионов.

В следующем туре дружина Сергея Семака, которая прервала серию без побед, встретится с «Ювентусом», «Мальме» проведет поединок с «Челси».

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протон
протон
29 сентября в 23:23, ред.
Малком ты один как весь клуб Мальме стоишь. Считай на тренировке был.
beefs
beefs
29 сентября в 22:56
Надейся на лучшее, а сам не плошай...
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