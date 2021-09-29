Малком: «Надеюсь, и дальше продолжим побеждать в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Малком поделился эмоциями после победы над «Мальме» (4:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

Мы хорошо готовились к сопернику. Знали, что они будут действовать на контратаках. Во многом нам помогли болельщики своей поддержкой.

Мы с уважением относимся к каждому сопернику, потому что каждый них имеет нужное качество игры. Надеюсь, и дальше продолжим побеждать в Лиге чемпионов.