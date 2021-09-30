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Аллегри: «Моряки всегда находят путь победить шторм»

30 сентября 2021, 09:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о победе над «Челси».

Моряки всегда находят путь победить шторм. Мы провели хороший матч против клубных чемпионов Европы. С технической точки зрения, наверное, мы могли сыграть и получше. Не забили пару мячей после хороших контратак. Так или иначе, после двух матчей у нас шесть очков и ни одного пропущенного мяча. Мы сделали большой шаг вперед на пути к плей-офф.

«Юве» неудачно начинал этот сезон и некоторое время назад был рядом с зоной вылета в Серии А.

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Все комментарии
протон
протон
30 сентября в 16:07
Жаль,что такие сильные соперники у Зенита,очень тяжело будет выйти из группы.С прошлогодним Юве Зенит думаю мог бы справится.
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 11:41
...кроме тех,кто утонул в шторм.Таких много и сейчас.
КЭТиК
КЭТиК
30 сентября в 10:54
Теперь дело за малым: дважды одолеть Зенит.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
30 сентября в 10:42
Ювентус с победой.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
30 сентября в 10:28
Интеренсо сработала схема без нападающих, с работягами Кьезой и Берной на контратаках.
Не могу представить что бы Мората и Дибала так пахали в прессинге.
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября в 10:17, ред.
После морского шторма Юве ждет вязкое болото, которое надо пройти пешком)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
30 сентября в 10:07
Впервые видел такое. «Старая синьора» на корабле порхала на «синих» водах во время шторма.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
30 сентября в 10:06
Аллегри красава)
А я то думаю, почему клуб лихорадит, а у нас оказывается моряки, а не футболисты. И кое-кто уже даже подмочил репутацию. Аха-ха)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 09:45
Пока идут нормально!
fvk48wpvp4qy
fvk48wpvp4qy
30 сентября в 09:44
Весьма фигурно выразился
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