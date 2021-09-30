Аллегри: «Моряки всегда находят путь победить шторм»

Наставник «Ювентуса» рассказал о победе над «Челси».

Моряки всегда находят путь победить шторм. Мы провели хороший матч против клубных чемпионов Европы. С технической точки зрения, наверное, мы могли сыграть и получше. Не забили пару мячей после хороших контратак. Так или иначе, после двух матчей у нас шесть очков и ни одного пропущенного мяча. Мы сделали большой шаг вперед на пути к плей-офф.