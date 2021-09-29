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Семак: «Результат матча с „Мальме“ нас устраивает»

29 сентября 2021, 22:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Хорошо начали первый тайм. Минуты с 15-й игра выровнялась, шла на встречных курсах. Потом забили еще. А после удаления стало играть значительно легче. Результат нас устраивает. Поздравляем болельщиков с победой. В следующих играх нам будет гораздо сложнее.

Первый тайм мог закончиться с другим результатом. Игра стала спокойной только после второго мяча и удаления. Барриос прекрасно отреагировал [на то что он играет в центре обороны]. Это позиция, на которой он играет хорошо. Я дважды с ним разговаривал — перед «Челси» и сегодня. И у него нет никаких проблем с игрой в центре обороны.

Напомним, что «Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года.

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Tostao
Tostao
29 сентября в 23:28
Скромняга...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 сентября в 23:20
"Ювентус", разуверившись в перспективах набрать очки в матчах с "Зенитом" после матча с "Мальме", решил выбрать путь полегче - победить "Челси".
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