Малком: «Надеюсь, и дальше продолжим побеждать в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Малком поделился эмоциями после победы над «Мальме» (4:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов:
Мы хорошо готовились к сопернику. Знали, что они будут действовать на контратаках. Во многом нам помогли болельщики своей поддержкой.
Мы с уважением относимся к каждому сопернику, потому что каждый них имеет нужное качество игры. Надеюсь, и дальше продолжим побеждать в Лиге чемпионов.
В следующем туре дружина Сергея Семака, которая прервала серию без побед, встретится с «Ювентусом», «Мальме» проведет поединок с «Челси».